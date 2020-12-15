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Buaiz Alimentos prepara novidades para os 80 anos da marca

A empresa capixaba completa oito décadas no mercado de trigo e café no ano que vem; em 2020, investiu na construção de novos espaços

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 14:20
Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos
Eduarda Buaiz, na linha de produção: investimento de R$ 80 milhões em infraestrutura e ampliação da moagem de trigo Crédito: Caca Lima/Divulgação
A força da marca de quase 80 anos de história,  associada a um trabalho permanente de planejamento, coloca a Buaiz Alimentos em um patamar mais elevado no enfrentamento de crises como a pandemia da Covid-19 se revelou no ano de 2020.  Referência no mercado capixaba na fabricação de trigo, café e mistura para bolos, com as linhas Regina e Numero Um, investiu na melhoria da infraestutura e expansão da produção. E, para 2021, já prepara novidades. 
Em 2020, foram concluídos investimentos de R$ 80 milhões que contemplaram a construção de uma novos espaços, como a fábrica de mistura para bolos, um centro de distribuição e a recepção de grãos, além de ampliar a capacidade de moagem de trigo, um novo estacionamento e toda a reforma do prédio administrativo.
Tudo isso em uma nova realidade imposta pela pandemia, exigindo ainda mais segurança para clientes e funcionários diretamente ligados à produção.
As adaptações ao novo momento foram implementadas no que diz respeito à segurança de nossas equipes e clientes, mantendo o foco no cuidado com as pessoas e no processo de produção, uma vez que a indústria de alimentos, como um setor essencial, não parou. Não interrompemos o nosso trabalho, e seguimos com os mesmos propósitos baseados na valorização da equipe interna, na entrega de um produto de excelência, e na construção de uma relação afetiva com nosso consumidor, compartilhando nossos resultados em ações com a comunidade, destaca Eduarda Buaiz, vice-presidente da empresa. 

VALORIZAÇÃO

Nesse contexto, a Buaiz Alimentos ainda aderiu ao movimento Produto 100% Capixaba, que tem o objetivo de promover a valorização dos produtos alimentícios fabricados no Espírito Santo e o fortalecimento econômico das indústrias por meio do uso de um selo.
"Além de criar uma cultura de pertencimento e fortalecimento da identidade cultural do Espírito Santo, o uso do selo agrega valor ao empreendedorismo local, contribuindo para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva"
Eduarda Buaiz - Vice-presidente da Buaiz Alimentos
Para 2021, ações especiais também estão sendo preparadas. Será o ano em que a Buaiz Alimentos completará 80 anos de existência. Nossos produtos ganharão um selo comemorativo e estamos desenvolvendo novidades para a linha de mistura para bolo Regina e para o Café Numero Um. Esperamos apresentar novos produtos e, mais uma vez, surpreender nossos clientes e consumidores, finaliza Eduarda Buaiz.
Mistura para bolo Regina - Buaiz Alimentos
A mistura para bolo Regina é um dos produtos de destaque da Buaiz Alimentos Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

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