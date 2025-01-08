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Dia a dia

7 receitas de forno rápidas e gostosas

Veja como preparar para a família pratos irresistíveis em pouco tempo
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 19:20

Arroz de forno à parmegiana (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Arroz de forno à parmegiana Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
O forno é um grande aliado na cozinha, permitindo preparar receitas deliciosas e rápidas para o dia a dia. Além de garantir sabores mais intensos e texturas irresistíveis, o uso desse eletrodoméstico ajuda a economizar tempo, já que muitas comidas exigem pouca supervisão enquanto assam. Seja para um almoço em família ou um jantar rápido após um dia corrido, confira 7 receitas de forno incríveis!

Arroz de forno à parmegiana

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de arroz 
  • 4 xícaras de chá de água fervente
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 
  • 100 g de presunto picado 
  • 100 g de muçarela picada 
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 2 cubos de caldo de galinha 
  • 2 ovos 
Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe   o arroz com os caldos dissolvidos na água fervente, em fogo baixo, por 15 minutos. À parte, em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão até ficar homogêneo. Misture com o arroz cozido. Em uma forma refratária, faça camadas alternadas de arroz, presunto, muçarela e o molho de tomate. Finalize com a muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos. Sirva em seguida.

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Receita prática: arroz de forno fica pronto em 30 minutos

Frango ao suco de laranja

Ingredientes:
  • 8 sobrecoxas de frango  
  • 250 ml de suco de laranja 
  • 2 cubos de caldo de carne 
Modo de preparo:
Retire a pele do frango e coloque as peças em um refratário. Coloque o suco e os cubos de caldo de carne no liquidificador e bata até dissolverem. Depois, derrame sobre o frango e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Macarrão de forno com queijo

Ingredientes:
  • 500 g de macarrão penne
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 200 g de presunto picado
  • 280 g de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • Água
  • Manteiga para untar
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem até formar uma mistura homogênea. Adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Com o fogo baixo, misture o queijo muçarela ao molho até derreter. Acrescente o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.
Misture o macarrão cozido com o molho e adicione o presunto picado. Transfira para um refratário untado com manteiga. Polvilhe queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 15-20 minutos ou até o queijo gratinar e ficar dourado. Sirva em seguida.
Suflê de milho-verde (Imagem: rodrigobark | ShutterStock)
Suflê de milho-verde Crédito: rodrigobark | ShutterStock

Suflê de milho-verde

Ingredientes:
  • Grãos de 8 espigas de milho-verde 
  • 1 colher de sopa de coentro picado 
  • 2 colheres de sopa de margarina 
  • 1 cebola descascada e picada
  • 200 ml de creme de leite
  • 6 fatias de muçarela 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
Modo de preparo:
Em uma frigideira funda, coloque a margarina e aqueça em fogo médio. Refogue a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o milho-verde e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Depois, ainda quente, coloque o refogado no liquidificador e bata por 5 minutos. Acrescente o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Assim que batido, espalhe esse creme grosso em uma forma sem untar, cubra com a muçarela e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar. Sirva em seguida.

Berinjela ao forno

Ingredientes:
  • 3 berinjelas
  • Azeite, sal e orégano a gosto 
  • 2 tomates cortados em fatias 
  • 1 cebola descascada e cortada em fatias 
  • 200 ml de leite de coco 
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar 
Modo de preparo:
Corte as berinjelas em fatias finas. Regue um refratário médio com um pouco de azeite, distribua uma camada da berinjela, uma camada de tomate e uma de cebola. Tempere com sal, azeite e orégano. Repita as camadas até terminarem os ingredientes. Regue com o leite de coco e polvilhe o parmesão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos, na mesma temperatura, até gratinar. Sirva em seguida.

Batata ao forno

Ingredientes:
  • 1/2 kg de batata cortada em rodelas 
  • 1 l de leite 
  • 300 g de muçarela ralada 
  • 200 g de presunto ralado (sem a capa de gordura) 
  • 2 ovos 
  • 50 g de queijo ralado 
  • Margarina a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, ferva as batatas no leite até ficarem macias. Unte um refratário com a margarina. Coloque uma camada de batata no refratário, uma de presunto e uma de muçarela. Finalize com uma camada de muçarela. Salpique o queijo ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. 

Torta de legumes

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 1 cenoura ralada
  • 1 abobrinha ralada
  • 250 g de milho-verde cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture todos os legumes (cenoura, abobrinha, milho-verde, ervilha e tomate). Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata novamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente, sem bater.
Unte uma forma com óleo e polvilhe farinha de trigo. Despeje metade da massa na forma, espalhando bem. Distribua o recheio de legumes uniformemente sobre a massa . Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-40 minutos ou até que a torta esteja dourada e firme ao toque. Sirva em seguida.

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