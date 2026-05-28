Feirões de veículos no ES têm parcelamento em até 60 vezes e sorteio de bike elétrica a partir desta quinta (28)

Os capixabas que querem comprar ou trocar de carro podem encontrar oportunidades em duas cidades do Espírito Santo neste fim de semana. Em Vila Velha e Colatina, feirões automotivos oferecem condições especiais que incluem valorização do usado, parcelamento em até 60 vezes e até um sorteio de bicicleta elétrica.





Desta quinta-feira (28) a domingo (31), em Vila Velha, o Mega Feirão Arives Bradesco oferece parcelamento em até 60 vezes, financiamento sem entrada, liberação de crédito no fim de semana e carência de até 90 dias para parcelamento em 12 vezes. Esta última condição é válida para veículos a partir de 2024, com entrada acima de 40%, e está disponível de acordo com o perfil do cliente e análise de crédito.





Em Colatina, de sexta (29) a domingo (31), o Feirão de Colatina de Novos, Seminovos e Elétricos, o Feirão do Banco BV, vai reunir 14 lojistas de carros e motos, com a promessa de cobrir qualquer oferta da concorrência na região. A ação terá um estoque de mais de mil veículos e condições especiais como facilidade de crédito, entrada para daqui até 120 dias, transferência grátis e tanque cheio – condições que variam de loja para loja.





No Feirão do Banco BV também será possível trocar o próprio carro por outro de valor inferior e receber a diferença em dinheiro. Todos os clientes que visitarem o feirão concorrem, ainda, a uma bike elétrica.





Veja onde e quando acontecem os feirões:





Mega Feirão Arives Bradesco





Datas: 28 a 31 de maio (quinta a domingo)

28 a 31 de maio (quinta a domingo) Horários: 28, 29 e 30/05, das 8h30 às 20h; 31/05, das 8h30 às 17h

28, 29 e 30/05, das 8h30 às 20h; 31/05, das 8h30 às 17h Local: Grand Park – Av. Est. José Júlio de Souza, 838 – Itapuã, Vila Velha/ES





Feirão de Colatina de Novos, Seminovos e Elétricos - Feirão do Banco BV



