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Presa em Vila Velha

Técnica de enfermagem é presa por atear fogo em casa e matar homens em Cariacica

Segundo a investigação, mulher ateou fogo em uma residência após acreditar que a dona do imóvel havia furtado seu celular; vítimas morreram por asfixia

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 08:01

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

16 jul 2026 às 08:01
Residência em Cariacica fica destruída após incêndio
Residência em Cariacica fica destruída após incêndio Caíque Verli

Uma técnica de enfermagem de 49 anos foi presa na tarde de quarta-feira (15) enquanto trabalhava em um posto de saúde no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. Heliane da Costa Silva é apontada como a responsável pelo incêndio que matou dois homens no bairro Vila Isabel, em Cariacica, em janeiro deste ano. As vítimas foram encontradas trancadas no banheiro da residência.


A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica.


Ao chegarem ao posto de saúde, policiais civis foram levados até o local onde Heliane realizava curativos em uma paciente. Assim que ela concluiu o atendimento, os agentes cumpriram o mandado de prisão.


Conforme a decisão judicial, a investigação apontou que Heliane ateou fogo na casa onde estavam Noel Carlos de Oliveira e Robson Alves dos Santos. Os dois morreram por asfixia causada pela fumaça, segundo os laudos da Polícia Científica.


A residência incendiada pertencia a uma mulher que não estava no imóvel no momento do crime. De acordo com a investigação, antes de provocar o incêndio, Heliane teria chegado ao local gritando que colocaria fogo na casa. Em seguida, entrou no imóvel e iniciou o incêndio.


Ainda conforme a denúncia, na noite anterior ao crime, Heliane, a proprietária da residência e Noel haviam se encontrado e consumido drogas. Durante o encontro, o celular da suspeita desapareceu. A investigação aponta que ela passou a acreditar que a dona da casa havia furtado o aparelho e, por esse motivo, decidiu se vingar incendiando o imóvel.


Na decisão que decretou a prisão preventiva, a Justiça afirma que o crime teria sido motivado por um motivo fútil, em razão de um desentendimento envolvendo o desaparecimento do celular. O documento também destaca que o incêndio representou um meio cruel de execução, já que as vítimas morreram por asfixia após inalarem fumaça, sofrendo intensamente antes da morte.


A decisão ainda ressalta que o incêndio colocou em risco moradores de casas vizinhas, por se tratar de uma área residencial. Além disso, segundo a denúncia, as vítimas foram surpreendidas pela ação e não tiveram possibilidade de defesa, já que o fogo foi ateado de forma repentina.


A Secretaria de Saúde de Vila Velha informou, em nota, que tomou conhecimento dos fatos que envolve Heliane somente quando os policiais foram na Unidade de Saúde. Disse ainda que ela é uma servidora contratada temporariamente e que o seu contrato será reincidido.

O crime

Os dois homens foram encontrados mortos dentro do banheiro da casa na madrugada do dia 29 de janeiro deste ano. O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinguir as chamas e, durante o combate, testemunhas contaram que ouviram gritos de socorro vindos do imóvel. 


A Polícia Militar também foi acionada e, depois da extinção das chamas, entrou na residência para localizar as vítimas, que estavam trancadas no banheiro. A suspeita é que eles tenham ido ao cômodo para escapar das chamas, já que colocaram até um pedaço de pano na parte de baixo da porta. 

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