A crise de integridade nas forças de segurança pública do ES

Entre janeiro de 2025 e março de 2026, mais de vinte agentes de segurança pública do Espírito Santo foram presos ou afastados por ordem judicial. Policiais militares, policiais civis e guardas municipais, três corporações distintas, um denominador comum: o cargo público utilizado como instrumento de crime organizado.

A Constituição Federal, em seu artigo 144, atribui às polícias e às guardas municipais a missão de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos cidadãos. Trata-se de um mandato que pressupõe confiança, legalidade e lealdade institucional. O que as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Espírito Santo, com o Gaeco, revelaram ao longo dos últimos quinze meses, no entanto, é um cenário que inverte essa lógica, agentes do Estado transformados nos principais operadores do crime que deveriam combater.

Os fatos são graves e estão documentados em processos judiciais públicos. Em setembro de 2025, quinze policiais militares tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no âmbito da Operação Argos. A investigação, conduzida pelo Gaeco em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar, apurou um esquema que funcionou de 2021 a 2025 nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

Durante diligências policiais formais, os agentes recebiam propinas de facções criminosas, retinham drogas apreendidas sem o devido registro nos boletins de ocorrência e repassavam essas substâncias ao mercado ilegal. Com o produto financeiro da corrupção, praticavam agiotagem. A operação policial, ela mesma, havia se tornado o núcleo do negócio criminoso.

Em março de 2026, a segunda fase da operação prendeu o agente apontado, em depoimento prestado por um delegado no próprio inquérito, como "o maior traficante de drogas do Estado do Espírito Santo" . Além do desvio de entorpecentes, o policial é acusado de repassar informações sigilosas ao crime organizado e de ter comprometido deliberadamente uma operação que investigava o ingresso de fuzis do PCC no Estado.

Um detalhe que expõe a dimensão do problema é que o agente havia sido afastado de suas funções em novembro de 2025, mas continuou recebendo salários mensais durante todo o período de detenção, os valores de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro somaram mais de R$ 47 mil pagos pelo erário público. Ou seja, o Estado financiou, com recursos dos cidadãos, um servidor que já era suspeita de tráfico de drogas.

Viatura da Polícia Civil Crédito: CArlos Alberto Silva

Cinco dias após a segunda fase da Operação Turquia, a Operação Telic III alcançou a Guarda Municipal de Vila Velha . O ex-comandante do órgão, um guarda lotado no setor de inteligência e um terceiro agente foram presos temporariamente.

A investigação aponta que os três repassavam informações operacionais ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), alertavam traficantes sobre operações iminentes antes de sua deflagração e se apropriavam de drogas e valores apreendidos em custódia. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão. O processo tramita na 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

Do ponto de vista jurídico-penal, as condutas descritas nas investigações configuram, em tese, múltiplos tipos penais de elevada gravidade. O desvio de drogas apreendidas pode caracterizar peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, cuja pena é de dois a doze anos de reclusão.

O recebimento de vantagem indevida para deixar de exercer ato de ofício, como não efetuar prisões em troca de propina, enquadra-se na corrupção passiva do artigo 317 do mesmo diploma, com pena de dois a doze anos. A integração em organização criminosa, por sua vez, é punida pela Lei 12.850/2013, com penas de três a oito anos de reclusão, em dobro para o líder ou fundador.

E, tratando-se de agentes públicos no exercício de função de repressão ao tráfico, o artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) prevê causa de aumento de pena para os crimes praticados nessa condição, justamente porque o legislador reconheceu que o desvio do agente estatal representa uma violação qualificada da confiança pública.

O que o conjunto desses casos revela, porém, vai além das responsabilidades individuais. O próprio delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo admitiu, em entrevista pública, que havia uma investigação interna em andamento na Corregedoria, mas que ela avançava "um pouco mais lenta".

A consequência dessa lentidão é objetiva, agentes investigados há ao menos nove anos permaneceram na ativa, com pleno acesso a operações, a informações sigilosas e a drogas sob custódia estatal. Foram transferidos de delegacia durante o período investigado, e o delegado-geral informou que será aberta nova apuração para verificar se também cometeram irregularidades nos novos locais de lotação.

A pergunta que essa sequência de fatos impõe não é de ordem jurídica, mas de gestão institucional: por que o controle interno demorou tanto? E por que, mesmo após indícios concretos, o afastamento cautelar não foi requerido antes de decisão judicial provocada por órgão externo?

Corregedorias não existem apenas para apurar o que já se tornou público. Existem para antecipar, investigar com celeridade e propor medidas antes que o dano institucional se consolide. Quando é o Ministério Público ou a Polícia Federal que precisam "antecipar as ações", como reconheceu o próprio delegado-geral, algo estrutural falhou no sistema de controle interno.

A segurança pública capixaba dispõe de milhares de profissionais sérios e comprometidos, que exercem uma função de alta periculosidade e escasso reconhecimento. Não se trata de condenar corporações inteiras. Trata-se, precisamente, de proteger esses profissionais e a credibilidade das instituições que integram, e isso exige que os casos de desvio sejam identificados, apurados e punidos com a mesma eficiência que se cobra do agente quando ele está nas ruas.