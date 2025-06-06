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"Tesouros Capixabas": conheça a relação das baleias-jubarte com o litoral do Espírito Santo

Confira a reportagem especial de Alberto Borém e Vitor Jubini

Publicado em 06 de Junho de 2025 às 11:47

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 jun 2025 às 11:47
Baleia-Jubarte
Baleia-Jubarte Crédito: Arte: Camilly Napoleão
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, CBN Vitória e A Gazeta exibem uma série de reportagens em referência a data. A série "Tesouros Capixabas" destaca espécies que são essenciais para a natureza no Espírito Santo e que também desempenham um papel fundamental na formação da identidade das pessoas que nascem e vivem aqui. São três episódios, um para cada espécie! A série mostra que o cuidado com o meio ambiente é também um cuidado com a nossa história. Confira a reportagem de Alberto Borém e Vitor Jubini. 
ESPECIAL - TESOUROS CAPIXABAS - BALEIAS - ALBERTO BORÉM - 6.14s.mp3

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