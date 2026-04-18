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Eleições 2026

Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Após mudar de lado, prefeito de Vila Velha declarou apoio ao governador na corrida pelo Palácio Anchieta

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 09:09

Públicado em 

18 abr 2026 às 09:09
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço durante inauguração em Araçás, Vila Velha. Foto: Letícia Gonçalves

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), declarou apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. O político canela-verde chegou a se aliar ao principal adversário do emedebista, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas recalculou a rota.


Arnaldinho e Ricardo participaram na sexta-feira (17) à noite da primeira agenda pública juntos desde que o prefeito desistiu de ser candidato ao governo do Espírito Santo.


O tucano falou com exclusividade à coluna durante o evento: 


"Vamos caminhar para ajudar Ricardo a ganhar a eleição"


"Depois que eu falei que não seria candidato, decidi optar por Ricardo para que a gente possa dar continuidade ao bom trabalho que Renato desenvolveu", completou.


Questionado se deve exercer alguma função na campanha do aliado, o prefeito respondeu que é um "soldado". "O que pedir para eu fazer, para eu auxiliar, vou fazer. Uma coisa eu sei: não vou atrapalhar ninguém".


O ex-governador Renato Casagrande (PSB) também estava presente no evento, a inauguração do Parque Urbano de Araçás.


O prefeito de Vila Velha integrava o grupo casagrandista e pretendia obter o endosso do socialista para disputar o Palácio Anchieta. O então governador, entretanto, escolheu Ricardo para a missão.


Depois disso, Arnaldinho mudou de lado e se juntou com Pazolini, disse que seria candidato ao Palácio ou ao Senado e, no caso da segunda hipótese, apoiaria o ex-prefeito de Vitória.


Ou seja, o tucano, virtualmente, já estava no palanque de Pazolini, o que lhe rendeu a pecha de "traidor" entre alguns aliados de Casagrande e Ricardo.


No final de março, contudo, Arnaldinho protagonizou mais uma reviravolta. Ele decidiu permanecer no comando da Prefeitura de Vila Velha e não concorrer a nenhum cargo em 2026.


A partir de então, surgiram sinais de reaproximação com Casagrande e, por fim, com Ricardo.


Mesmo quando era unha e carne com Casagrande, antes de debandar para o time de Pazolini, Arnaldinho não havia declarado apoio a Ricardo, que era vice-governador.


O emedebista passou a chefiar o Palácio Anchieta no último dia 2, mesma data em que Casagrande renunciou ao cargo para ser candidato a senador.


Durante discurso na inauguração do parque em Araçás, na sexta, Arnaldinho afirmou que vai continuar pedindo ao governo estadual, no caso, a Ricardo, recursos para investimentos na cidade.


No que Ricardo retrucou: "Pode vir quente que estou fervendo".


A agenda teve contornos eleitorais e contou com participações de outras lideranças políticas, como o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), outro apoiador de Ricardo.


Por ora, parece que o prefeito de Vila Velha cessou a temporada de reviravoltas, não sem antes exibir mais uma mudança: ele agora usa bigode.


Arnaldinho Borgo de bigode
Arnaldinho Borgo durante inauguração do Parque Urbano de Araçás. Foto: Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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