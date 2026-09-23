Capixaba Hugo Cibien assina maior corrida de recuperação da Copa Truck em MG

A sétima etapa da Copa Truck 2026, realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), colocou à prova a resiliência e a velocidade do piloto capixaba Hugo Cibien. Enfrentando restrições no controle de emissões de poluentes ao longo de todo o fim de semana, o representante da Vannucci Racing assinou a maior corrida de recuperação da rodada no domingo, avançando do 12º ao quarto lugar na Corrida 1 em uma das pistas mais travadas do calendário.



