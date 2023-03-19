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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sommelier do ES conquista certificação internacional inédita

Publicado em
19 mar 2023 às 02:30
Vinícius Mezadri
Marcus Vinícius Mezadri, morador de Anchieta, conquistou o título da  International Sommelier Guild Crédito: Divulgação
Nosso Marcus Vinícius Mezadri, 40 anos, morador de Anchieta, acaba de conquistar o título de sommelier Gradus, concedido pela International Sommelier Guild (ISG), uma das mais reconhecidas escolas de sommeliers do mundo, representada no Brasil pela Celebrare Escola de Vinho . É o único capixaba na lista dos seis brasileiros com o título.
O capixaba é sommelier formado pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), filiada a Association de la Sommellerie Internationale (ASI);  tem nível avançado em vinhos pela Wine & Spirit Education Trust (WSET), com sede no Reino Unido,  e foi finalista do Concurso de Melhor Sommelier do Alentejo de 2019, além de sócio e fundador da @theuvinho uma marca própria de vinhos com distribuição no Espírito Santo. 
"O título Gradus foi a certificação mais dura que já realizei durante minha jornada nos estudos desde 2012, quando me apaixonei pelo mundo do vinho. O curso foi muito rigoroso e exige domínio de todas as especialidades como processos de escolha, compra, recebimento, guarda, administração da adega e, principalmente, a prova das bebidas antes que elas sejam direcionadas aos consumidores finais e, claro, o serviço e harmonização do vinho"
Todas as sete etapas de avaliações para a conquita do diploma Gradus exigem  que o candidato atinja um mínimo de 70% de acerto em cada uma delas. Uma banca dos EUA com três executivos da ISG, inclusive o presidente da instituição, Mr. Joseph Miller, veio ao Brasil para aplicar e corrigir as provas. A última etapa foi realizada em São Paulo, na Casa do Porto. 

INAUGURAÇÃO 

Juliana Lopes e Lorena Lopes
Juliana Lopes e Lorena Lopes: na inauguração de nova grife de óculos "made in Brazil" no Shopping Vitória Crédito: Cloves Louzada

QUERIDAS DE RR

Pilar e Elia Lucas
Pilar e Elia Lucas: mãe e filha em noite de festa na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Novidade gastronômica

A capital capixaba foi escolhida para receber a segunda loja do T.T. Burger fora do Rio de Janeiro. A rede de hamburguerias, famosa pelo ketchup de goiabada, tem inauguração confirmada para este dia 22, ao meio dia. O CEO do Grupo T.T., André Meisler, comemora a chegada da marca no Espírito Santo. “É um momento muito especial para o grupo. Vitória tem o clima do Rio e tem de tudo para nos receber de braços abertos. E essa é só mais uma das muitas lojas que ainda abriremos esse ano pelo país”, afirma.

Prêmio

As empresárias Janaína e Nathalia Farias, da loja Minihaus, conquistaram em 2022 o 2º lugar na etapa Nacional do Prêmio GIA (Global Innovation Awards) - a premiação global que elege as melhores lojas de casa e decoração do mundo. E em 2023, a Minihaus está classificada para concorrer mais uma vez ao prêmio. A empresa capixaba, referência em mobiliário e artigos de decoração infantil, foi a primeira, fora da Grande São Paulo a ser indicada pela premiação.

Celebrações

Para celebrar a passagem de um ciclo para outro dos formandos de Medicina da Multivix e da Ufes, a VL Boutique de Eventos realizou dois pré-eventos, que aconteceram na Maison Rosee Loft e na Casa Pier, respectivamente. Os eventos contaram com a participação de 150 convidados.

MÃE E FILHA

Dayse e Mariah Cardoso
Dayse e Mariah Cardoso: em noite de arquitetos e decoradores da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Roda de Boteco 2023

A edição 2023 do Roda de Boteco acontece de 11 de maio a 11 de junho e os primeiros participantes já estão confirmados para este que é o maior festival gastronômico do ES - que elege, há anos, os melhores petiscos, botecos e garçons da Grande Vitória. Entre os confirmados, temos veteranos e novatos no concurso: Mistura’s Bar, famoso pelas combinações cremosas de carne e aipim; Recanto Gastrobar, que levou o 2º lugar como melhor bar no ano passado; A Oca - Bar e Restaurante, em Vitória; Bar do Getúlio e Bar dos Amigos, em Vila Velha; e Jardim Bar e Petiscaria, em Cariacica, compõem o time - que ainda vai crescer.

BALADA SERTANEJA

Mariana Morena e Chris Moraes curtiram a estréia da Quintou Vix, noite dedicada ao sertanejo do Boteco Boa Praça Vitória
Mariana Morena e Chris Moraes curtiram a estréia da Quintou Vix, noite dedicada ao sertanejo do Boteco Boa Praça Vitória Crédito: Divulgação/TwinsPR

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