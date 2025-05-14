Operação nacional contra abuso sexual de crianças e adolescentes prende jovem no ES

Operação nacional contra abuso infantil acontece no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Durante a ação no Estado, foram apreendidos um notebook, dois celulares, um HD externo e um SSD.

A operação aconteceu de forma simultânea em todos os estados, com o cumprimento de 130 mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva. Ao todo, 467 policiais federais e 156 policiais civis participaram da força-tarefa nacional, que resultou em 35 prisões em flagrante.

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Segundo a Polícia Federal, a Operação Proteção Integral II dá continuidade ao trabalho iniciado em março deste ano, com a primeira fase da ação. O objetivo é identificar e responsabilizar criminosos que armazenam, compartilham, produzem ou vendem materiais de abuso infantojuvenil.

Operação Proteção Integral II

Somente entre janeiro e abril de 2025, a PF já cumpriu 612 mandados de prisão relacionados a crimes sexuais, que estavam pendentes de cumprimento.