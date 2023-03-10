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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Empresa de alimentos do ES inicia expansão para o exterior

Publicado em
10 mar 2023 às 15:02
Eduarda Buaiz
Eduarda Buaiz no Centro de Distribuição da Buaiz Alimentos Crédito: Syd Lucas
Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz está à frente do primeiro movimento de internacionalização da empresa. Ao mesmo tempo em que a Buaiz expande seus negócios em estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, estuda oportunidades no mercado americano. Ao lado do diretor executivo, Flávio Schiavone, e do gerente comercial Fabrício Silva, Eduarda embarca para os Estados Unidos na próxima semana para agendas com empresas do varejo mundial. Eles irão apresentar a Farinha de Trigo Regina e a linha completa de Misturas Regina, criada para garantir praticidade, com 14 diferentes sabores.

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