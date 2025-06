Tesouros Capixabas: show das baleias-jubarte vira arte no ES

A baleia-jubarte e o Espírito Santo parecem ter sido feitos um para o outro. Nas águas do litoral capixaba, esse mamífero gigante encontra as condições ideais para perpetuar a espécie.



Todos os anos, as jubartes saem da Antártica com destino ao Brasil para se reproduzirem. Entre julho a novembro, as águas brasileiras se tornam berçário dos filhotes, em especial, a região que compreende o Espírito Santo e a Bahia.



É nesse período que o mar capixaba se torna palco de um espetáculo da natureza. O salto das baleias movimenta o turismo, influencia a cultura capixaba e mobiliza esforços dos pesquisadores.



Cada movimento delas é monitorado desde a chegada ao Espírito Santo. O trabalho acontece em alto-mar, mas também dentro de laboratórios. A intenção é garantir que os animais que passam ou nascem no Estado saiam ainda mais saudáveis do que chegaram.

O grupo Amigos da Jubarte organiza passeios para observação de baleias e pesquisa sobre a saúde da espécie. No centro de pesquisa localizado no Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), cientistas contam com o apoio da tecnologia para indicar se a baleia está saudável ou se tem alguma ferida causada por rede de pesca, por exemplo. Com apenas um frame de imagem, o sistema também calcula o tamanho do animal.



A bióloga do Amigos da Jubarte e mestre em Biologia Animal Sâmia Alpoim explica que a relação de amor e sobrevivência entre a baleia e os capixabas está se estreitando.

Sâmia Alpoim Bióloga do Amigos da Jubarte "A costa brasileira, inclusive a capixaba, é berçário para as baleias. Até pouco tempo atrás, os filhotes nasciam mais para o Sul da Bahia, mas agora tem nascido mais baleias no Espírito Santo. Cada vez mais, a Jubarte tem se tornado um ícone verdadeiramente capixaba"

Sâmia Alpoim, biólogo e integrante do Amigos da Jubarte. Crédito: Vitor Jubini

O encontro com uma gigante dos mares é sempre emocionante, conta o diretor do projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, que destaca a importância da espécie para o turismo e economia do Estado.

Ir para alto-mar é certeza de um encontro com as baleias. Sandro Firmino é diretor do projeto Amigos da Jubarte. Ele comemora a presença da espécie no Espírito Santo e cita a importância para o turismo e economia do Estado.

Sandro Firmino, diretor do projeto Amigos da Jubarte. Crédito: Vitor Jubini

Sandro Firmino Diretor do Amigos da Jubarte "No Espírito Santo, o turismo de observação de baleias movimenta milhões em toda a cadeia, desde o guia de turismo, no hotel, até os restaurantes. A baleia é um vetor importante para a geração de renda."

A rota migratória das baleias, entre a Antártica e o litoral do Espírito Santo, tem cerca de 4 mil quilômetros. Durante o verão, elas moram na Antártica, onde alimentam-se de pequenos peixes e de crustáceos. Na segunda metade do ano, entre julho e novembro, as águas quentes do litoral brasileiro se tornam lar das jubartes e de seus filhotes.



Aqui, as baleias dão show com direito a saltos e borrifos de água. Uma experiência inesquecível para quem pode contemplar de perto.

Baleia sai do mar e “invade” restaurante em Vitória

Além de guardar essa cena na memória, o artista Nico GDT, nascido e criado em Jesus de Nazareth, em Vitória, resolveu transformar em arte seu encontro com a baleia-jubarte, em 2022.

Restaurante em Vitória tem baleia-jubarte estampada na fachada. Crédito: Vitor Jubini

Nico GDT Artista capixaba "Eu vi uma imagem lá que ficou na minha cabeça, o salto da baleia. E foi o que eu tentei reproduzir"

Vejo daí a ideia de estampar a fachada do Restaurante do Bigode, em Jesus de Nazareth, com o desenho do animal em tamanho real. A baleia, então, saiu do mar e agora está na rotina dos moradores do bairro.

A baleia-jubarte foi destaque até no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória. Em 2012, a Novo Império, escola de samba do bairro Caratoíra, tratou das "Lendas e Maravilhas do Espírito Santo". A espécie entrou também no ritmo do congo, na letra da música da Banda de Congo Amores da Lua, e virou até um monumento no coração da capital do Estado.

Importante para a economia e essencial para o meio ambiente, a baleia-jubarte prova que é dona do mar e do coração do capixaba.

