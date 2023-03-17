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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Memorial Fernando de Abreu Júdice é inaugurado em happy hour em Vitória

Publicado em
17 mar 2023 às 02:30
Macário, Tatiana, Ana Rita, Rodrigo e Luciana Júdice
Macário, Tatiana, Ana Rita, Rodrigo e Luciana Júdice: família reunida para homenagear o advogado e professor  Fernando de Abreu Júdice  Crédito: Cloves Louzada

Happy business hour

Luciana Júdice, Rodrigo Júdice e Leonardo Gonoring, sócios do Abreu Júdice Advogados, receberam nesta quarta-feira (15), convidados para o Happy Business Hour, evento para relacionamento e networking. Na oportunidade, foi lançada a nova marca do escritório, que tem 45 anos de atuação no mercado capixaba, junto à inauguração da sala Professor Fernando de Abreu Júdice e o memorial, em homenagem póstuma ao fundador do escritório. O palestrante especial da noite foi Allan Costa, referência nacional em inovação e gestão de empresas e sócio de Ricardo Amorim no projeto AAA Inovação. Allan falou sobre “Adaptação, resiliência e flexibilidade: o segredo de empresas à prova de crises”. Veja as fotos do evento na galeria de Cloves Louzada.

MODA 

Angela Abranches, Arly Coelho e Sara Valentim
Angela Abranches, o anfitrião Arly Coelho e Sara Valentim: celebrando 5 anos de moda, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

Cirurgia plástica 1

O Brasil é o campeão em realização de cirurgias para aumento do bumbum, de acordo com o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) publicado em 2023. Ao todo, foram realizados 102.900 procedimentos na área do glúteo no país, que equivalem aos implantes de silicone e à modelagem da região com enxerto de gordura. O cirurgião plástico Ariosto Santos afirma que o implante nesta área é ideal para as mulheres magras e tem um glúteo com aspecto achatado. “O implante ajuda a manter um bumbum durinho, arrebitado e com o formato arredondado”, pontua.

Cirurgia plástica 2

O Royal Hospital, em parceria com a Meta Anestesiologia e Core Laser, realizará um encontro sobre “Hands on Laserpólise”, neste sábado (18), às 13h30, em sua sede, na Enseada do Suá, Vitória. O evento contará com a presença cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Dornelles que, na ocasião, fará um procedimento ao vivo sobre os princípios gerais do laser e aplicação na cirurgia plástica.

TARDE DE JOIAS

Regina Bossanel e Diana Dias
Regina Bossanel e a anfitriã Diana Dias: na exposição das peças da Verde Joias, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Inauguração

Lara Taquette, Bianca Queiroz, Soninha e Nabila Furtado são presenças confirmadas na inauguração da clínica Biofacciale, que acontece amanhã, dia 17, em Campo Grande.

Festa das Mulheres

Andrea Andrade, Suellen Perdigão, Penha Nonato, Marcela Pagani, Carla Lacerda, Luciana Rasseli, Karla Toríbio Laranja, Andréia Lopes são presenças confirmadas na Festa das Mulheres de Fernanda Prates, no próximo dia 22, no Le Buffet Master. 

ARTISTA DO ANO

Valéria Assad, Mario Broetto, Lorena Croce, Joelmo Costa e Paulo Bonino
Valéria Assad, Mario Broetto, Lorena Croce, Joelmo Costa e Paulo Bonino:  homenageado do ano do Projeto Artista Capixaba no Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

NOS EUA

Marcelo Braga e Márcio Chagas
Marcelo Braga e Márcio Chagas: no happy hour da Rede Globo, dentro da programação do SXSW, o maior festival de inovação do mundo, em Austin, no Texas  Crédito: Divulgação

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