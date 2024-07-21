Menina morta em acidente em João Neiva estava voltando das férias com a avó

Bella Barbara Moreira morreu em um grave acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Enzo Teixeira/Arquivo família

A menina de cinco anos que morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na BR 259 , em João Neiva, na manhã deste domingo (21), estava voltando das férias com a avó. De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, Bella Barbara Moreira estava em Itueta, Minas Gerais, na casa da familiar e estava sendo levada para o município da Serra , onde vivia.

A avó da criança, que dirigia o carro, foi socorrida de helicóptero e levada em estado gravíssimo para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu.

De acordo com a PRF, houve uma colisão com saída de pista. Informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira apontam que, após a colisão, os dois veículos, que estavam em sentidos contrários, capotaram e caíram em um barranco. O carro, com a mulher e a criança, trafegava em direção a João Neiva, enquanto o caminhão seguia sentido Colatina.

A Polícia Rodoviária Federal informou que os dois condutores dos veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que não apontou o uso de bebida alcoólica. De acordo com a corporação, a criança teria morrido por causa do capotamento.

Procurada, a Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima, de 5 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.