Confraria famosa do ES realiza ressaca de carnaval em Vitória

Simplesmente ferveu o primeiro CarnaOnças, a ressaca de carnaval da Confraria das Onças, neste sábado (11), na Ilha do Frade, em Vitória. O grupo, que já se reúne há 13 anos, recebeu amigos e foliões para dançar ao som de DJ Larissa Tantan e da cantora Lilian Lomeu. No repertório, marchinhas, sambas e muito axé. O menu da sunset party foi assinado pela chef Arlete Nunes. A decoração com orquídeas amarelas e tecidos com estampa animal print foi assinada pela talentosa Bruna Medeiros. O evento marcou ainda a celebração das confradres aniversariantes de fevereiro e março: Andréia Lopes, Ana Claudia Cardozo e Beth Dalcolmo. Veja a energia da festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Do mesmo modo que os homens têm a sua lista de carros preferidos, as mulheres também possuem suas preferências de veículos. “Elas priorizam por segurança, espaço e boa estética. Buscam por um design mais atraente, tanto no interior quanto no exterior do automóvel e, geralmente, as cores favoritas das mulheres são o branco clássico, cinza e preto”, comentou o diretor da Prime Hyundai, Marcelo Sartório.

A Unimed Sul Capixaba comemora: o Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, único digital do Estado e referência no atendimento de média e alta complexidade, completa três anos neste mês. Para o diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, os principais diferenciais do complexo hospitalar – que tem 129 leitos, sendo 20 na UTI - são o cuidado humanizado dos pacientes e a tecnologia de ponta oferecida nos mais diversos serviços. Outra vantagem é que os pacientes da Região Sul não precisam se deslocar para buscar atendimento de qualidade em outra região. O Hospital Unimed oferece, além de Centro Cirúrgico com sala inteligente e unidade de hemodinâmica, os serviços de Oncologia, Unimed Coração, Unimed Diagnóstico e Laboratório, com sistemas integrados para o funcionamento totalmente digital. Além de clientes Unimed, atende particular e convênios.