A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a Operação Proteção Integral II para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. No Espírito Santo foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e outro em Cariacica, na Grande Vitória. Um jovem de 22 anos, que atua na área de marketing digital, foi preso.
Durante a ação no Estado, foram apreendidos um notebook, dois celulares, um HD externo e um SSD.
A operação aconteceu de forma simultânea em todos os estados, com o cumprimento de 130 mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva. Ao todo, 467 policiais federais e 156 policiais civis participaram da força-tarefa nacional, que resultou em 35 prisões em flagrante.
Operação nacional contra abuso sexual de crianças e adolescentes prende jovem no ES
Segundo a Polícia Federal, a Operação Proteção Integral II dá continuidade ao trabalho iniciado em março deste ano, com a primeira fase da ação. O objetivo é identificar e responsabilizar criminosos que armazenam, compartilham, produzem ou vendem materiais de abuso infantojuvenil.
Operação Proteção Integral II
Somente entre janeiro e abril de 2025, a PF já cumpriu 612 mandados de prisão relacionados a crimes sexuais, que estavam pendentes de cumprimento.
Alerta
A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância da orientação e do monitoramento dos filhos, tanto no mundo virtual quanto no físico, como forma de prevenção a abusos sexuais.