Caminhão invade casa onde mora idosa de 99 anos em Vitória

Um caminhão atingiu uma casa de dois andares em um acidente no cruzamento das ruas Guido Pratti com a João Bastos Vieira, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), depois que o veículo e um carro, do modelo Ford Ka prata, colidiram.





Com o impacto da batida, o caminhão acabou indo em direção à casa, arrancou o portão da garagem e parou embaixo da escada. A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que uma idosa de 99 anos mora no térreo do imóvel. A filha dela mora no segundo andar. Apesar do susto, ninguém se feriu.





O caminhão ainda não foi retirado porque atingiu a escada da residência, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel.