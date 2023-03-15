Após show, humorista Helio de La Peña degusta torta capixaba em Vitória

Durante sua passagem por Vitória, o humorista Helio de La Peña, eterno Casseta&Planeta, provou e aprovou a nossa torta capixaba. O prato foi servido em jantar "petit comité", neste domingo (12), na casa de Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas, amigo do comediante, em Fradinhos, após a apresentação de "Preto de Neve", no Vix Comedy Club, no Centro de Vitória. Em seu show, Helio expõe - com muita graça - fatos de seu cotidiano, como, por exemplo, ser o único proprietário negro de um apartamento num condomínio no bairro nobre do Leblon. "Meu show fala de um monte de coisa, fala como é a vida de um preto nos ambientes elitizados desse Brasil, conta minhas aventuras desastrosas na neve - daí o título -, fala que não sou mais um garoto, que tô velho, quer dizer, tô vintage! E relembro alguns bastidores divertidos do tempo do Casseta & Planeta", disse. Veja quem participou do jantar na galeria desta quarta-feira.