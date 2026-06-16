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Noroeste capixaba

Suspeito de tentar matar idoso com facada é preso em Boa Esperança

Após o crime, homem se apresentou à delegacia acreditando que a vítima estava morta

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 21:10

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

15 jun 2026 às 21:10

Um homem de 44 anos suspeito de tentar matar um idoso de 64 anos com uma facada no pescoço foi preso em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). O crime aconteceu na noite de domingo (14), em uma residência no bairro Vila Fernandes. O imóvel pertence à avó do suspeito, que também é ex-sogra da vítima.


Acreditando que o idoso tinha morrido, o suspeito se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Boa Esperança na manhã desta segunda-feira. Como o período de flagrante já havia se encerrado, o titular da unidade, delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, representou pela prisão temporária do investigado. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida enquanto ele prestava depoimento.


Segundo o delegado, a motivação do crime está relacionada a desentendimentos familiares ocorridos nos dias que antecederam o ataque. "Ainda segundo o relato do suspeito, após uma nova discussão na noite do crime, ele aguardou a vítima adormecer e desferiu o golpe de faca em seu pescoço", relata.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado já havia sido conduzido à Delegacia de Polícia de Colatina, em dezembro de 2010, por uma tentativa de homicídio com uso de arma branca. “Trata-se de um indivíduo que já possui registro por crime da mesma natureza, o que reforça a necessidade da medida cautelar para garantir a ordem pública e o regular prosseguimento das investigações”, destacou o delegado.


A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Maternidade Cristo Rei, em Boa Esperança. Em razão da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.


O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito policial segue em andamento.


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