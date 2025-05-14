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Primeiro Comando de Vitória

'Todo Mundo em Pânico': operação desarticula facção na Serra e prende 6

Ação do Ministério Público do Espírito Santo, com apoio da Polícia Militar capixaba e de Minas Gerais, cumpre mandados na Serra (ES) e em Belo Horizonte (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2025 às 10:58

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 10:58

MPES realiza operação contra PCV no ES
MPES realiza operação contra PCV no ES Crédito: Divulgação | MPES
Seis pessoas foram presas e oito celulares apreendidos durante a Operação Todo Mundo em Pânico, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14) pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), com apoio das polícias militares do Espírito Santo e de Minas Gerais. A ação ocorreu na Serra, na Grande Vitória (ES), e em Belo Horizonte, capital mineira. O objetivo foi cumprir sete mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal da Serra.
As investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foram instauradas para identificar as ações criminosas da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que, segundo o MPES, age de forma organizada, planejando e executando crimes, principalmente o de tráfico de drogas na Serra.
Durante as investigações, foram descobertas provas de que, mesmo presos, os líderes da facção continuam dando ordens para ações criminosas de dentro das unidades prisionais. Ainda segundo o Ministério Público, eles utilizavam familiares e advogados como intermediários para enviar ordens aos integrantes da facção em liberdade, que agem com funções definidas.
'Todo Mundo em Pânico': operação desarticula facção na Serra e prende 6

Operação “Todo mundo em Pânico”

A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, do 14º Companhia Independente e do 6º Batalhão da PM capixaba, além de promotores do Gaeco mineiro e policiais da PM de Minas Gerais.

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