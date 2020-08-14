Produtos de excelência são a marca da Buaiz Alimentos há quase 80 anos

Eduarda Buaiz, diretora-geral da Buaiz Alimentos, na linha de produção da farinha de trigo Regina Crédito: Divulgação/Caca Lima

O resultado da 28ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta comprova que a Buaiz Alimentos mantém a tradição, a qualidade, a preferência e a importância no mercado capixaba. A empresa conquistou o primeiro e o segundo lugares no segmento farinha de trigo, com os produtos Regina e Número Um, e, no segmento café, ficou com a segunda posição com a linha Número Um.

A diretora-geral da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, ressalta que a empresa está inserida no dia a dia dos capixabas há quase 80 anos, e atribui o resultado do Recall à excelência dos produtos entregues, aliada à fidelização dos clientes e à construção de uma relação afetiva com o público desenvolvida através das receitas.

Eduarda considera importante o relacionamento direto com os clientes e o consumidor final em ações de marketing, e presença efetiva em eventos e feiras do setor. Para a diretora, todas as iniciativas são alinhadas e contribuem para fortalecer a marca, reforçar a visibilidade da empresa e, consequentemente, a força identificada no Recall da Rede Gazeta.

"Ser lembrado e reconhecido em uma pesquisa como o Recall é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de quase 80 anos. É produzir com tradição, sempre em busca da inovação. Somos muito gratos por estar há 25 anos consecutivos conquistando o 1º lugar no Prêmio Recall de Marcas, o que demonstra realmente a força da nossa marca" Eduarda Buaiz - Diretora-geral da Buaiz Alimentos

O resultado, reforça Eduarda, é atribuído a muito trabalho, pesquisa, uso de tecnologia avançada, planejamento, gestão e dedicação de todos os colaboradores da empresa para levar aos capixabas produtos de excelência.

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PRODUTOS

Todas as etapas de plantio, colheita, moagem, torra, embalagem e distribuição do Café Número Um, que também lançou a versão Extraforte, são realizadas em solo capixaba. O produto é feito com grãos selecionados e certificados com o selo de controle de pureza e qualidade da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic). Eduarda acredita que essa valorização da terra e dos empreendedores locais também é um ponto que diferencia a Buaiz Alimentos no mercado.

Além do destaque para uma das bebidas mais queridas do brasileiro, Eduarda ainda relembra o lançamento de novos sabores premium de mistura para bolos Regina, como o sabor brownie, desenvolvido em parceria com a chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil. O produto integra a linha que já conta com os sabores chocolate, cenoura e integral banana e mel.

Estamos sempre atentos às demandas de mercado, incorporando novas receitas e produtos ao nosso portfólio. Isso significa antecipar tendências, realizar pesquisas e desenvolver novidades, proporcionando aos capixabas alimentos alinhados ao que há de mais novo no mercado. Somos uma marca que sempre trabalhou aliando tradição, qualidade, inovação e modernização, declara.

Fábrica de bolo da Buaiz Alimentos: novos sabores premium foram lançados pela empresa Crédito: Divulgação/Buaiz Alimentos

Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, a Buaiz Alimentos analisa que o período representa um momento de grandes desafios. Sempre atuante e com responsabilidade social, a empresa do ramo alimentício doou 10 toneladas de produtos durante a pandemia. Os produtos foram destinados às famílias que moram em regiões da Grande Vitória com maior vulnerabilidade social.

A indústria de alimentos, como um setor essencial, continuou operando normalmente, adotando todas as medidas e os protocolos das autoridades de saúde para garantir a segurança das nossas equipes e dos nossos produtos. Não podemos parar, mas também tivemos que nos adaptar ao novo momento. A Buaiz Alimentos sempre atuou com responsabilidade social, apoiando projetos e iniciativas desenvolvidas por instituições sociais voltadas para comunidades mais carentes. Não seria diferente em um momento de pandemia, aponta Eduarda Buaiz.

80 ANOS DE HISTÓRIA

O ano de 2021 será especial para a Buaiz Alimentos, que completará 80 anos de trajetória. Recentemente, concluiu um ciclo de investimentos de R$ 60 milhões, que contemplou a construção de uma nova fábrica de mistura para bolos, um novo centro de distribuição e a expansão da planta de moagem de trigo.