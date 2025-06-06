"Tesouros Capixabas": conheça a relação das baleias-jubarte com o litoral do Espírito Santo

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, CBN Vitória e A Gazeta exibem uma série de reportagens em referência a data. A série "Tesouros Capixabas" destaca espécies que são essenciais para a natureza no Espírito Santo e que também desempenham um papel fundamental na formação da identidade das pessoas que nascem e vivem aqui. São três episódios, um para cada espécie! A série mostra que o cuidado com o meio ambiente é também um cuidado com a nossa história. Confira a reportagem de Alberto Borém e Vitor Jubini.

