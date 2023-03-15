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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Após show, humorista Helio de La Peña degusta torta capixaba em Vitória

Publicado em
15 mar 2023 às 02:30
Roberta Furtado, Hélio de la Peña e Luiz Paulo Vellozo Lucas
Roberta Furtado, Hélio de la Peña e Luiz Paulo Vellozo Lucas; jantar regado a torta capixaba, neste domingo (12), em Fradinhos Crédito: Renata Rasseli

La Peña em Vix

Durante sua passagem por Vitória, o  humorista Helio de La Peña, eterno Casseta&Planeta, provou e aprovou a nossa torta capixaba. O prato foi servido em jantar "petit comité", neste domingo (12), na casa de Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas, amigo do comediante, em Fradinhos, após a apresentação de "Preto de Neve", no Vix Comedy Club, no Centro de Vitória.  Em seu show, Helio expõe - com muita graça - fatos de seu cotidiano, como, por exemplo, ser o único proprietário negro de um apartamento num condomínio no bairro nobre do Leblon. "Meu show fala de um monte de coisa, fala como é a vida de um preto nos ambientes elitizados desse Brasil, conta minhas aventuras desastrosas na neve - daí o título -, fala que não sou mais um garoto, que tô velho, quer dizer, tô vintage! E relembro alguns bastidores divertidos do tempo do Casseta & Planeta", disse. Veja quem participou do jantar na galeria desta quarta-feira.

CAPIXABAS EM SAMPA 1

Arthur Gasperazzo com as amigas Renata Malenza, Marcia Gabriela Mule, Tricia Navarro e Lauanda Abdall curtindo o show da banda britânica Coldplay, nesse final de semana, em São Paulo
Arthur Gasperazzo e as amigas Renata Malenza, Marcia Gabriela Mule, Tricia Navarro e Lauanda Abdall:  curtindo o show da banda britânica Coldplay, neste final de semana, em São Paulo Crédito: Divulgação

CAPIXABAS EM SAMPA 2

Isabela Rodrigues, o chef Érick Jacquin, Fernanda e Carla Lacerda
Isabela Rodrigues, o chef Érick Jacquin, Fernanda e Carla Lacerda: almoço no Restaurante Président, no Jardins, nesta terça-feira (14), depois de assistirem o show do Coldplay na segunda (13), em São Paulo Crédito: Divulgação

ACACCI CELEBRA 35 ANOS

Nesta quarta-feira (15),  os parabéns vão para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), que completa 35 anos de suporte integrativo e complementar multidisciplinar de tratamento ao câncer infanto-juvenil. A data é celebrada com o lançamento de uma série no instagram @acacci_oficial, os episódios reúnem depoimentos de pacientes e suas famílias. Mais de 25 mil atendimentos já foram realizados com pacientes de todo o Espírito Santo. Um Happy Hour na sede da Acacci também será realizado nesta noite, incluindo o lançamento da nova logo e campanha da instituição.

FESTA DA PENHA

Frei Djalmo Fuck entre os padres Jairo Souza, Alexandro Barbosa, Osmar Braido e Jacqueson Pimentel: gravação especial da TV Gazeta para a Festa da Penha.
Frei Djalmo Fuck entre os padres Jairo Souza, Alexandro Barbosa, Osmar Braido e Jacqueson Pimentel: gravação especial da TV Gazeta para a Festa da Penha 2023 Crédito: Danilo Luca

Lançamento

Caio Fonseca convida para o lançamento da mais nova noite temática no Boteco Boa Praça Vitória. A 'Quintou Vix' promete trazer os nomes do Sertanejo para as quintas-feiras na unidade localizada na Praia do Canto. A estréia, marcada para esta semana, dia 16, irá contar com Taianna França e Bianca Védova.

Verão europeu

A atriz e cantora Jennifer Lopes é a nova embaixadora global da Intimissimi na nova coleção para o verão europeu 2023. Os empresários Rackel Perry e Orlando Caliman, à frente da franquia no Espírito Santo, ressaltam que as peças estão lindas e que prometem agradar todas as mulheres, que se identificam com o biotipo da artista latina e com a pele bronzeada típica de regiões litorâneas, como a nossa.

Partiu, São Paulo!

A arquiteta e organizadora da CasaCor ES Rita Tristão está em São Paulo essa semana, na Convenção de Franquias da CasaCor. Entre a programação do evento estava o encontro de franquiados, que ocorreu no Esther Rooftop, de Olivier Anquier. A filha Renata Tristão acompanha a mãe em Sampa.

PRÉ-WEDDING

O casal Fernando Tomé e Mariana Gouveia
O casal Fernando Tomé e Mariana Gouveia posaram para um ensaio fotográfico de pré-casamento em Santa Teresa, no The Barn Refuge. Quem assina os cliques é a dupla Victoria Bonifácio e Fabricio Decuzzi, da Primeiro Mar Fotos Crédito: Divulgação

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