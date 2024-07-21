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Tristeza

Menina morta em acidente em João Neiva estava voltando das férias com a avó

Bella Bárbara Moreira, de cinco anos, morreu em um grave acidente na BR 259, na manhã deste domingo (21)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 jul 2024 às 18:50

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 18:50

Menina que morreu em acidente em João Neiva estava voltando das férias com a avó
Bella Barbara Moreira morreu em um grave acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Enzo Teixeira/Arquivo família
A menina de cinco anos que morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na BR 259, em João Neiva, na manhã deste domingo (21), estava voltando das férias com a avó. De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, Bella Barbara Moreira estava em Itueta, Minas Gerais, na casa da familiar e estava sendo levada para o município da Serra, onde vivia.
A avó da criança, que dirigia o carro, foi socorrida de helicóptero e levada em estado gravíssimo para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu.
De acordo com a PRF, houve uma colisão com saída de pista. Informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira apontam que, após a colisão, os dois veículos, que estavam em sentidos contrários, capotaram e caíram em um barranco. O carro, com a mulher e a criança, trafegava em direção a João Neiva, enquanto o caminhão seguia sentido Colatina.
A Polícia Rodoviária Federal informou que os dois condutores dos veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que não apontou o uso de bebida alcoólica. De acordo com a corporação, a criança teria morrido por causa do capotamento.
Procurada, a Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima, de 5 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Correção

21/07/2024 - 7:44
Inicialmente, o texto informava que o carro com a avó e a criança seguia sentido Colatina, mas, na verdade, as duas seguiam em direção a João Neiva, indo para a Grande Vitória. O texto foi corrigido.

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