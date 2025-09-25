Lua de mel

Renato Albani passa lua de mel na Itália e brinca: “Santa Teresa é muito mais maneiro”

Com bom humor, comediante coloca o ES no mapa da lua de mel e provoca: "Rua do Lazer dá um pau nisso aqui"

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:07

Renato Albani e Juliana Fructuozo passam lua de mel na Itália Crédito: Reprodução/Instagram/@renatoalbani

O humorista capixaba Renato Albani está em lua de mel pela Itália, curtindo cidades de cartão-postal como Locorotondo, na Puglia, e, claro, rendendo boas piadas nas redes. Entre uma foto e outra com a esposa, Juliana Fructuozo, ele brincou que os destinos italianos são lindos, mas nada que supere o que temos em casa.

“A Itália é linda, um dos países mais românticos do mundo, é de onde meus ancestrais vieram e isso é incrível, mas todo mundo sabe que o Espírito Santo é mais bonito”, escreveu no Instagram.

Nos stories, Albani levou a comparação para o clássico ES x mundo. “Estamos em Locorotondo, que dizem ser um dos lugares mais bonitos da Itália. É muito bonitinho, porém eu estou falando que Santa Teresa é muito mais maneira. E ela está falando: ‘impossível’. A Rua do Lazer dá um pau nisso aqui”, disse.

Renato Albani e Juliana Fructuozo passam lua de mel na Itália Crédito: Reprodução/Instagram/@renatoalbani

Juliana Fructuozo, um pouco desconfiada, também entrou no clima: “Eu já falei que vamos marcar uma viagem para lá. Eu quero ver pessoalmente”, respondeu, aceitando o convite para conferir de perto os encantos serranos do Estado.

A boa é que, para além da tirada de comediante, a lua de mel virou também vitrine do turismo capixaba. Ao colocar Santa Teresa (berço do agroturismo e da cultura italiana no ES), na mesma conversa que vilas italianas, Albani puxa a audiência para lugares que misturam gastronomia, clima de montanha e passeios a dois.

CASAMENTO MILIONÁRIO

O casamento do humorista capixaba com Juliana Fructuozo, no início do mês, foi um dos mais comentados do ano. Entre os destaques, o show do cantor Belo, e os padrinhos famosos, como Bruninho Cerri (da dupla Bruninho & Davi), Felipe Saab (do grupo Jeito Moleque), o humorista Victor Sarro e o influenciador Júlio Cocielo.

A lista de presentes, por sua vez, virou um espetáculo à parte. Ao invés dos tradicionais itens de enxoval, Albani e Juliana criaram uma seleção inusitada que mistura humor e extravagância. Entre as opções estão desde “quitar um boleto” (R$ 1.036,16) até itens ousados como uma viagem ao espaço na nave de Elon Musk (R$ 15.542,43) e um show de stand up do próprio noivo (R$ 103.616,21).

