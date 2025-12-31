Horóscopo

Previsões para os famosos em 2026: gravidez, casamentos, términos e muito mais

O que será que as energias do novo ciclo apontam para Anitta, Neymar, Virginia e cia? Vem ver as previsões para os famosos em 2026

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:00

Será que 2026 será um ano de conquistas, mudanças radicais, novos relacionamentos, carreira em expansão, projetos inesperados ou até grandes desafios?

A boa notícia é que, pela Numerologia, conseguimos entender o clima geral que cada celebridade tende a viver em 2026 — especialmente por meio do Ano Pessoal.

Por exemplo, Ana Castela vive um Ano Pessoal 1, com forte tendência a mudança e até chance de gravidez. Anitta, em Ano Pessoal 7, épode viver um relacionamento mais profundo. Já Bruna Marquezine, em Ano Pessoal 4, tende a ter mais oportunidades de trabalho no exterior, especialmente em determinados trimestres.

Como são feitas as previsões para os famosos?

A base das previsões é o Ano Pessoal, uma poderosa ferramenta da Numerologia que revela as energias de 2026 para cada pessoa.

É ele que aponta se 2026 será um ano mais favorável para:

Consolidar projetos, recomeçar, mudar de rumo, descansar, encontrar um amor ou casar, brilhar publicamente, focar em família, expandir carreira, etc.

Como sabemos a data de nascimento dos famosos, conseguimos calcular o Ano Pessoal de cada um.

Todo mundo com o mesmo Ano Pessoal vive o mesmo tipo de ano?

Não! Além da consciência e das escolhas individuais, existe outro ponto essencial nas previsões: os Trimestres Pessoais.

Esses trimestres funcionam como “mini fases” de três meses dentro do Ano Pessoal, revelando: períodos de mais força criativa, momentos de instabilidade, fases de expansão, momentos desafiadores, tendências para amor, saúde, carreira, família e espiritualidade.

Por isso, o Ano Pessoal mostra a grande energia de 2026, enquanto os Trimestres Pessoais ajudam a detalhar tendências específicas de cada parte do ano.

Como calcular as suas previsões?

Se quiser entender também as suas tendências para 2026 — ou de alguém especial — o cálculo é simples e gratuito.

Basta siga este passo a passo:

Clique em Faça seu Mapa – Amostra Grátis.

Digite seu nome como foi registrado na certidão de nascimento.

Escolha o ano 2026.

Então, veja o resultado com o número do seu Ano Pessoal 2026.

No exemplo da imagem abaixo de Naymar, você entender como aparecerá para você:

Pronto! Você já descobre qual energia vai reger seu ano e pode comparar com as previsões dos famosos abaixo.

Previsões para os famosos em 2026

Ana Castela – Ano Pessoal 1

A “boiadeira” virou um dos maiores fenômenos recentes da música brasileira. Em 2025, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Let’s Go Rodeo, misturando country e sertanejo raiz, e ainda emplacou o feat romântico “Sua Boca Mente”, com Zé Felipe, seu novo namorado, entre as mais tocadas do país.

Cantora Ana Castela Crédito: Marco Bello / Reuters/Folhapress

Aliás, em seu Ano Pessoal 9, ela foi uma das famosos que terminou uma relação em 2025,, no caso com Gustavo Mioto.

Agora, em 2026, Ana Castela vive um ano regido por número ímpar, que significa mudança. Pode ser em uma área ou em várias áreas da vida, especialmente no primeiro semestre.

No segundo, o fato de viver dois trimestres simbolizados pelo 2, mostra que um casamento ou uma separação podem acontecer. Como 1 tem a ver com fertilidade e o 2 com maternidade, engravidar é uma forte tendência.

Ana Maria Braga – Ano Pessoal 6

Apresentadora histórica do Mais Você, Ana Maria segue como um dos rostos mais queridos das manhãs da TV brasileira. Em 2025, renovou contrato de longo prazo com a Globo, afastando rumores de aposentadoria, e ainda estreou o reality culinário Chef de Alto Nível no horário nobre, ganhando um novo espaço de destaque na emissora.

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: 6.dez.2023/Globo

Em 2026, seu primeiro semestre pode ser de necessidade de resolver divergências contratuais ou na vida a dois. O objetivo é chegar a um acordo e evitar separação ou rompimento.

Além disso, conflitos financeiros e profissionais demandarão mais de Ana Maria, especialmente no terceiro trimestre (8). Já de outubro até fim do ano, o objetivo é dar uma pausa, diminuir o ritmo e cuidar da saúde.

André Lamoglia – Ano Pessoal 4

Ator que ganhou projeção internacional em Elite, André consolidou o status de queridinho da Netflix. Em 2025, virou protagonista da série brasileira Os Donos do Jogo, interpretando o ambicioso Profeta.

No novo ano, André terá mais trabalho pela frente. Mas deve dar uma atenção especial ao corpo para não se sobrecarregar e acabar precisando diminuir o ritmo na marra, a fim de se reestruturar fisicamente.

