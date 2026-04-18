Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), declarou apoio ao governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. O político canela-verde chegou a se aliar ao principal adversário do emedebista, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas recalculou a rota.





Arnaldinho e Ricardo participaram na sexta-feira (17) à noite da primeira agenda pública juntos desde que o prefeito desistiu de ser candidato ao governo do Espírito Santo.





O tucano falou com exclusividade à coluna durante o evento:





"Vamos caminhar para ajudar Ricardo a ganhar a eleição"





"Depois que eu falei que não seria candidato, decidi optar por Ricardo para que a gente possa dar continuidade ao bom trabalho que Renato desenvolveu", completou.





Questionado se deve exercer alguma função na campanha do aliado, o prefeito respondeu que é um "soldado". "O que pedir para eu fazer, para eu auxiliar, vou fazer. Uma coisa eu sei: não vou atrapalhar ninguém".





O ex-governador Renato Casagrande (PSB) também estava presente no evento, a inauguração do Parque Urbano de Araçás.





O prefeito de Vila Velha integrava o grupo casagrandista e pretendia obter o endosso do socialista para disputar o Palácio Anchieta. O então governador, entretanto, escolheu Ricardo para a missão.





Depois disso, Arnaldinho mudou de lado e se juntou com Pazolini, disse que seria candidato ao Palácio ou ao Senado e, no caso da segunda hipótese, apoiaria o ex-prefeito de Vitória.





Ou seja, o tucano, virtualmente, já estava no palanque de Pazolini, o que lhe rendeu a pecha de "traidor" entre alguns aliados de Casagrande e Ricardo.





No final de março, contudo, Arnaldinho protagonizou mais uma reviravolta. Ele decidiu permanecer no comando da Prefeitura de Vila Velha e não concorrer a nenhum cargo em 2026.





A partir de então, surgiram sinais de reaproximação com Casagrande e, por fim, com Ricardo.





Mesmo quando era unha e carne com Casagrande, antes de debandar para o time de Pazolini, Arnaldinho não havia declarado apoio a Ricardo, que era vice-governador.





O emedebista passou a chefiar o Palácio Anchieta no último dia 2, mesma data em que Casagrande renunciou ao cargo para ser candidato a senador.





Durante discurso na inauguração do parque em Araçás, na sexta, Arnaldinho afirmou que vai continuar pedindo ao governo estadual, no caso, a Ricardo, recursos para investimentos na cidade.





No que Ricardo retrucou: "Pode vir quente que estou fervendo".





A agenda teve contornos eleitorais e contou com participações de outras lideranças políticas, como o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), outro apoiador de Ricardo.





Por ora, parece que o prefeito de Vila Velha cessou a temporada de reviravoltas, não sem antes exibir mais uma mudança: ele agora usa bigode.



