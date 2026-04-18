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Luto

Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26

Visivelmente emocionado, o apresentador fez questão de explicar por que decidiu manter seu compromisso profissional, mesmo diante da dor
Redação

Redação

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 08:35

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão Reprodução @Tadeuschmidt

O apresentador Tadeu Schmidt emocionou o público ao homenagear o irmão, Oscar Schmidt na no início do BBB 26 desta sexta-feira (17). Visivelmente emocionado, o apresentador fez questão de explicar por que decidiu manter seu compromisso profissional, mesmo diante da dor.


"Hoje é um dia difícil. Demos adeus ao meu irmão, Oscar", iniciou. Em seguida, falou da influência do ex-jogador em sua trajetória. "Meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito".


Tadeu também falou da dedicação do irmão ao esporte. "O Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe, nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje".


Na sequência, o apresentador disse que tentaria seguir firme. “Eu vou me recuperar, tenham paciência que eu vou me recuperar. Hoje é um dia muito importante e eu estou aqui para o jogo e ai de mim se não estivesse. Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar. Então eu estou aqui. Peço desculpas se eu não tiver aquela mesma energia de sempre, mas estou aqui para dar o meu melhor em homenagem a você, meu irmão". 


O ex-jogador Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Conhecido como "mão santa", ele eternizou a camisa 14 da seleção brasileira. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar, mas não resistiu.


Oscar lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral. Em 2011 ele foi diagnosticado com um tipo de câncer de cérebro chamado glioma, localizado na parte frontal esquerda do cérebro. Na época, Schmidt realizou uma cirurgia para a retirada do tumor de grau 2, considerado baixo.


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