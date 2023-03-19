Sommelier do ES conquista certificação internacional inédita

A capital capixaba foi escolhida para receber a segunda loja do T.T. Burger fora do Rio de Janeiro. A rede de hamburguerias, famosa pelo ketchup de goiabada, tem inauguração confirmada para este dia 22, ao meio dia. O CEO do Grupo T.T., André Meisler, comemora a chegada da marca no Espírito Santo. “É um momento muito especial para o grupo. Vitória tem o clima do Rio e tem de tudo para nos receber de braços abertos. E essa é só mais uma das muitas lojas que ainda abriremos esse ano pelo país”, afirma.