Juliana Paes e André Lamoglia em cena da série 'Os Donos do Jogo' Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação

No último trimestre, simbolizado pelo 5, ele pode ter oportunidades de expansão profissional no exterior ou fazendo um papel bem diferente.

Anitta – Ano Pessoal 7

Cantora e empresária, Anitta é hoje um dos maiores nomes do pop e do funk no mundo. Depois do álbum Funk Generation, ela seguiu quebrando recordes e reforçou ainda mais sua presença nas paradas internacionais, além de trazer novas indicações e prêmios para a artista.

Vivendo um Ano 7 agora em 2026, Anitta precisará vencer o medo de amar, de se entregar e de não dar certo. Superar o medo da traição ou do distanciamento na vida a dois.

Anitta se apresenta no 'Global Citizen Festival' Crédito: Thiago Gomes/AFP

Ano 7 pede intimidade, cumplicidade e profundidade. E, com isso, pode estabelecer um relacionamento mais significativo, especialmente no terceiro trimestre. Se essas barreiras não forem vencidas, esse trimestre 2 pode representar o fim de um relacionamento.

No segundo trimestre, precisa ter atenção maior à saúde. No último, mais trabalho e oportunidade de reconhecimento.

Angélica – Ano Pessoal 6 (2026)

Depois de uma fase de projetos no streaming, Angélica vem aparecendo em 2025 em entrevistas e matérias que destacam uma etapa de renascimento pessoal, em que fala abertamente sobre espiritualidade, síndrome do pânico e mudanças internas. Essa nova fase recoloca seu nome na conversa pública de um jeito mais maduro e intimista.

Angélica em divulgação da série Angélica 50 & Uns Crédito: Alex Santana / Divulgação

Em 2026, ela deve ter maiores deveres, tanto familiares quanto profissionais. Ajudar e receber ajuda. Também pode ser um período de formaturas, celebrações e formalizações de vínculos na família.

O trabalho em equipe será essencial para atingir suas metas. E pode se dedicar mais enfaticamente a algum ideal ou causa social-humanitária.

Belo – Ano Pessoal 9 (2026)

Belo voltou com força às manchetes por conta do término do casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa, ao mesmo tempo em que mantém agenda de shows e participação em festivais com sua carreira musical solo. A grande novidade de 2025 é a estreia como ator na novela das 21h da Globo, “Três Graças”, marcando uma nova etapa na trajetória artística.

O cantor Belo no lançamento da novela 'Três Graças', da Globo, na Pina Contemporânea, em São Paulo Crédito: Ronny Santos/Folhapress

2026 deve ser um ano marcante, intenso e repleto de experiências emocionais, com grande potencial para realizar sonhos, especialmente no segundo e no terceiro trimestres, simbolizados pelo 8.

Crises financeiras demandarão mudança de hábitos e renascimento neste âmbito. Ao demonstrar uma melhor administração de sua carreira e de sua vida material, pode ter um novo nível de reconhecimento.

Bruna Marquezine – Ano Pessoal 4

Bruna se consolidou como uma das principais atrizes e influencers do país, transitando entre novelas, cinema e produções internacionais. Após o destaque como protagonista em Besouro Azul, ela segue em pauta por novos projetos audiovisuais e pela vida pessoal, que costuma movimentar bastante as redes.

Bruna Marquezine é uma das celebridades de Leão Crédito: Andrea Raffin | Shutterstock)

Em 2026, no segundo e no quarto trimestres, de número 7 e 5, respectivamente, há maiores oportunidades de trabalhos no exterior, uma vez que as maiores responsabilidades profissionais do 4 serão conjugadas com o foco no internacional desses números.

Também pode formalizar um relacionamento amoroso no terceiro trimestre, simbolizado pelo 2, o qual é ótimo para o amor.

Cauã Reymond – Ano Pessoal 8

Um dos grandes galãs da TV brasileira, Cauã está sempre envolvido em produções importantes de cinema e novelas. Em 2025, voltou ao horário nobre como César no remake de Vale Tudo, atraindo atenção tanto pelo personagem quanto pelos bastidores da trama, um dos assuntos mais comentados da teledramaturgia recente.

Como o 8 simboliza atitude para liderar e dirigir, esse lado empreendedor e diretor de Cauã pode se evidenciar em 2026. Na verdade, ele estará numa visibilidade maior de qualquer maneira, porque esse número representa ser o centro das atenções.

Cauã Reymond fala sobre 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/@cauareymond/@onlylusca

Também estará mais produtivo. E pode fazer sucesso fora do país, com novas experiências profissionais, no segundo semestre (por conta dos trimestre 5 e 9).

Deborah Secco – Ano Pessoal 2

Deborah é uma atriz versátil, conhecida por personagens marcantes e por se posicionar sem filtros sobre carreira, maternidade e relacionamentos. Ela segue alternando novelas, séries e participações em programas de entretenimento, além de estar presente constante em entrevistas e podcasts, onde costuma repercutir bastante por seu jeito direto de falar.

