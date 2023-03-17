Memorial Fernando de Abreu Júdice é inaugurado em happy hour em Vitória

Luciana Júdice, Rodrigo Júdice e Leonardo Gonoring, sócios do Abreu Júdice Advogados, receberam nesta quarta-feira (15), convidados para o Happy Business Hour, evento para relacionamento e networking. Na oportunidade, foi lançada a nova marca do escritório, que tem 45 anos de atuação no mercado capixaba, junto à inauguração da sala Professor Fernando de Abreu Júdice e o memorial, em homenagem póstuma ao fundador do escritório. O palestrante especial da noite foi Allan Costa, referência nacional em inovação e gestão de empresas e sócio de Ricardo Amorim no projeto AAA Inovação. Allan falou sobre “Adaptação, resiliência e flexibilidade: o segredo de empresas à prova de crises”. Veja as fotos do evento na galeria de Cloves Louzada.