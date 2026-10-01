Caminhão invade casa onde mora idosa de 99 anos em Vitória

Um caminhão atingiu uma casa de dois andares em um acidente no cruzamento das ruas Guido Pratti com a João Bastos Vieira, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), depois que o veículo e um carro, do modelo Ford Ka prata, colidiram.
Com o impacto da batida, o caminhão acabou indo em direção à casa, arrancou o portão da garagem e parou embaixo da escada. A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, apurou que uma idosa de 99 anos mora no térreo do imóvel. A filha dela mora no segundo andar. Apesar do susto, ninguém se feriu.
O caminhão ainda não foi retirado porque atingiu a escada da residência, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel.
A motorista do Ford Ka, a empresária Lorena Vieira, contou à reportagem que seguia pela João Bastos Vieira e viraria à direita, quando houve a colisão. Segundo ela, que preferiu não se identificar, o motorista do caminhão estaria em alta velocidade.
A mulher também contou que a filha, de 2 anos, estava na cadeirinha, no banco de trás do veículo. Elas também não se feriram.
Já o motorista do caminhão afirmou que seguia em direção ao bairro de Lourdes para realizar uma entrega de ovos quando perdeu o controle da direção, colidindo primeiro com o carro e, em seguida, contra a fachada do imóvel.