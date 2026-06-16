Suspeito de tentar matar idoso com facada é preso em Boa Esperança

Um homem de 44 anos suspeito de tentar matar um idoso de 64 anos com uma facada no pescoço foi preso em Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). O crime aconteceu na noite de domingo (14), em uma residência no bairro Vila Fernandes. O imóvel pertence à avó do suspeito, que também é ex-sogra da vítima.





Acreditando que o idoso tinha morrido, o suspeito se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Boa Esperança na manhã desta segunda-feira. Como o período de flagrante já havia se encerrado, o titular da unidade, delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, representou pela prisão temporária do investigado. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida enquanto ele prestava depoimento.





Segundo o delegado, a motivação do crime está relacionada a desentendimentos familiares ocorridos nos dias que antecederam o ataque. "Ainda segundo o relato do suspeito, após uma nova discussão na noite do crime, ele aguardou a vítima adormecer e desferiu o golpe de faca em seu pescoço", relata.





De acordo com a Polícia Civil, o investigado já havia sido conduzido à Delegacia de Polícia de Colatina, em dezembro de 2010, por uma tentativa de homicídio com uso de arma branca. “Trata-se de um indivíduo que já possui registro por crime da mesma natureza, o que reforça a necessidade da medida cautelar para garantir a ordem pública e o regular prosseguimento das investigações”, destacou o delegado.





A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Maternidade Cristo Rei, em Boa Esperança. Em razão da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.





O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito policial segue em andamento.