Seu lado mãe estará em alta em 2026. Como o 2 simboliza a importância de buscar conciliação, muitas divergências ou conflitos poderão marcar este ano.

E isso inclui fim de contrato, de parcerias, separação. Se houver entendimento, um ano excelente para união e renovação contratual.

Deolane Bezerra – Ano Pessoal 8

Advogada criminalista que virou fenômeno digital, Deolane se consolidou como figura polêmica e muito midiática. Depois de reality show, lives e treta atrás de treta nas redes, continua aparecendo em notícias ligadas a processos, brigas familiares, disputas judiciais e eventos de música, mantendo o nome em alta nos portais de celebridades.

Como o simbolismo do 8 é explicitamente associado a questões de justiça, as notícias ligadas a esse tema na vida de Deolane se tornarão ainda mais notórias. Inclusive, com mais tretas e disputas, porque o 8 tem um lado competitivo.

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram/@deolane

Também é um Ano de mais evidência e visibilidade. Parcerias podem ser formalizadas ou terminadas no segundo trimestre (6).

A segunda metade do ano pode ter mais novidades, novas experiências e instabilidade por conta dos trimestres 5 e 9.

Eliana – Ano Pessoal 7

Uma das apresentadoras mais icônicas da TV brasileira, ganhou grande destaque com a saída do SBT e a expectativa sobre novos projetos na Globo, movimentando a imprensa com especulações sobre formatos e programas que possa vir a comandar.

Eliana no UpFront 2026 da Globo Crédito: Renato Pizzutto/Globo/Divulgação

2026 será um ano de mais conexão com a espiritualidade-religiosidade ou com a natureza. A busca é por estilo de vida com mais qualidade, respeitando um ritmo mais lento para não se sobrecarregar e acabar se deparando com alguma limitação física (sintoma).

Além disso, a vida a dois e as parcerias comerciais podem ser mais desafiantes no terceiro trimestre (2). De outubro a dezembro, mais trabalho e visibilidade.

Faustão – Ano Pessoal 8

Após o transplante de coração e o fim de sua atração na Band, sua saúde virou assunto recorrente na mídia, e qualquer aparição pública do apresentador ganha grande repercussão, sempre com foco na recuperação e na vida em família.

Faustão Crédito: Instagram/@faustaodomeucoracao

2026 será um ano de reestruturação, tanto física quanto profissional, para o ícone da TV brasileira. Assuntos financeiros também pedem uma melhor administração.

Questões de família ganham mais evidência no segundo trimestre (6), podendo se tornar avô. Já no segundo semestre, com o trimestre 5 e 9, pode sentir uma liberdade maior e viajar mais.

Gabriel Medina – Ano Pessoal 8

Tricampeão mundial de surfe, Medina é um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Depois de enfrentar fases de lesões e pausas no circuito, ele segue como figura central nas etapas da WSL, além de chamar atenção pela vida pessoal, patrocínios, viagens e projetos fora do mar, como marcas próprias e participação em campanhas globais.

Gabriel Medina é um dos maiores nomes do surfe Crédito: LouisLotterPhotography | Shutterstock

2026 será um ano para voltar ao topo ao se reestruturar fisicamente e dar vazão a uma ambição maior por mais sucesso e reconhecimento.

As parcerias, afetivas e profissionais, podem ser formalizadas no segundo trimestre (6) se aparar as arestas de divergências. Se não conseguir, términos e fim de contratos.

Já no segundo semestre, com os trimestres 5 e 9, viajar bastante e sentir a liberdade de fazer o que ama.

Gisele Bündchen – Ano Pessoal 1

Supermodelo brasileira mais famosa do mundo, Gisele expandiu a carreira para áreas como bem-estar, espiritualidade e sustentabilidade. Ela continua estrelando campanhas de moda e beleza de grandes grifes, além de lançar livros, projetos de lifestyle e aparições pontuais no Brasil.

Gisele Bündchen se emociona ao falar de divórcio em entrevista Crédito: Reprodução/ABC News

Em 2025, deve viver um período de novos projetos e experiências. Um novo ciclo que pode marcar os próximos 9 anos de sua vida. É um 2026 para ousar. Tomar decisões de completa renovação, pessoal, familiar-residencial ou profissional.

No 2º semestre, marcado pelo número 2 nos últimos 2 trimestres, mais conflitos e divergências. Se não forem devidamente ajustados, pode representar fim de contrato, de parcerias ou até mesmo do seu relacionamento.

Gkay – Ano Pessoal 7

Criadora de conteúdo e atriz, Gkay ficou conhecida pelos vídeos de humor e pela Farofa da Gkay, festa que se tornou um evento gigante de influenciadores.

Gkay compartilha clique em Capri Crédito: Reprodução/Instagram/@gessicakayane

Em 2026, deve viver um ano mais polêmico, que pede uma atenção redobrada com o que se publica ou em entrevistas, a fim de evitar mal-entendidos. Os conflitos podem ser mais acirrados no terceiro trimestre (2).

