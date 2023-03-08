Mulheres criam rede do bem para acolher e ajudar outras empresárias no ES

Mulheres criam rede do bem para ajudar empreendedoras Crédito: Arte/Geraldo Neto

“A união faz a força”, frase de Escopo, foi dita na época da Grécia Antiga, em 620 a.C., mas até hoje pode ser utilizada quando grupos se unem para incentivar e potencializar os trabalhos uns dos outros e, assim, crescerem juntos. E é justamente isso que tem sido praticado por muitas mulheres com o intuito de dar visibilidade a produtos e serviços de empreendedoras no Espírito Santo.

Há, ainda, quem esteja atenta e atue em prol do desenvolvimento profissional das mulheres, como Josy Santos, líder da unidade de empreendedorismo feminino da Semente Negócios, uma empresa de Santa Catarina que opera no Espírito Santo prestando consultoria para promover prosperidade por meio da inovação.

Josy conta que seu trabalho visa empregar soluções para desenvolver lideranças femininas. Na área de empreendedorismo, ela observa que algumas têm vocação ou identificam uma oportunidade no mercado, mas há também muitas que buscam empreender porque estão em um contexto de vulnerabilidade social.

Josy Santos, líder da unidade de empreendedorismo feminino da Semente Negócios Crédito: Acervo pessoal

Independentemente do perfil, Josy adota uma metodologia específica para desenvolver e acelerar os negócios comandados por mulheres. "A gente olha a jornada da mulher empreendedora, as especificidades, o que de competência técnica é necessário trabalhar. Importante dizer que, na maioria das vezes, elas não empreendem apenas por questão econômica, mas com um foco social porque sabem de todo o impacto que podem provocar, não só na família, mas na comunidade."

Parece até que a empresária Cláudia Alves andou ouvindo o que a Josy tem a dizer sobre o alcance do empreendedorismo feminino. Ela montou o Empório B - Boutique Brechó, em Jardim Camburi, Vitória, há cinco anos e percebeu, desde o início, que o seu espaço poderia servir para que outras empreendedoras mostrassem seus produtos. Assim, criou a "Resenha", encontro que promove toda sexta-feira na loja, para quem quiser compartilhar seu negócio. E não precisa ser só produto de vestuário; no local, já venderam de bombons a cursos.

"Desde quando comecei sempre tive o cuidado de valorizar o cliente que vinha e perguntava com o que trabalhava. Percebi que muitos não tinham espaço para falar do produto, compartilhar. Às vezes, a pessoa se surpreendia: 'mas eu posso mostrar meus sapatos já que você também tem sapatos aqui?' E eu dizia que sim. Eu penso que, se eu dou a mão, somos mais fortes juntas", valoriza Cláudia.

Cláudia Alves abre espaço no seu brechó para que outras empreendedoras mostrem seus produtos Crédito: Acervo pessoal

Marcando o mês das mulheres, na próxima sexta-feira (10), a Resenha será especial. A empresária abriu espaço para uma empreendedora que faz delivery de vinhos. Ela vai falar sobre harmonização da bebida com alguns pratos e também terá um momento de degustação.

Flaviane Martins e Najila Morais seguem caminho semelhante. Elas são idealizadoras do projeto Conexão Networking, que nasceu justamente com a intenção de reunir um grupo de mulheres para expor seus trabalhos, trocar experiências e fortalecer o negócio. Já houve dois encontros, sendo que o último foi realizado no dia 9 de fevereiro, em Vila Velha. O próximo evento está previsto para maio.

Com uma família de mulheres fortes em que a mãe sempre tomou as direções em relação ao trabalho, Flaviane investiu em um negócio de alimentação infantil saudável. Nutricionista de formação e trabalhando com carteira assinada, ela percebeu que, para dar certo com a Hora do Lanche, precisava de parcerias e foi assim que ela se uniu a Najila.

Flaviane Martins e Najila Morais são idealizadoras do projeto Conexão Networking Crédito: Divulgação

“Esta foi uma forma que encontramos de unir esse networking de indicações, como uma forma de cuidarmos umas das outras”, destaca Flaviane.

Durante as reuniões, que duram em média duas horas, as participantes podem expor seus trabalhos, além de compartilhar suas experiências sobre erros e acertos e participação de palestrantes.

Outro grupo que reúne empreendedoras do Espírito Santo é o De Mãe pra Mãe, que ocorre duas vezes por ano com a realização de uma feira. A próxima edição deve ocorrer em julho, conforme informações de uma das organizadoras, Bianca Frigeri Cardoso, que recentemente abriu uma loja de roupas infantis em Vitória, a Joe Roupas Infantis.

Bianca Frigeri é uma das organizadoras do evento De Mãe para Mãe, feira onde diversas mulheres expõem seus trabalhos Crédito: Vitor Jubini

A união de empreendedoras começou em agosto de 2021, bem no meio da pandemia, e contou com uma grande adesão desde o início do projeto. Bianca relata que, durante o período de quarentena, muitas mães perderam seus empregos ou começaram a empreender para complementar a renda.

“Trabalhei por muito tempo com vendas on-line e, há poucos dias, investi em uma loja física e a minha ideia é levar uma empreendedora todo sábado para que outras mulheres possam divulgar seus trabalhos. Além disso, participo efetivamente na organização da feira. Durante o evento, percebemos que não há competição. Umas torcem pelas outras e se apoiam mutuamente”, ressalta Bianca.

Negócios entre si

Uma vitrine de negócios comandados por mulheres para que elas façam negócios entre si. Este é o objetivo da plataforma Mulheres S.A, denominada Musa, idealizado por Kamilla Matos.

Kamilla Matos idealizou uma plataforma que compartilha perfis de empreendedoras Crédito: Acervo pessoal

“Sempre que a gente quiser comprar algo ou contratar algum serviços é possível acessar a ferramenta para identificar a profissional que precisamos. Na plataforma também há um filtro específico para mães empreendedoras. Então, é possível ainda buscar por mulheres que são mães”, explica Kamilla.

Para se inscrever, basta a empreendedora criar um perfil com dados de contato e fotos do produto. O cadastro é gratuito. Também serão oferecidas capacitações empreendedoras para essas mulheres, por meio de lives com mulheres atuantes no mercado do Estado e do Brasil. Entre os temas estão planejamento estratégico, modelagem de negócios, vendas, finanças e redes sociais. O objetivo é capacitar 3 mil mulheres no primeiro ano da plataforma.

“A maternidade leva um monte de mães para o empreendedorismo. A ideia é ajudar as mulheres a comprarem de outras mulheres de forma mais fácil, já que geralmente essa contratação de produtos e serviços ocorre por indicação. Nosso objetivo é facilitar negócios, empoderar essas empreendedoras, dar autoconhecimento para que elas possam acreditar nelas mesmas e em seus negócios”, avalia.

Serviço

Conexão Networking

Instagram

De Mãe pra Mãe

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Empório B

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