Leveza

Aprenda 5 receitas práticas e criativas com palmito

Saiba como preparar entradas e pratos deliciosos com esse ingrediente simples e versátil
Portal Edicase

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 14:34

Imagem Edicase Brasil
Palmito com tomate e queijo parmesão Crédito: dioimagens | Shutterstock
O palmito, extraído de diferentes tipos de palmeiras, se destaca pelo gosto agradável, mas também pelos benefícios nutricionais. Rico em fibras, minerais como ferro e fósforo, e vitaminas A e C, ele contribui para uma dieta equilibrada e saudável.
Além disso, nos dias corridos, a praticidade na cozinha se torna essencial, e o palmito, com sua versatilidade, permite criar uma variedade de pratos rápidos e deliciosos.
A seguir, confira cinco receitas criativas e práticas para incorporar este ingrediente em seu dia a dia!

PALMITO COM TOMATE E QUEIJO PARMESÃO

Ingredientes:

  • 300 g de palmito cortado em rodelas
  • 1 tomate picado em cubos pequenos
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moí­da, azeite de oliva e folhas de manjericão fresco a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture o tomate com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Em um prato, faça camadas alternadas de rodelas de palmito, tomate e queijo parmesão ralado. Decore com folhas de manjericão. Regue com mais um fio de azeite, se desejar. Sirva imediatamente.

CREME DE PALMITO COM ABÓBORA

Ingredientes:

  • 300 g de palmito picado
  • 400 g de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 l de caldo de legumes
  • 200 ml de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a abóbora e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes e deixe cozinhar até a abóbora ficar macia. Adicione o palmito e cozinhe por mais 5 minutos.
Em seguida, use um mixer para bater a mistura até obter um creme homogêneo. Adicione o creme de leite, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo sempre. Sirva quente, decorado com salsinha picada.

TORTA DE PALMITO COM LIQUIDIFICADOR

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Recheio: 
  • 300 g de palmito picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de azeitona picada
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata os ovos , o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e bata novamente até a massa ficar homogênea. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente.
Para o recheio, aqueça o azeite em uma panela e refogue, em fogo médio, a cebola até dourar. Adicione o tomate e refogue por mais alguns minutos. Acrescente o palmito, as azeitonas, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por alguns minutos e adicione a salsinha picada. Reserve.
Em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos, ou até dourar. Sirva quente ou em temperatura ambiente.
Imagem Edicase Brasil
Pastel de palmito Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

PASTEL DE PALMITO

Ingredientes:

  • Massa: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de água morna
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de cachaça
  • 1 colher de chá de sal
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Recheio: 
  • 300 g de palmito picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a cachaça, o óleo e a água morna aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Em uma superfície limpa, sove a massa por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Envolva a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.
Após, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o palmito picado, tempere com sal e pimenta-do-reino, e refogue por alguns minutos. Polvilhe a farinha de trigo sobre o palmito e mexa bem. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até formar um creme. Se necessário, ajuste o sal. Adicione a salsinha picada e misture bem. Desligue o fogo e deixe esfriar.
Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo até ficar bem fina. Corte a massa em círculos do tamanho desejado. Coloque uma porção do recheio de palmito no centro de cada pedaço de massa. Dobre a massa sobre o recheio e pressione as bordas com um garfo para selar bem. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela e frite os pastéis até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel toalha e sirva quente.

PALMITO GRELHADO COM ERVAS

Ingredientes:

  • 400 g de palmito pupunha fresco cortado em rodelas grossas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de tomilho fresco
  • 1 colher de chá de alecrim fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, o tomilho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de palmito e misture bem. Deixe marinar por cerca de 15 minutos. Aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Coloque as rodelas de palmito e grelhe por cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que fiquem douradas e macias. Sirva quente como acompanhamento ou entrada.

