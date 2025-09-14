Talk Imóveis da Rede Gazeta movimenta o setor em Vitória com debates

Na quarta-feira, 17 de setembro, o mercado imobiliário capixaba tem encontro marcado na 6ª edição do Talk Imóveis de A Gazeta. O evento, que será realizado na sede da Rede Gazeta, promete movimentar o setor com um dia inteiro de trocas sobre hábitos de consumo, inovação e os rumos do planejamento urbano. A programação começa às 8h com um café de boas-vindas, promovendo conexão entre os participantes. Pela manhã, das 9h às 12h, os painéis serão voltados a empresários e construtoras, em ambiente reservado. À tarde, a partir das 14h, as portas se abrem para corretores de imóveis e demais interessados em um raio-x completo do mercado no Espírito Santo, além de tendências para quem atua na área. Para se inscrever clique aqui. As inscrições são gratuitas e limitadas.