Empresa de alimentos do ES inicia expansão para o exterior
Publicado em
10 mar 2023 às 15:02
Eduarda Buaiz no Centro de Distribuição da Buaiz AlimentosCrédito: Syd Lucas
Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz está à frente do primeiro movimento de internacionalização da empresa. Ao mesmo tempo em que a Buaiz expande seus negócios em estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, estuda oportunidades no mercado americano. Ao lado do diretor executivo, Flávio Schiavone, e do gerente comercial Fabrício Silva, Eduarda embarca para os Estados Unidos na próxima semana para agendas com empresas do varejo mundial. Eles irão apresentar a Farinha de Trigo Regina e a linha completa de Misturas Regina, criada para garantir praticidade, com 14 diferentes sabores.