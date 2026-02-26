Neto suspeito de ameaçar a avó e furtar R$ 60 mil em joias é preso em Pedro Canário

Um homem de 28 anos, que não teve o nome informado, foi preso no bairro Novo Horizonte em Pedro Canário, região Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (26), suspeito de injúria, ameaça e furto contra a própria avó, de 70 anos. Segundo a Polícia Civil, contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Conceição da Barra, pelos crimes cometidos no dia 9 de fevereiro deste ano.