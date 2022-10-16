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16 de outubro

Dia Mundial do Pão: comemore com uma receita fácil e deliciosa

Pão caseiro recheado com peito de peru e requeijão é a dica de HZ para você preparar neste domingo em homenagem ao alimento
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 06:00

Pão caseiro recheado
A receita do pão caseiro recheado rende em média 10 porções Crédito: Renata/Divulgação
Nada como sentir aquele cheirinho delicioso de pão assando no forno, a qualquer hora do dia. Versátil e querido por todos em qualquer parte do planeta, o pão tem um dia mundial para chamar de seu, 16 de outubro.
Então, que tal comemorar fazendo um pãozinho todo especial? Nossa dica é um pão enrolado, recheado com uma mistura de peito de peru e requeijão. Bora colocar a mão na massa?

PÃO CASEIRO RECHEADO 

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 2 horas, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1 quilo de farinha de trigo tradicional tipo 1
  • 5 colheres (sopa) de açúcar (60g)
  • 10 gramas de fermento biológico seco
  • 1 xicara (chá) de água (240g)
  • 1 xicara (chá) de leite (240g)
  • 2 ovos (106g)
  • 2 colheres (chá) de sal (12g)
  • Meia xicara (chá) de óleo (113g)
  • 1 gema para pincelar (15g)
  • 1 colher (sopa) de água
  • Recheio:
  • 300g de peito de peru picado
  • 100g de requeijão cremoso
  • Tempero verde a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma vasilha, misture o açúcar, o fermento, a água, o leite, os ovos, o sal, o óleo e mexa bem. 
  2. Adicione aos poucos a farinha de trigo, misturando até formar uma massa mais pesada. 
  3. Coloque essa massa na bancada enfarinhada e sove até ficar lisa. 
  4. Cubra a massa com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.
  5. Prepare o recheio misturando os ingredientes.
  6. Abra a massa com a ajuda de um rolo e espalhe sobre ela todo o recheio. Em seguida, enrole formando um rocambole. 
  7. Corte o rocambole em fatias e as arrume em uma forma untada com óleo. Deixe descansar até dobrar de tamanho.
  8. Misture a gema com a água e pincele os pães. Leve para assar no forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até dourar.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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