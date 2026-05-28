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Vila Velha e Colatina

Feirões de veículos no ES têm parcelamento em até 60 vezes e sorteio de bike elétrica a partir desta quinta (28)

Eventos reúnem diferentes lojas e condições especiais de financiamento, crédito e preços competitivos para quem quer comprar ou trocar de veículo; saiba onde e quando acontecem

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 06:00

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

28 mai 2026 às 06:00
7 a cada 10 veículos no ES são das cores branca, preta, cinza ou prata
Feirões em Vila Velha e Colatina neste fim de semana vão oferecer condições especiais e até sorteio de bike elétrica. Shutterstock

Os capixabas que querem comprar ou trocar de carro podem encontrar oportunidades em duas cidades do Espírito Santo neste fim de semana. Em Vila Velha e Colatina, feirões automotivos oferecem condições especiais que incluem valorização do usado, parcelamento em até 60 vezes e até um sorteio de bicicleta elétrica.


Desta quinta-feira (28) a domingo (31), em Vila Velha, o Mega Feirão Arives Bradesco oferece parcelamento em até 60 vezes, financiamento sem entrada, liberação de crédito no fim de semana e carência de até 90 dias para parcelamento em 12 vezes. Esta última condição é válida para veículos a partir de 2024, com entrada acima de 40%, e está disponível de acordo com o perfil do cliente e análise de crédito.


Em Colatina, de sexta (29) a domingo (31), o Feirão de Colatina de Novos, Seminovos e Elétricos, o Feirão do Banco BV, vai reunir 14 lojistas de carros e motos, com a promessa de cobrir qualquer oferta da concorrência na região. A ação terá um estoque de mais de mil veículos e condições especiais como facilidade de crédito, entrada para daqui até 120 dias, transferência grátis e tanque cheio – condições que variam de loja para loja.


No Feirão do Banco BV também será possível trocar o próprio carro por outro de valor inferior e receber a diferença em dinheiro. Todos os clientes que visitarem o feirão concorrem, ainda, a uma bike elétrica.


Veja onde e quando acontecem os feirões:


Mega Feirão Arives Bradesco


  • Datas: 28 a 31 de maio (quinta a domingo)
  • Horários: 28, 29 e 30/05, das 8h30 às 20h; 31/05, das 8h30 às 17h
  • Local: Grand Park – Av. Est. José Júlio de Souza, 838 – Itapuã, Vila Velha/ES


Feirão de Colatina de Novos, Seminovos e Elétricos - Feirão do Banco BV


  • Data: 29 a 31 de maio (sexta a domingo)
  • Horários: 29 e 30/05 – 8h às 20h; 31/05 – 8h às 16h
  • Local: Praça de Eventos - Colatina - (ES)
  • Entrada: Gratuita

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