A vida amorosa e as parcerias comerciais podem demandar mais ajustes também. Questões financeiras polêmicas podem ser desafiantes de outubro em diante.

Gloria Groove – Ano Pessoal 2

Gloria Groove se firmou como uma das artistas mais criativas do pop nacional. Além disso, seu nome aparece com frequência em notícias sobre representatividade, moda e performances ao vivo.

Gloria Groove durante o Návio da Xuxa Crédito: Instagram/@naviodaxuxa

2026 deve ser um ano de parcerias, inclusive com estrangeiros ou ao viajar para fora do país, especialmente no terceiro trimestre, simbolizado pelo 5.

De abril a maio, excelente período para criar, compor e se expressar. Esse lado criativo estará também bem forte no último trimestre de 2026. É um ano para brilhar e se expandir por meio de parcerias.

Grazi Massafera – Ano Pessoal 8

Grazi Massafera é uma atriz consagrada da TV e do streaming. Em 2025, vive uma fase muito comentada ao interpretar a vilã Arminda na novela “Três Graças”, no horário nobre da Globo, e já tem confirmada a protagonista da nova versão de “Dona Beja” na HBO Max, prevista para estrear em fevereiro de 2026.

Grazi Massafera interpreta Arminda em "Três Graças" Crédito: Globo/ Estevam Avellar

Agora, vai viver um ano de muito trabalho e deve ter mais responsabilidades e protagonismo. Estará com uma visibilidade acentuada e pode – ao demonstrar competência – ter um novo nível de reconhecimento e sucesso.

Mas o 8 ou 80 deste ano pode indicar o risco de um fracasso. Conflitos familiares ou com colegas no segundo trimestre demandarão ajustes para chegar a um entendimento.

Gusttavo Lima – Ano Pessoal 4

O “Embaixador” é um dos maiores nomes do sertanejo, com turnês lotadas e repertório cheio de hits. E mantém a imagem em evidência com grandes projetos, como festivais próprios e apresentações internacionais.

Gusttavo Lima Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

206 deve ser um ano para trabalhar ainda mais, especialmente envolvendo turnês e viagens no segundo trimestre (7) e no último, simbolizado pelo 5.

Mas pode precisar dar uma pausa e diminuir o ritmo no terceiro trimestre, a fim de cuidar melhor da saúde, já que o seu Ano 4 pede isso, reforçado pelo trimestre 2. 7

Além disso, pode ter responsabilidades familiares maiores, tal como ao ser pai novamente.

IZA – Ano Pessoal 4

Cantora e apresentadora, Iza conquistou o público com a voz poderosa e o carisma. Depois do nascimento da filha Nala e se separação, ela vem aparecendo em notícias sobre a retomada dos trabalhos, novos singles e parcerias musicais.

A cantora Iza Crédito: Agif/Folhapress

O foco de 2026 está na segurança familiar e residencial. Pode se dedicar mais à filha ou a outros familiares, porque os deveres são maiores neste âmbito.

E terá de administrar melhor o tempo, uma vez que o Ano 4 costuma ser de mais sobrecarga profissional. E, assim, cuidar melhor da saúde para não ser limitada por algum sintoma.

Ivete Sangalo – Ano Pessoal 6

Ícone da música brasileira, Ivete acumula décadas de carreira, trios elétricos históricos e programas de TV. Em 2024 e 2025, comemorou 30 anos de estrada com turnê especial, e terminou o ano com a notícia do término do casamento de 16 anos com Daniel.

Ivete Sangalo Crédito: Imagem: Delmiro Junior | Shutterstock

Agora, questões familiares ou de saúde ganham destaque no Ano 6. Demanda maior sacrifício pessoal para cuidar melhor de si ou de algum parente.

No primeiro semestre, negociação contratual e mais diálogo na vida a dois serão essenciais para evitar fim de parcerias. O terceiro trimestre (8) terá uma carga maior de trabalho. E no último trimestre, diminuição do ritmo, descanso e viagens românticas ou com a família.

João Gomes – Ano Pessoal 3

João Gomes vive seu maior momento até agora. O pernambucano terminou 2025 ganhando o Grammy Latino, com o álbum Dominguinho, ao lado de Jota.pê e Mestrinho, e saiu do Prêmio Multishow como o artista mais premiado da noite, levando quatro troféus — incluindo o cobiçado Artista do Ano.

João Gomes venceu cinco categorias do Prêmio Multishow 2025 Crédito: Fotoarena/Folhapress

Em 2026, João entra em um Ano Pessoal 3, enquanto o mundo vive um Ano Universal 1, criando um cenário de explosão criativa e afirmação pela palavra. Neste ano, ele deve fala r e aparece ainda mais, assumir sua identidade criativa com mais força, ampliar presença em entrevistas e redes.

