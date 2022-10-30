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Eleições 2022

Ciro Nogueira ri de denúncias e diz que PRF vai 'cumprir tudo' o que TSE determinar

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, reagiu com risadas e ironias às denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estaria descumprindo a decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir operações do órgão relacionadas ao transporte público de eleitores.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 15:39

Publicado em 

30 out 2022 às 15:39
Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, toma posse
Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, toma posse Crédito: Isac Nóbrega/PR

  • Mônica Bergamo

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, reagiu com risadas e ironias às denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estaria descumprindo a decisão judicial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir operações do órgão relacionadas ao transporte público de eleitores.
"Será?", respondeu ele ao ser questionado sobre as denúncias de que a PRF estaria desobedecendo a determinação da corte.
Em conversa com a reportagem, e também em mensagens, ele afirmou ainda que a PRF é um órgão "sério" que não se rebelaria contra o TSE. E disse que o governo de Jair Bolsonaro (PL) não descumprirá ordens da Justiça.
"Cumpriremos tudo", afirmou.
Denúncias de que a ordem do TSE está sendo descumprida pela PRF se multiplicaram neste domingo (30), e a coligação que apoia Lula (PT) requereu ao tribunal a prisão imediata do diretor-geral da PRF, Silvanei Vasques.
Diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques
Diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques Crédito: Ministério da Justiça e Segurança Pública
O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já pediu explicações a Vasques.
Em conversa por telefone com Ciro Nogueira, a reportagem questionou se ele tinha conhecimento das denúncias de que a PRF estaria descumprindo a determinação de Alexandre de Moraes.
Ele disse que não tinha conhecimento do teor da decisão do TSE e perguntou se a PRF deveria deixar de cumprir a sua missão, de fiscalizar as estradas.
Em seguida, questionou quem seriam os autores das denúncias.
Ao ouvir que diversos relatos de eleitores e de políticos do nordeste, como o ex-governador Flávio Dino (PSB-MA), mostravam que a PRF estaria dificultando o trânsito de eleitores da região, ele deu risada e ironizou: "Flávio Dino? Ele não tem nenhuma credibilidade".
A reportagem então afirmou que o próprio Alexandre de Moraes pediu explicações.
O ministro afirmou que Moraes, sim, tem credibilidade, e que a PRF iria "cumprir tudo" o que o magistrado determinar.
Depois, informado de que a acusação de apoiadores de Lula era a de que a PRF estaria "jogando baixo" para tentar aumentar a abstenção entre eleitores do Nordeste, onde Lula ganhou com larga vantagem no primeiro turno, Ciro respondeu: "PRF nunca joga baixo. Instituição séria".

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