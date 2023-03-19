Sommelier do ES conquista certificação internacional inédita

A edição 2023 do Roda de Boteco acontece de 11 de maio a 11 de junho e os primeiros participantes já estão confirmados para este que é o maior festival gastronômico do ES - que elege, há anos, os melhores petiscos, botecos e garçons da Grande Vitória. Entre os confirmados, temos veteranos e novatos no concurso: Mistura’s Bar, famoso pelas combinações cremosas de carne e aipim; Recanto Gastrobar, que levou o 2º lugar como melhor bar no ano passado; A Oca - Bar e Restaurante, em Vitória; Bar do Getúlio e Bar dos Amigos, em Vila Velha; e Jardim Bar e Petiscaria, em Cariacica, compõem o time - que ainda vai crescer.