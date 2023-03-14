Valdecir Torezani comemora 70 anos com festa em Vila Velha

A Espírito Santo Restaurant Week 2023, que acontecerá dos dias 13 de abril a 13 de maio, já tem seus primeiros confirmados. Eliah Restaurante, Tanti Affetti e Peppe Restaurante, da Praia do Canto; Daju Bistrô, na Mata da Praia; Enseada Mediterrâneo Restaurante, na Enseada do Suá; o Restaurante do Hotel Senac Ilha do Boi; e Argento Parrilla, em Vila Velha, já garantiram presença no prestigiado festival gastronômico. A Restaurant Week é realizada em mais de 15 cidades brasileiras, como São Paulo, Brasília, Salvador e, claro, em terras capixabas. Os restaurantes participantes preparam menus especiais, em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa), servidos em almoço ou jantar, e a preços mais atrativos que o convencional. A organização é de Érica Semião.