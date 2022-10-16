Dia Mundial do Pão: comemore com uma receita fácil e deliciosa

Em uma vasilha, misture o açúcar, o fermento, a água, o leite, os ovos, o sal, o óleo e mexa bem.

Adicione aos poucos a farinha de trigo, misturando até formar uma massa mais pesada.

Coloque essa massa na bancada enfarinhada e sove até ficar lisa.

Cubra a massa com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Prepare o recheio misturando os ingredientes.



Abra a massa com a ajuda de um rolo e espalhe sobre ela todo o recheio. Em seguida, enrole formando um rocambole.

Corte o rocambole em fatias e as arrume em uma forma untada com óleo. Deixe descansar até dobrar de tamanho.