Além disso, pode experimentar formatos novos e se aproximar ainda mais do público. É um ciclo para brilhar sem pedir licença. O lado desafiador do Ano 3 é o medo de julgamento e insegurança com a própria imagem.

Julia Puzzuoli – Ano Pessoal 7

Criadora de conteúdo que estourou nas redes, especialmente no TikTok e Instagram, Julia se tornou uma voz forte entre o público jovem falando de comportamento, relacionamentos, autocuidado e dia a dia.

Seu 2026 deve ser voltado para buscar novos conhecimentos e especialização. Além de dar palestras, escrever livros, mentorar, enfim, enaltecer sua imagem de autoridade na sua área.

Também pode ser um ano de viagens e pede uma seletividade maior em termos de membros da equipe no segundo trimestre. Os meses mais produtivos poderão ser de abril a maio e de outubro a dezembro.

Juliette – Ano Pessoal 7

Campeã do BBB 21, Juliette fez a transição de fenômeno de reality para cantora pop. Desde então, lançou álbuns, emplacou turnê pelo Brasil e mantém uma base de fãs muito engajada. Em 2025, também lançou uma campanha viral de combate à violência contra a mulher.

Juliette Crédito: Reprodução/Instagram/@juliette

Para 2026, a busca por maior intimidade, cumplicidade e entrega pode trazer à tona o medo da traição ou da rejeição na vida a dois. O objetivo é superar esses receios e criar um vínculo mais profundo em termos afetivos.

Também pede um cuidado maior com a qualidade de vida, já que o segundo e o terceiro trimestres poderão ser mais exigentes em termos de saúde. De outubro a dezembro, chances de maior reconhecimento e sucesso.

Larissa Manoela – Ano Pessoal 5

Larissa Manoela (Estela) Crédito: Globo/ Edu Lopes

2026 deve ser um divisor de águas na vida e na carreira de Larissa Manoela. Experiências novas, inéditas, alternativas e até mesmo excêntricas poderão ser vividas.

A busca é por maior liberdade, seja buscando novos cursos ou mesmo viajando e passando longa temporada fora do país. No último trimestre, poderá viver algo novo em termos familiares ou residenciais.

Lázaro Ramos – Ano Pessoal 4

Ator, diretor e escritor, Lázaro é um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. Além de projetos no cinema, teatro e TV, ele também esteve em evidência ao participar de eventos importantes da cultura nacional.

Lázaro Ramos Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Como o Ano 4 é de mais trabalho e demanda uma melhor administração do tempo e de equipe, 2026 pode ser muito apropriado para produzir e dirigir algum projeto artístico-criativo.

Por outro lado, pede mais cuidado com o corpo, a fim de que a sobrecarga de responsabilidades familiares e profissionais não prejudiquem a saúde.

Liniker – Ano Pessoal 2

LINIKER Crédito: Caroline Lima

2026 deve ser um período de renovação contratual, podendo romper alguma parceria para iniciar uma outra que lhe permita criar, compor e se expressar com mais liberdade.

Pode ter experiências junto com outros artistas estrangeiros ou mesmo viajando bastante no terceiro trimestre, simbolizado pelo 5. No geral, é um ano de maior romantismo e abertura ao amor.

Luan Santana – Ano Pessoal 8

Um dos maiores nomes do sertanejo romântico, Luan voltou aos holofotes por causa de cancelamentos de shows por orientação médica e pela vida pessoal, com noivado, término e reconciliações repercutindo bastante nas redes – tudo isso enquanto segue lançando músicas e projetos especiais de carreira.

Luan Santana Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana

2026 deve ser um ano bastante produtivo e com potencial de maior reconhecimento. No primeiro semestre, com os trimestres 8 e 6, o foco está na família e na segurança, bem como no trabalho em equipe e por meio de parcerias.

Já no segundo semestre, em função dos trimestres 5 e 9, é excelente para viajar, fazer shows em turnê e alcançar um público ainda maior, tal como o internacional.

Luciano Huck – Ano Pessoal 4

À frente do Domingão com Huck, dominical da Globo, Luciano Huck segue em evidência com quadros como o Dança dos Famosos 2025 e por se posicionar sobre temas sociais e políticos ao vivo no programa.

Luciano Huck apresenta o programa Domingão com Huck, na TV Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Eis um ano novo de mais trabalho e responsabilidades familiares. Deverá oferecer segurança para a família. Ma também pede mais cuidado com o corpo, a fim de não se limitar por conta de algum sintoma.

O segundo e o terceiro trimestres (7 e 2, respectivamente), deverá dar uma atenção especial ao risco de se envolver em polêmicas e divergências. Demandará muita diplomacia e saber se posicionar com mais seletividade, estudo e preparo. Lembrando que é ano de elições no Brasil.

