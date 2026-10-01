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Acidente

Caminhão invade casa onde mora idosa de 99 anos em Vitória

Acidente aconteceu na tarde desta quinta (1º), na Ilha de Santa Maria. Veículo parou embaixo da escada do imóvel e Defesa Civil foi acionada

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 15:04

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 out 2026 às 15:04

Um caminhão atingiu uma casa de dois andares em um acidente no cruzamento das ruas Guido Pratti com a João Bastos Vieira, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), depois que o veículo e um carro, do modelo Ford Ka prata, colidiram. 


Com o impacto da batida, o caminhão acabou indo em direção à casa, arrancou o portão da garagem e parou embaixo da escada. A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que uma idosa de 99 anos mora no térreo do imóvel. A filha dela mora no segundo andar. Apesar do susto, ninguém se feriu. 


O caminhão ainda não foi retirado porque atingiu a escada da residência, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel.

Crédito: Daniel Marçal

A motorista do Ford Ka, a empresária Lorena Vieira, contou à reportagem que seguia pela João Bastos Vieira e viraria à direita, quando houve a colisão. Segundo ela, que preferiu não se identificar, o motorista do caminhão estaria em alta velocidade. 


A mulher também contou que a filha, de 2 anos, estava na cadeirinha, no banco de trás do veículo. Elas também não se feriram.


Já o motorista do caminhão afirmou que seguia em direção ao bairro de Lourdes para realizar uma entrega de ovos quando perdeu o controle da direção, colidindo primeiro com o carro e, em seguida, contra a fachada do imóvel.

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