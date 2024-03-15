  • TV e Famosos
Famosos

Meghan Markle retorna às redes sociais em meio a polêmica com Kate e doença do rei Charles 3°

Duquesa havia cancelado seus perfis. Agora, ela anunciou um novo empreendimento comercial de nome American Riviera Orchard
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2024 às 14:31

Meghan Markle nega presente de Natal pedido pelo filho mais velho
Meghan Markle  Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Meghan Markle voltou às redes sociais seis anos após desativar suas contas na internet. Ela anunciou um novo empreendimento comercial de nome American Riviera Orchard e publicou um vídeo colhendo flores e cozinhando. A biografia da página confirma que a administradora é ela.
E a postagem acontece justamente no momento mais delicado da família real, apesar de ela e o príncipe Harry terem cortado relações mais próximas com a realeza e deixado a Inglaterra.
Além do câncer enfrentado pelo Rei Charles 3º, mais recentemente, Kate Middleton teve de pedir desculpas após adulterar uma foto publicada no Instagram. A postagem também ganhou um alerta na web. Kate estava longe dos holofotes desde janeiro, quando fez uma cirurgia abdominal.
Em entrevista no Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit, em 2020, como relembra a People, a duquesa disse que a decisão de se afastar das redes foi acertada. "Para minha própria autopreservação, não estou nas redes sociais há muito tempo. Fiz uma escolha pessoal de não ter nenhuma conta, então eu não sei o que está por aí e, de muitas maneiras, isso é útil para mim."
Em fevereiro, Meghan e Harry lançaram um novo site, o Sussex.com, que inclui as últimas notícias sobre o casal, biografias e links para organizações.

Veja Também

Membros da equipe de Kate estão sem acesso à princesa após cirurgia

Após gerar polêmica, Kate Middleton se desculpa por foto manipulada

Giovanna Lancellotti fica noiva de Gabriel David na Tailândia

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

