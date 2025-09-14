Talk Imóveis da Rede Gazeta movimenta o setor em Vitória com debates

Talk Imóveis 2024. Crédito: Divulgação
Na quarta-feira, 17 de setembro, o mercado imobiliário capixaba tem encontro marcado na 6ª edição do Talk Imóveis de A Gazeta. O evento, que será realizado na sede da Rede Gazeta, promete movimentar o setor com um dia inteiro de trocas sobre hábitos de consumo, inovação e os rumos do planejamento urbano. A programação começa às 8h com um café de boas-vindas, promovendo conexão entre os participantes. Pela manhã, das 9h às 12h, os painéis serão voltados a empresários e construtoras, em ambiente reservado. À tarde, a partir das 14h, as portas se abrem para corretores de imóveis e demais interessados em um raio-x completo do mercado no Espírito Santo, além de tendências para quem atua na área. Para se inscrever clique aqui. As inscrições são gratuitas e limitadas.
HOMENAGEM
Anderson Sant’Ana Pedra, Procurador do Estado do Espírito Santo e Procurador Geral da Assembleia Legislativa do ES, foi condecorado pelo vereador de Vitória Aylton Dadalto como cidadão Vitoriense, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao município de Vitória. Crédito: Divulgação
Leon Sayegh, diretor de Expansão da Rede Wellness Club, recebeu a visita do ex-jogador da Seleção Brasileira e do Flamengo, o palestrante Diego Ribas, que esteve aqui com sua esposa Bruna. Eles conheceram algumas unidades da rede de academias em Vitória e em Vila Velha.
JUSTIÇA
O escritório Finamore Simoni Advogados, referência em Direito Empresarial e Recuperação de Empresas, marcou presença no prestigiado Jantar em Homenagem ao Ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça. O evento, realizado no Restaurante Pier Aleixo, em Vitória, reuniu autoridades, juristas e personalidades de destaque para celebrar a outorga da Comenda Domingos Martins, concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos. Foto: Da esquerda pra direita: Desembargador William Silva, Corregedor de justiça; Erica Neves, presidente da OAB, Desembargador Samuel Meira, presidente do TJES, Ministro do STJ Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de justiça, deputado Marcelo Santos, presidente da ALES, Tiago Salles, presidente da Revista Justiça e Cidadania e o advogado Bruno Finamore. Crédito: Divulgação
Na Dinamarca
A oftalmologista Liliana Nóbrega segue, cada vez mais, em busca de conhecimento. A especialista viajou para a Dinamarca, onde vai participar do 43º congresso ESCRS (Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativa), até o dia 16. O evento é considerado o maior do mundo na área e vai apresentar as mais recentes e modernas tecnologias e inovações disponíveis no campo da oftalmologia. Após o congresso, a médica viaja para a Islândia, onde vai aproveitar dias de férias com a família.
EM BRASÍLIA
Tatiana Doin, a turismóloga capixaba Cássia Coppo, Tânia Oliveira (Rotas do Cerrado), Mariane Costa (ivejar Turismo e organizadora do Fórum), Solange Portela (Secretária de Turismo de Nísia Floresta/RN) e Olívia dos Anjos (Guia de Turismo da Chapada Diamantina/BA): no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável, em Brasília (DF). . Crédito: Divulgação
Nova campanha
A nova campanha NEW WAVE marca a virada criativa da joalheria Carolina Neves. Fun, autêntica e potente, ela traduz a essência da marca em uma energia renovada, cheia de movimento, intensidade e liberdade criativa. O lançamento acompanha também a fase de expansão internacional da designer capixaba, que acaba de conquistar dois endereços exclusivos na Europa, Paris e Saint-Tropez — somando 11 pontos de venda pelo mundo. “Unimos nessa coleção os ícones já consagrados e peças inéditas com potencial para se tornarem best sellers”, conta Carolina. Produzidas em ouro 18K, as joias reforçam a assinatura única da marca, que transforma detalhes em significado e conecta o design autoral brasileiro ao universo global do luxo. As peças com turmalinas coloridas em diversas lapidações, formatos geométricos e de coração integram a NEW WAVE.
NO PALÁCIO ANCHIETA
Secundo Rezende, Emerson Cabral, o governador Renato Casagrande e Flávia Delgado: parte da equipe do documentário O "Plástico Ilhado em Nós" foi recebida pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para a apresentação de uma prévia do longa-metragem e de outros conteúdos transmídia, no Palácio Anchieta, na quinta-feira (11). Crédito: Divulgação
