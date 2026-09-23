Capixaba Hugo Cibien assina maior corrida de recuperação da Copa Truck em MG

A sétima etapa da Copa Truck 2026, realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), colocou à prova a resiliência e a velocidade do piloto capixaba Hugo Cibien. Enfrentando restrições no controle de emissões de poluentes ao longo de todo o fim de semana, o representante da Vannucci Racing assinou a maior corrida de recuperação da rodada no domingo, avançando do 12º ao quarto lugar na Corrida 1 em uma das pistas mais travadas do calendário.
As complicações começaram já nos treinos livres e na tomada de tempos no sábado.
O final de semana começou complicado com problema de excesso de emissões. Tive três treinos com esse gargalo. Estávamos entre os mais rápidos, mas perdi os tempos; se houver emissão a mais, o tempo não conta. Na classificação, ficamos entre os mais rápidos para passar para o top qualifying, mas fui desqualificado pelo mesmo motivo. Larguei em 12º por conta dessa penalização que atingiu vários pilotos, quando tínhamos ritmo para sair na segunda fila, mas acabamos sendo o mais rápido dos que tomaram punições
Hugo Cibien Piloto
No domingo, o acerto do caminhão melhorou após o warm-up matinal, abrindo caminho para uma atuação de gala na primeira prova.
Larguei em 12º na Corrida 1, na segunda volta já era o sétimo e terminei a corrida em quarto lugar. Tive que dosar o ímpeto no pé do acelerador, pois dava para buscar o terceiro, mas já tínhamos tomado uma advertência de emissões. Uma segunda advertência geraria um drive-through, que custaria mais de 20 segundos e acabaria com a corrida
Hugo Cibien Piloto
Parágrafo.
Na Corrida 2, partindo de quinto pelo grid invertido, Cibien brigava pela vice-liderança quando chegou o aviso de punição no fim da corrida 1, por uma falha de comunicação no rádio gerou punição de 20 segundos por queima de largada em movimento, além de sofrer um toque na última volta.
O saldo final foi positivo. O caminhão estava rápido. Tive que controlar a aceleração para não estourar as emissões, o que tira um pouco de tempo, mas fomos muito velozes. Fazer uma escalada de 12º para quarto num circuito tão travado quanto Curvelo comprova nosso potencial para a reta final do campeonato. Uma pena os 20 segundos que tomamos, pois não me beneficiei em nada na largada, mas movimentei o caminhão antes da hora
Hugo Cibien Piloto
A Copa Truck retorna no fim de semana de 30 de outubro a 1º de novembro, no Autódromo Internacional de Chapecó, em Santa Catarina, em jornada válida pela oitava e penúltima etapa do calendário.