Ludmilla – Ano Pessoal 2

Ludmilla, em 2025, celebrou com alegria a chegada de sua primeira filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com Brunna Gonçalves. No âmbito profissional, lançou seu sexto álbum, Fragmentos — em que ela mergulha de vez no R&B e explora emoções mais profundas, marcando uma nova fase em sua trajetória

Ludmilla no álbum "Fragmentos" Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla

Para 2026, podemos espaerar um ano bastante voltado para o companheirismo e a maternidade. Todavia, pode haver bastante conflito e necessidade de ajustes em suas relações, especialmente na vida a dois.

A maternidade ganha bastante foco no Ano 2, ainda mais que no 2º e 4º trimestres têm um lado fértil em destaque por conta do simbolismo do 3. Além disso, parcerias artísticas e criativas também estão em foco.

Luísa Sonza – Ano Pessoal 8

Luísa ganhou ainda mais força com o álbum Escândalo Íntimo e hits que dominaram as paradas. Ela continua em alta com videoclipes elaborados, feats, turnês e também pela vida pessoal, que segue sendo tema constante de notícias.

Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram/@luisasonza

Para 2026, podemos prever um ano de mais ambição e poder de realização. Com isso, pode alcançar um novo nível de reconhecimento. No primeiro semestre, o foco estará na segurança – emocional, financeira e profissional.

O segundo semestre, com os trimestres 5 e 9, será para viajar e se expandir, inclusive fora do país. Dentro desse período, crises e renascimentos mais intensos.

Maisa Silva – Ano Pessoal 1

Entre filmes, séries e o sucesso da produção De Volta aos 15 na Netflix, Maísa costuma aparecer em notícias sobre novos contratos, projetos de mídia digital, atuação como investidora e posicionamentos em temas relevantes para o público jovem.

A atriz Maisa Silva Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

2026 deve ser um ano marcante em termos de decisões mais assertivas e até mesmo rebeldes. Seu ímpeto de inovar e se embrenhar em projetos novos e diferentes estará a todo vapor.

Pode ser que, através de um relacionamento ou parceria no segundo semestre, a vida dela mude. A criatividade e fertilidade do 1 de seu ano se soma com o lado mais maternal do 2 do segundo e terceiro trimestres.

Mel Maia – Ano Pessoal 9

Atriz revelada ainda criança em novelas da Globo, Mel voltou ao foco em 2025 ao integrar o elenco principal da série Os Donos do Jogo, da Netflix, além de constantemente ser assunto por relacionamentos, postagens polêmicas e mudanças de visual.

Mel Maia Crédito: Divulgação Elias Gama/ @borana

2026 ela deve se manter em evidência. Seu lado artístico e criativo ganha ainda mais força no Ano Pessoal 9. Por isso, pode realizar algum grande sonho, principalmente em termos profissionais de abril até setembro, quando viverá dois trimestres 8.

E de outubro a dezembro, terá a oportunidade de começar um novo projeto, fazer um lançamento ou ter uma nova experiência bastante marcante na sua vida.

Neymar Jr. – Ano Pessoal 8

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram/@neymar

2026 também não promete ser fácil. Pode ser um ano de baita sucesso ou de uma frustração enorme. Esse é o lado 8 ou 80 de um Ano Pessoal 8.

Se ele tiver a disciplina para se reestruturar fisicamente, sendo impulsionado por uma ambição maior, as chances é de exercer uma maior liderança ao assumir mais responsabilidades. E, com isso, ser bem produtivo para ter um novo nível de reconhecimento.

Mas muito dos resultados vai depender de como Neymar vai encarar os desafios…

Nicolas Prattes – Ano Pessoal 1

Nicolas Prattes se firmou como um dos galãs da nova geração e, em 2025, ganhou ainda mais destaque ao protagonizar a novela Mania de Você,. Na vida pessoal, o ano também foi marcante: ele se casou com Sabrina Sato.

Agora, vai viver um ano propício a experimentar novos papéis ou iniciar algum projeto inédito, através do qual vai ter uma posição de destaque ou liderança.

Nicolas Prattes participou de prova para amadores; iniciativa é inédita nos Jogos Crédito: Reprodução/Instagram

2026 deve ser um ano marcante e revolucionário, como, por exemplo, ao viver a experiência da paternidade, especialmente no segundo semestre. Mas, para isso, desde julho, precisará aparar algumas arestas de divergências em sua vida a dois, evitando separação.

Pabllo Vittar – Ano Pessoal 4

Cantora e drag queen, Pabllo é referência de pop e música de pista no Brasil e fora dele. Além de turnês internacionais efestivais gigantes, segue constantemente na mídia por posicionamentos políticos, looks e colaborações com outros artistas.

Pabllo diz que gostaria de visitar o ES com mais calma Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress

Em 2026, deve viver um período apropriado para produzir e trabalhar bastante. Mas o espírito de equipe será essencial.

ALém disso, trabalhos no exterior ou viajando bastante devem ocorrer no segundo e no quarto trimestres, simbolizados pelo 7 e 5. A vida afetiva pode ter um foco maior de julho a setembro, quando viverá o trimestre 2, e pode formalizar um relacionamento ou parceria profissional.

