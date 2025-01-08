7 receitas de forno rápidas e gostosas

Arroz de forno à parmegiana Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

O forno é um grande aliado na cozinha, permitindo preparar receitas deliciosas e rápidas para o dia a dia. Além de garantir sabores mais intensos e texturas irresistíveis, o uso desse eletrodoméstico ajuda a economizar tempo, já que muitas comidas exigem pouca supervisão enquanto assam. Seja para um almoço em família ou um jantar rápido após um dia corrido, confira 7 receitas de forno incríveis!

Arroz de forno à parmegiana

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz

4 xícaras de chá de água fervente

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

100 g de presunto picado

100 g de muçarela picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 cubos de caldo de galinha

2 ovos

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos. À parte, em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão até ficar homogêneo. Misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e o molho de tomate. Finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

Frango ao suco de laranja

Ingredientes:

8 sobrecoxas de frango

250 ml de suco de laranja

2 cubos de caldo de carne

Modo de preparo:

Retire a pele do frango e coloque as peças em um refratário. Coloque o suco e os cubos de caldo de carne no liquidificador e bata até dissolverem. Depois, derrame sobre o frango e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão de forno com queijo

Ingredientes:

500 g de macarrão penne

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

200 g de presunto picado

280 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Com o fogo baixo, misture o queijo muçarela ao molho até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.

Misture o macarrão cozido com o molho e adicione o presunto picado. Transfira para um refratário untado com manteiga. Polvilhe queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15-20 minutos ou até o queijo gratinar e ficar dourado. Sirva em seguida.

Suflê de milho-verde Crédito: rodrigobark | ShutterStock

Suflê de milho-verde

Ingredientes:

Grãos de 8 espigas de milho-verde

1 colher de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de margarina

1 cebola descascada e picada

200 ml de creme de leite

6 fatias de muçarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira funda, coloque a margarina e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o milho-verde e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, ainda quente, coloque o refogado no liquidificador e bata por 5 minutos. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Assim que batido, espalhe esse creme grosso em uma forma sem untar, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida.

Berinjela ao forno

Ingredientes:

3 berinjelas

Azeite, sal e orégano a gosto

2 tomates cortados em fatias

1 cebola descascada e cortada em fatias

200 ml de leite de coco

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo:

Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com um pouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomate e uma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de coco e polvilhe o parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar. Sirva em seguida.

Batata ao forno

Ingredientes:

1/2 kg de batata cortada em rodelas

1 l de leite

300 g de muçarela ralada

200 g de presunto ralado (sem a capa de gordura)

2 ovos

50 g de queijo ralado

Margarina a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Finalize com uma camada de muçarela. Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar.

Torta de legumes

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 cenoura ralada

1 abobrinha ralada

250 g de milho-verde cozido e escorrido

1 xícara de chá de ervilha fresca

1 tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture todos os legumes (cenoura, abobrinha, milho-verde, ervilha e tomate). Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, sem bater.