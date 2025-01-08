7 receitas de forno rápidas e gostosas

O forno é um grande aliado na cozinha, permitindo preparar receitas deliciosas e rápidas para o dia a dia. Além de garantir sabores mais intensos e texturas irresistíveis, o uso desse eletrodoméstico ajuda a economizar tempo, já que muitas comidas exigem pouca supervisão enquanto assam. Seja para um almoço em família ou um jantar rápido após um dia corrido, confira 7 receitas de forno incríveis!
Arroz de forno à parmegiana
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 4 xícaras de chá de água fervente
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 100 g de presunto picado
- 100 g de muçarela picada
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 2 cubos de caldo de galinha
- 2 ovos
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos. À parte, em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão até ficar homogêneo. Misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e o molho de tomate. Finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.
Frango ao suco de laranja
Ingredientes:
- 8 sobrecoxas de frango
- 250 ml de suco de laranja
- 2 cubos de caldo de carne
Modo de preparo:
Retire a pele do frango e coloque as peças em um refratário. Coloque o suco e os cubos de caldo de carne no liquidificador e bata até dissolverem. Depois, derrame sobre o frango e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
Macarrão de forno com queijo
Ingredientes:
- 500 g de macarrão penne
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 200 g de presunto picado
- 280 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Água
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Com o fogo baixo, misture o queijo muçarela ao molho até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.
Misture o macarrão cozido com o molho e adicione o presunto picado. Transfira para um refratário untado com manteiga. Polvilhe queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15-20 minutos ou até o queijo gratinar e ficar dourado. Sirva em seguida.
Suflê de milho-verde
Ingredientes:
- Grãos de 8 espigas de milho-verde
- 1 colher de sopa de coentro picado
- 2 colheres de sopa de margarina
- 1 cebola descascada e picada
- 200 ml de creme de leite
- 6 fatias de muçarela
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira funda, coloque a margarina e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o milho-verde e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, ainda quente, coloque o refogado no liquidificador e bata por 5 minutos. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Assim que batido, espalhe esse creme grosso em uma forma sem untar, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida.
Berinjela ao forno
Ingredientes:
- 3 berinjelas
- Azeite, sal e orégano a gosto
- 2 tomates cortados em fatias
- 1 cebola descascada e cortada em fatias
- 200 ml de leite de coco
- Queijo parmesão ralado para polvilhar
Modo de preparo:
Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com um pouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomate e uma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de coco e polvilhe o parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar. Sirva em seguida.
Batata ao forno
Ingredientes:
- 1/2 kg de batata cortada em rodelas
- 1 l de leite
- 300 g de muçarela ralada
- 200 g de presunto ralado (sem a capa de gordura)
- 2 ovos
- 50 g de queijo ralado
- Margarina a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Finalize com uma camada de muçarela. Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar.
Torta de legumes
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha ralada
- 250 g de milho-verde cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 tomate picado e sem sementes
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture todos os legumes (cenoura, abobrinha, milho-verde, ervilha e tomate). Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, sem bater.
Unte uma forma com óleo e polvilhe farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma, espalhando bem. Distribua o recheio de legumes uniformemente sobre a massa . Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-40 minutos ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Sirva em seguida.