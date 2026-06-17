O seletivo perigo à economia capixaba pós-reforma tributária

Para tanto, foram escolhidos como vilões para sofrerem um aumento de custo: I – veículos; II - embarcações e aeronaves; III - produtos fumígenos; IV - bebidas alcoólicas; V - bebidas açucaradas; VI - bens minerais; VII - concursos de prognósticos e fantasy sport (Art. 409, §1° da LC 214/25).





No caso do Espírito Santo, a principal preocupação se concentra nos bens minerais, diante da dádiva de as terras capixabas serem agraciadas com rochas ornamentais, petróleo, gás natural e outros tantos produtos.





A fim de situar o leitor: o imposto seletivo será cobrado diretamente no momento da extração e “uma única vez”, ou seja, não será possível a dedução ao longo da cadeia, o que, por óbvio, importa dizer que haverá repasse aos consumidores.





E os produtos taxados em um primeiro momento foram: petróleo, gás natural e minério de ferro, ou seja, todos que ou são produzidos ou exportados pelo Estado.





Mas, afinal, quais os principais problemas em se tributar bens minerais? O primeiro ponto é conceitual, pois se aplica a mesma alíquota para todos, mesmo que as extrações e impactos sejam diametralmente diferentes. E mais, há discussões se nocivos ou não ao meio ambiente, como é o caso do próprio gás natural, que tem ganhado relevância na mudança da matriz energética.