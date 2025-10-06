Criança ficou ferida

Policial civil é preso por dirigir embriagado após acidente na Serra

Herbert Henrique de Sousa, de 41 anos, colidiu com o muro de uma igreja no bairro Jardim Limoeiro, no sábado (4); uma criança de cinco anos que estava no veículo ficou ferida

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:53

Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado Crédito: Divulgação/Disque-Denúncia

Um policial civil de 41 anos, identificado como Herbert Henrique de Sousa, foi preso por dirigir após ingerir bebida alcoólica e deixar uma pessoa ferida ao se envolver em um acidente em Jardim Limoeiro, na Serra, no último sábado (4). Uma criança de cinco anos estava no veículo e sofreu ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na ES 010. O carro passou pelo canteiro central da rodovia e bateu no muro de uma igreja evangélica, perto de um ponto de ônibus. A criança que estava no veículo foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), com ferimentos leves, e levada para um hospital em Vitória.

A PM informou que Herbert se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, desequilíbrio, alteração de comportamento e dispersão. Ele também teria confessado aos policiais que ingeriu bebida alcoólica momentos antes, segundo a corporação. O homem foi levado à 3ª Delegacia Regional da Serra, e o veículo precisou ser removido ao pátio do Detran|ES, porque estava com o licenciamento atrasado.

A Polícia Civil explicou que Herbert foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Alfa 10 (presídio de policiais civis).

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Herbert e deixa este espaço para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta