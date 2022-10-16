Dia Mundial do Pão: comemore com uma receita fácil e deliciosa

Nada como sentir aquele cheirinho delicioso de pão assando no forno, a qualquer hora do dia. Versátil e querido por todos em qualquer parte do planeta, o pão tem um dia mundial para chamar de seu, 16 de outubro.
Então, que tal comemorar fazendo um pãozinho todo especial? Nossa dica é um pão enrolado, recheado com uma mistura de peito de peru e requeijão. Bora colocar a mão na massa?
PÃO CASEIRO RECHEADO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 quilo de farinha de trigo tradicional tipo 1
- 5 colheres (sopa) de açúcar (60g)
- 10 gramas de fermento biológico seco
- 1 xicara (chá) de água (240g)
- 1 xicara (chá) de leite (240g)
- 2 ovos (106g)
- 2 colheres (chá) de sal (12g)
- Meia xicara (chá) de óleo (113g)
- 1 gema para pincelar (15g)
- 1 colher (sopa) de água
- Recheio:
- 300g de peito de peru picado
- 100g de requeijão cremoso
- Tempero verde a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma vasilha, misture o açúcar, o fermento, a água, o leite, os ovos, o sal, o óleo e mexa bem.
- Adicione aos poucos a farinha de trigo, misturando até formar uma massa mais pesada.
- Coloque essa massa na bancada enfarinhada e sove até ficar lisa.
- Cubra a massa com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.
- Prepare o recheio misturando os ingredientes.
- Abra a massa com a ajuda de um rolo e espalhe sobre ela todo o recheio. Em seguida, enrole formando um rocambole.
- Corte o rocambole em fatias e as arrume em uma forma untada com óleo. Deixe descansar até dobrar de tamanho.
- Misture a gema com a água e pincele os pães. Leve para assar no forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até dourar.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.