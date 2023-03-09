Aderes abre inscrições para curso gratuito de ovos de páscoa artesanais para mulheres no ES

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo(Aderes) abriu, nesta quarta-feira (8), inscrições para o curso de ovos de Páscoa artesanais direcionadas ao público feminino.

Curso gratuito de ovos de páscoa artesanais para mulheres no ES: saiba como se inscrever Crédito: Divulgação

Ao todo, são 120 vagas. De acordo com a agência, para fazer o curso é necessário ter, no mínimo, 16 anos, além de saber ler e escrever.

Os interessados em participar da capacitação empreendedora, devem se inscrever gratuitamente no site da Aderes.As aulas começam no dia 14 de março nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) da capital, do município de Serra, na Grande Vitória, e também em Santa Teresa, na região Serrana.

De acordo com a gerente de capacitação empreendedora da Aderes, Stela Rosseto, novas turmas podem ser abertas conforme a demanda.

“Os cursos oferecidos são uma ótima oportunidade para quem é empreendedor ou deseja empreender, e como a Páscoa é uma data comemorativa em que as pessoas costumam presentear, é hora de se preparar para ter essa renda”, afirmou Stela Rosseto.

Comercialização

Além da capacitação empreendedora, a Aderes também vai proporcionar aos alunos um espaço de vendas dos produtos. Nesse sentido, será realizada a Feira de Páscoa, que vai acontecer no Parque da Cidade, na Serra, e no Centro de Santa Teresa, de 6 a 9 de abril, período da Páscoa.

Para o diretor técnico da Aderes Hugo Tofoli, essa é uma grande oportunidade para quem deseja fazer uma capacitação empreendedora.

“O Projeto Empreender na Páscoa é mais do que uma simples capacitação, pois envolve três vertentes importantes do empreendedorismo que é capacitar, oferecer condições de produzir e oportunizar meios para vender os produtos, e nosso objetivo é oferecer tudo isso ao aluno”, afirmou o diretor técnico da Aderes.