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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Confraria famosa do ES realiza ressaca de carnaval em Vitória

Publicado em
13 mar 2023 às 02:30
Mariana Perini, Rachel Martins, Marina Monteiro, Renata Rasseli, Eulália Chieppe, Andreia Lopes, Maria Braga, Nazaré Neves, Beth Dalcolmo e Ana Cláudia Cardozo
Mariana Perini, Rachel Martins, Marina Monteiro, Renata Rasseli, Eulália Chieppe, Andreia Lopes, Maria Braga, Nazaré Neves, Beth Dalcolmo e Ana Cláudia Cardozo: o CarnaOnças reuniu a Confraria das Onças e seus convidados neste sábado (11), em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

CarnaOnças 2023

Simplesmente ferveu o primeiro CarnaOnças, a ressaca de carnaval da Confraria das Onças, neste sábado (11), na Ilha do Frade, em Vitória. O grupo, que já se reúne há 13 anos, recebeu amigos e foliões para dançar ao som de DJ Larissa Tantan e da cantora Lilian Lomeu. No repertório, marchinhas, sambas e muito axé. O menu da sunset party foi assinado pela chef Arlete Nunes. A decoração com orquídeas amarelas e tecidos com estampa animal print foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros. O evento marcou ainda a celebração das confradres aniversariantes de fevereiro e março: Andréia Lopes, Ana Claudia Cardozo e Beth Dalcolmo. Veja a energia da festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

PARABÉNS PRA VOCÊS! 

Andréia Lopes, Ana Claudia Cardozo e Beth Dalcolmo
Andréia Lopes, Ana Claudia Cardozo e Beth Dalcolmo: as onças aniversariantes do mês de fevereiro e março celebrando no CarnaOnças 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

MULHERES E CARROS

Do mesmo modo que os homens têm a sua lista de carros preferidos, as mulheres também possuem suas preferências de veículos. “Elas priorizam por segurança, espaço e boa estética. Buscam por um design mais atraente, tanto no interior quanto no exterior do automóvel e, geralmente, as cores favoritas das mulheres são o branco clássico, cinza e preto”, comentou o diretor da Prime Hyundai, Marcelo Sartório.

ANIVERSÁRIO

Marilia Celin, Ariadne Basseti, Célia Colodette, Gorete Thorey, Anginha Buaiz, Rowena Tovar, Cristiane Mendonça, Beth Dalmolmo e Brunella Pires
Marilia Celin, Ariadne Basseti, Célia Colodette, Gorete Thorey, Anginha Buaiz, Rowena Tovar, Cristiane Mendonça, Beth Dalmolmo e Brunella Pires: celebrando Marilia e Célia, em almoço, nesta sexta-feira (10), no Barro Vermelho Crédito: Divulgação

EM FESTA

A Unimed Sul Capixaba comemora: o Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, único digital do Estado e referência no atendimento de média e alta complexidade, completa três anos neste mês. Para o diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, os principais diferenciais do complexo hospitalar – que tem 129 leitos, sendo 20 na UTI - são o cuidado humanizado dos pacientes e a tecnologia de ponta oferecida nos mais diversos serviços. Outra vantagem é que os pacientes da Região Sul não precisam se deslocar para buscar atendimento de qualidade em outra região. O Hospital Unimed oferece, além de Centro Cirúrgico com sala inteligente e unidade de hemodinâmica, os serviços de Oncologia, Unimed Coração, Unimed Diagnóstico e Laboratório, com sistemas integrados para o funcionamento totalmente digital. Além de clientes Unimed, atende particular e convênios.

MÊS DA MULHER

Carla Buaiz e Marcella Sid
Carla Buaiz e Marcella Sid: celebrando o Dia Internacional da Mulher, na Aleixo Netto Crédito: Divulgação

Café com Negócios

Giuliano de Castro, presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases) convidou o governador Renato Casagrande para ser o palestrante do primeiro Café com Negócios de 2023 da instituição, no próximo dia 22 de março. Com o tema “Perspectivas para o setor empresarial para a nova gestão”, o 204º Caneg reunirá empreendedores para ouvir um pouco sobre as expectativas que o governo estadual prevê para o setor, em especial para o município da Serra.

QUERIDA DE RR

Renata Gouvea
Renata Gouvea: flores no Dia Internacional da Mulher Crédito: Divulgação

Exclusividade

Arthur Gasperazzo, da Clínica Leverse, traz com exclusividade e pioneirismo no Espírito Santo, o tratamento consagrado na Itália e os Estados Unidos, chamado Endolift. O procedimento é minimamente invasivo, a laser, com micro fibras ópticas específicas de uso único, um pouco mais finas que um cabelo, para tratar flacidez e gordura na face e no corpo. A vantagem é a rápida recuperação podendo retornar ao trabalho e às atividades no dia seguinte.

DIA DA MULHER

Andréa Salsa entre as advogadas Cristina Brum, Lais Campagnaro e Fernanda Meôky
Andréa Salsa entre as advogadas Cristina Brum, Lais Campagnaro e Fernanda Meôky durante um bate-papo sobre Inspiração e Sororidade, tema escolhido especialmente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Crédito: Divulgação

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