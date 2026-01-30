Dois homens são encontrados mortos após incêndio atingir casa em Cariacica
Dois homens foram encontrados mortos dentro do banheiro de uma casa que pegou fogo no bairro Vila Isabel, em Cariacica, na madrugada da última quinta-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para extinguir as chamas e, durante o combate, testemunhas contaram que ouviram gritos de socorro vindos do imóvel. Somente uma das vítimas foi identificada: era o pedreiro Noel Carlos de Oliveira.
A Polícia Militar também foi acionada e, depois da extinção das chamas, entrou na residência para localizar as vítimas, que estavam trancadas no banheiro. A proprietária do imóvel não estava no local, mas retornou após vizinhos informarem que uma amiga dela teria colocado fogo na casa.
A proprietária disse para os militares que a amiga e as duas vítimas iam para a residência fazer uso de drogas. A Polícia Civil informou que vai apurar os fatos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória para serem necropsiados e liberados aos familiares.