Paolla Oliveira – Ano Pessoal 1

Uma das atrizes mais queridas da Globo, Paolla acumula protagonistas em novelas e campanhas publicitárias. Além da carreira, sua relação com o cantor Diogo Nogueira rende muitas manchetes que reforçam a imagem de “casal queridinho” do público.

Paolla Oliveira Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

O ano de 2026 deve ser marcado por experiências diferentes e até inéditas, seja com um papel inusitado ou mesmo um projeto inovador, alternativo e sua própria autoria.

Além disso, sua vida pessoal também deve se reciclar, especialmente na vida a dois – o que pode ser uma gravidez ou então divergências afetivas.

Pedro Sampaio – Ano Pessoal 7

DJ e produtor, Pedro Sampaio se consolidou como hitmaker do funk e do pop. Em 2025, continuou em evidência com músicas que viralizam em festivais e redes sociais, e o álbum Astro aparece em listas e indicações do cenário musical brasileiro.

Pedro Sampaio Crédito: Reprodução/Redes sociais/@pedrosampaio

2026 do DJ deve ser mais focado em autoconhecimento, espiritualidade e conexão com a natureza. Também é um período favorável para cuidar melhor de sua saúde mental e física. Assim, poderá dar conta da maior carga de trabalho no segundo e quarto trimestres.

Já no terceiro, o foco estará nas parcerias, contratos e na vida a dois, que podem demanda ajustes para não haver separação nem rompimentos.

Rayssa Leal – Ano Pessoal 6

Medalhista olímpica no skate em Tóquio e Paris, a Fadinha segue como queridinha do público, estampando campanhas, coleções de tênis e aparições em programas de TV, além de ser frequentemente citada em reportagens sobre esporte, juventude e superação.

Eis que agora ela deve viver um ano voltado para o amor e a família. O desejo é de estar em ótima companhia, seja afetivamente, seja coletivamente. Anseio por integrar uma equipe e dar sua contribuição ao time, assim como solidificar amizades e sentir a seguranças dos familiares.

A jovem skatista Rayssa Leal é conhecida por sua técnica impecável e estilo único em manobras complexas Crédito: Celso Pupo | Shutterstock

No segundo trimestre (2), há risco maioir de lesão. Enquanto no terceiro (8), possibilidade de maior reconhecimento.

Rebeca Andrade – Ano Pessoal 5

Ginasta histórica, Rebeca é hoje um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Em 2025, chamou atenção até fora das quadras ao ser tema de questão no Enem, reforçando como sua trajetória de esforço e conquista entrou de vez no imaginário coletivo do país.

2025 deve ser um ano de guinadas na vida de Rebeca. Mudanças que chegam de repente, com alterações súbitas ou buscadas por ela. Há um inconformismo maior e um anseio por algo novo, inovador, inédito.

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil Crédito: A.RICARDO | Shutterstock)

Por isso, novas experiências que ampliem seus conhecimentos, assim como a capacidade de ensinar, abrindo a mente das pessoas. Além disso, pode mudar de cidade, estado ou país em 2026.

Roberto Carlos – Ano Pessoal 6

O Rei segue mantendo sua tradição com mais um especial de fim de ano em 2025, desta vez gravado em Gramado, na Serra Gaúcha. Esse ritual anual mantém Roberto em destaque, especialmente no período de Natal, reforçando seu vínculo afetivo com o público.

c recebeu os convidados João Gomes, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte Crédito: Mateus Bruxel/TV Globo

2026 será focado na família e na saúde. Cuidar melhor de si e dos seus. Doar-se ou pedir ajuda.

Também pede uma maior disponbilidade para o trabalho em equipe. Para isso, precisará lidar com conflitos e possível fim de contrato, de parceria. Se houver o entendimento, é possível a renovação contratual e a resolução de divergência com familiares. No segundo trimestre (2), tudo isso ficará mais intenso.

Sabrina Sato – Ano Pessoal 7

Apresentadora, ex-BBB e figura central do entretenimento brasileiro, a vida amorosa de Sabrina voltou a ser foco das notícias com o casamento com Nicolas Prattes, além dos projetos como apresentadora e presença disputada em desfiles de Carnaval, campanhas e programas de variedades.

Sabrina Sato Crédito: Ricardo Bufolin / Globo

2026 será ótimo para investir em cursos de aprimoramento e especializações para poder trabalhar com ainda mais qualidade. E certas polêmicas ou boatos envolvendo traições poderão acontecer, especialmente no terceiro trimestre (2).

O período mais produtivo será de outubro a dezembro e, se cuidar bem da saúde, no segundo trimestre também.

Sasha Meneghel – Ano Pessoal 9

Filha de Xuxa, Sasha construiu sua própria trajetória como modelo e estilista. À frente da marca de moda Mondepars, ela ganhou destaque no noticiário de 2025 com desfiles elogiados e coleções autorais.

