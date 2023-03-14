Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Valdecir Torezani comemora 70 anos com festa em Vila Velha

Publicado em
14 mar 2023 às 02:30
O aniversariante Valdecir Torezani, Geise e os filhos Miguel e Mirela
O aniversariante Valdecir Torezani, Geise e os filhos Miguel e Mirela: tarde de parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Valdecir!

Um dos maiores festeiros do ES, Valdecir Torezani "setentou". Para comemorar o aniversário de 70 anos,  o empresário recebeu cerca de 600 amigos neste domingo (12), na sua Fazendo Miguel, em Jucu, Vila Velha. O bufê ficou a cargo do Steffen Centro de Eventos. O cantor Jackson Lima e a cantora Flávia Mendonça animaram a festa. Veja quem passou por lá na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

ANIVERSÁRIO

Vanessa Cabral entre as filhas Géssica e Raquel
A aniversariante Vanessa Cabral entre as filhas Géssica e Raquel: celebrando 50 anos de vida e 25 anos da sua clínica, neste sábado (11), no Restaurante Mahara, em Manguinhos Crédito: Thuanny Louzada

Café da manhã do bem

Talita de Pinho convida para café da manhã Oportunidade & Transformação - Mãos do Sertão, onde será apresentado o trabalho do Instituto Água Viva da Fortlev, uma organização social sem fins lucrativos que atua no Sertão do Nordeste, em áreas de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Será no dia 21 de março, às 8h, no Hotel Ilha do Boi, em Vitória. 

Mês da Mulher

Carolina Neves convida para um encontro com o tema "Liberdade financeira e prosperidade feminina", na quinta-feira (16), no em A Chakra, em Santa Lúcia, Vitória. O evento marca as comemorações do Mês da Mulher.

Lançamento de livro

Isabela Castello convida para o lançamento do seu primeiro livro "A Corina e o Corona: Aprendizados da Pandemia", no sábado (18), no Clericot, na Curva da Jurema.

High Luxury

A entrega do Oscar 2023 foi marcada pelo luxo na escolha das joias usadas pelas artistas. Segundo o designer de Joias Especialista em Alta Joalheria Dorion Soares, um dos grandes destaques foi o colar de esmeraldas usado por Sofia Carson. "São 92.57 quilates de diamantes e 122.49 quilates de esmeraldas. É uma joia imponente e impactante", comentou.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

O deputado estadual João Coser celebra seus 67 anos ao lado da esposa Eliana e da filha, a vereadora Karla Coser
O deputado estadual João Coser celebra seus 67 anos ao lado da esposa Eliana e da filha, a vereadora Karla Coser Crédito: Divulgação

FAMÍLIA

Marcella Rosa, Marcelo Martins e Marina Martins
Marcella Rosa, Marcelo Martins e Marina Martins: em noite musical na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Confirmados na ES RW 2023

A Espírito Santo Restaurant Week 2023, que acontecerá dos dias 13 de abril a 13 de maio, já tem seus primeiros confirmados. Eliah Restaurante, Tanti Affetti e Peppe Restaurante, da Praia do Canto; Daju Bistrô, na Mata da Praia; Enseada Mediterrâneo Restaurante, na Enseada do Suá; o Restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi; e Argento Parrilla, em Vila Velha, já garantiram presença no prestigiado festival gastronômico. A Restaurant Week é realizada em mais de 15 cidades brasileiras, como São Paulo, Brasília, Salvador e, claro, em terras capixabas. Os restaurantes participantes preparam menus especiais, em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa), servidos em almoço ou jantar, e a preços mais atrativos que o convencional. A organização é de Érica Semião.

Leão alivia para os devedores

O advogado tributarista Samir Nemer alerta que o prazo para se inscrever no Programa Litígio Zero, do governo federal, só vai até o próximo dia 31. O programa oferece descontos de até 100% sobre o valor das multas e juros, e de até 50% sobre o valor total da dívida de empresas e pessoas físicas perante a Receita Federal. “É uma ótima oportunidade para o empresário se livrar dos débitos. É possível dividir o valor que deve em até 12 vezes”, ressalta Nemer.

ARTE

Veja Também

Confraria famosa do ES realiza ressaca de carnaval em Vitória

Prêmio reúne arquitetos e decoradores em festa em Vitória

Encontro de arte e movimento celebra o Dia da Mulher em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança