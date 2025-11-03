Receitas de forno: 4 pratos vegetarianos para o jantar

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:42
O forno é um grande aliado na hora de preparar receitas vegetarianas para o jantar de forma prática e saborosa. Ele permite combinar ingredientes simples em pratos nutritivos e reconfortantes, com pouco esforço. Além disso, o cozimento realça o sabor natural dos alimentos, preserva nutrientes e garante texturas agradáveis.
A seguir, confira como preparar 4 pratos vegetarianos para o jantar no forno!
Em uma panela, ferva água com um pouco de sal em fogo médio e cozinhe as rodelas de batata por cerca de 5 minutos, até ficarem levemente macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o leite vegetal, o creme de amêndoas e o amido de milho dissolvido. Mexa até engrossar. Tempere com sal, noz-moscada e levedura nutricional.
Em um refratário untado com azeite, faça uma camada de batata, cubra com parte do molho e repita até finalizar os ingredientes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar e formar uma leve crosta na superfície. Retire do forno, decore com ramos de alecrim fresco e sirva quente.
Purê
Recheio de lentilha
Purê
Em uma panela, cubra a mandioca com água e cozinhe em fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse até obter um purê liso. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a mandioca amassada. Acrescente o leite vegetal aos poucos, mexendo até atingir a textura cremosa. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.
Recheio de lentilha
Em uma panela, coloque a lentilha e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até ficar macia,sem desmanchar. Escorra o excesso de água e reserve.Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o pimentão e os temperos. Adicione a lentilha cozida e misture bem.
Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada de purê, depois o recheio de lentilha e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
Berinjela
Recheio
Molho de tomate
Berinjela
Coloque as fatias em uma assadeira, pincele com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem macias. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Junte o espinafre e refogue por 2 minutos. Acrescente o tofu, o suco de limão, a levedura nutricional, o sal e a noz-moscada. Misture bem até formar um recheio cremoso. Reserve.
Molho de tomate
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o molho de tomate, o orégano, o manjericão e o sal. Cozinhe por 10 minutos e reserve.
Montagem
Em um refratário, coloque uma camada de molho, depois uma de berinjela e uma de recheio. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com a berinjela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um processador, bata o grão-de-bico, o azeite, a farinha de aveia, o sal e a cúrcuma até formar uma massa lisa e moldável . Se estiver muito úmida, adicione mais farinha de aveia aos poucos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e mexa até começar a desmanchar. Junte o palmito, o milho-verde e a ervilha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o amido de milho dissolvido no leite vegetal e mexa até o recheio ficar cremoso. Finalize com cheiro-verde. Deixe esfriar.
Montagem
Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com parte da massa. Coloque o recheio frio e cubra com o restante da massa, alisando bem a superfície. Faça pequenos furos com um garfo para liberar o vapor durante o forno. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