Sasha Meneghel e João Figueiredo são casados desde 2021 Crédito: Reprodução

Vem aí um ano intenso e experiências marcantes. Em função do aumento de responsabilidades profissionais, especialmente de abril a setembro (8), podrá atingir um novo nível de reconhecimento profissional. Além disso, pode ser mãe neste período!

Ou seja, 2026 é um ano para Sasha realizar grandes sonhos e viver uma experiência inédita de outubro a dezembro (1).

Viih Tube – Ano Pessoal 9

Ex-BBB, youtuber e empresária, Viih Tube segue transformando a maternidade em conteúdo, além de negócios próprios ligados ao universo digital.

2026 deve ser um divisor de águas, com altas doses de intensidade emocional. Mais dramas e também mais presença na mídia por conta da capacidade de dar a volta por cima e ser exemplo de superação.

Viih Tube Crédito: Instagram.com/@viihtube

No segundo e terceiro trimestres (ambos 8), poderá realizar um grande sonho profissional e financeiro. De outubro a dezembro, novos projetos e ideias inéditos com lançamentos criativos.

Vinícius Júnior – Ano Pessoal 2

Atacante do Real Madrid e da seleção, Vini Jr. consolidou-se como um dos principais jogadores do mundo e uma voz firme contra o racismo. Em 2025, virou manchete também pelo relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

Vini Jr. e Virginia. e Virginia Crédito: Reprodução/Instagram/@vinijr/@virginia

Por falar nisso, o amor é um dos maiores focos do jogador em 2026 por conta do Ano Pessoal 2. Na verdade, as relações como um todo.

Também costuma ser um período de fim de contrato ou com muita demora e dificuldade para uma renovação contratual, uma vez que significativas divergências e diferenças precisam ser ajustadas.

Além disso, há risco de mais polêmica e mal entendidos no terceiro trimestre (5).

Virginia Fonseca – Ano Pessoal 2

Influenciadora, apresentadora e empresária, Virginia é um dos maiores nomes do digital no Brasil, com forte atuação em marcas próprias. Em 2025, dominou notícias por conta do término com Zé Felipe e novo relacionamento com Vini Jr.

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro Crédito: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia

Mãe de três filhos com Zé Felipe, o tema gravidez e maternidade deve ganhar evidência no Ano Pessoal 2 que ela vai viver em 2026. Do mesmo modo, divergências, conflitos e necessidade de muito diálogo para resolver os atritos.

Assim, evita rompimento, separação e fim de parcerias, especialmente no terceiro trimestre.

Xuxa – Ano Pessoal 4

Em 2025, Xuxa vive um momento de retomada e despedida ao mesmo tempo. Depois do documentário revisitando sua trajetória, ela voltou a lançar projetos especiais ligados à sua história na TV e à música infantil, e passou o ano preparando a turnê de despedida marcada para 2026.

Xuxa é internada em hospital de São Paulo Crédito: Fotoarena/Folhapress

De fato, o próximo ano deve ser de muito trabalho, especialmente em equipe. No entanto, precisa cuidar melhor da saúde, especialmente de abril a setembro (trimestres 7 e 2).

Além disso, mal entendidos e conflitos precisarão ser ajustados para evitar separação e fim de parcerias no terceiro trimestre. Viagens a trabalho estão mais favorecidas no último trimestre de 2026 (5). Além disso, pode se tornar vovó em 2026!

Wagner Moura – Ano Pessoal 7

Em 2025, Wagner Moura voltou aos holofotes ao ganhar o prêmio de Melhor Ator em Cannes pelo filme “O Agente Secreto”. O longa acumulou ainda três indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner. Para completar, o ator aparece nas listas de favoritos ao Oscar 2026.

Wagner Moura é um dos fortes candidatos ao Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@theacademy/@cibellelevi

2026, no entanto, vai pedir diminuição do ritmo, a fim de cuidar melhor da saúde. Também pode ser um ano voltado para espiritualidade e autoconhecimento.

Além disso, o foco está no autoaprimoramento, seja como diretor, ator ou produtor. E, se quiser, também dar palestras e viajar mais.

Xamã – Ano Pessoal 5

Rapper, compositor e ator, Xamã vem construindo uma trajetória cada vez mais forte na atuação. Além de ter feito novela na Globo, como o Damião no remake de “Renascer”, e participação em “Justiça 2” no Globoplay, ele é um dos protagonistas de “Os Donos do Jogo”, série da Netflix que reforça sua presença no universo das séries.

Xamã fala de sua entrada em 'Cangaço Novo' e faz freestyle sobre a série na CCXP Crédito: Globo/ Edu Lopes

Agora, vai viver um novo ano de experiências inéditas e abertura para experimentar o novo. Também pode ser de muito agito, polêmica e viagens. Tanta correria pode gerar um esgotamento e precisar de tomar decisões radicais para mudança de hábitos.

Além disso, costuma ser um ano de crises, que podem ser mais marcantes no segundo e no terceiro trimestres, simbolizados pelo 9.

