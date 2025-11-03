Gastronomia

Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

Veja como preparar opções assadas deliciosas para a última refeição do dia

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:42

Batata gratinada vegetariana Crédito: Imagem: Esin Deniz | Shutterstock

O forno é um grande aliado na hora de preparar receitas vegetarianas para o jantar de forma prática e saborosa. Ele permite combinar ingredientes simples em pratos nutritivos e reconfortantes, com pouco esforço. Além disso, o cozimento realça o sabor natural dos alimentos, preserva nutrientes e garante texturas agradáveis.

A seguir, confira como preparar 4 pratos vegetarianos para o jantar no forno!

Batata gratinada vegetariana

Ingredientes

5 batatas descascadas e cortadas em rodelas finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de leite vegetal

1/2 xícara de chá de creme de amêndoas

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de levedura nutricional

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Ramos de alecrim fresco para decorar

Água

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva água com um pouco de sal em fogo médio e cozinhe as rodelas de batata por cerca de 5 minutos, até ficarem levemente macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o leite vegetal, o creme de amêndoas e o amido de milho dissolvido. Mexa até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada e levedura nutricional.

Em um refratário untado com azeite, faça uma camada de batata, cubra com parte do molho e repita até finalizar os ingredientes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar e formar uma leve crosta na superfície. Retire do forno, decore com ramos de alecrim fresco e sirva quente.

Escondidinho vegetariano de lentilha com purê de mandioca

Ingredientes

Purê

500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água

Recheio de lentilha

1 xícara de chá de lentilha crua

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho picado

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, cubra a mandioca com água e cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse até obter um purê liso. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a mandioca amassada. Acrescente o leite vegetal aos poucos, mexendo até atingir a textura cremosa. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Recheio de lentilha

Em uma panela, coloque a lentilha e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até ficar macia,sem desmanchar. Escorra o excesso de água e reserve.Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o pimentão e os temperos. Adicione a lentilha cozida e misture bem.

Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada de purê, depois o recheio de lentilha e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

Lasanha vegetariana de berinjela com tofu e espinafre Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Lasanha vegetariana de berinjela com tofu e espinafre

Ingredientes

Berinjela

2 berinjelas cortadas em fatias finas (no sentido do comprimento)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

1 xícara de chá de tofu firme amassado

1 maço de espinafre picado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de levedura nutricional

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras chá de molho de tomate

Sal, orégano e manjericão a gosto

Modo de preparo

Berinjela

Coloque as fatias em uma assadeira, pincele com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Junte o espinafre e refogue por 2 minutos. Acrescente o tofu, o suco de limão, a levedura nutricional, o sal e a noz-moscada. Misture bem até formar um recheio cremoso. Reserve.

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o molho de tomate, o orégano, o manjericão e o sal. Cozinhe por 10 minutos e reserve.

Montagem

Em um refratário, coloque uma camada de molho, depois uma de berinjela e uma de recheio. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com a berinjela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos. Sirva em seguida.

Empadão vegetariano de palmito com massa de grão-de-bico

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 pitada de sal

1 colher de chá de cúrcuma

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

300 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um processador, bata o grão-de-bico, o azeite, a farinha de aveia, o sal e a cúrcuma até formar uma massa lisa e moldável . Se estiver muito úmida, adicione mais farinha de aveia aos poucos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e mexa até começar a desmanchar. Junte o palmito, o milho-verde e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o amido de milho dissolvido no leite vegetal e mexa até o recheio ficar cremoso. Finalize com cheiro-verde. Deixe esfriar.

Montagem

Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com parte da massa. Coloque o recheio frio e cubra com o restante da massa, alisando bem a superfície. Faça pequenos furos com um garfo para liberar o vapor durante o forno. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.