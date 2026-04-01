A crise de integridade nas forças de segurança pública do ES

Entre janeiro de 2025 e março de 2026, mais de vinte agentes de segurança pública do Espírito Santo foram presos ou afastados por ordem judicial. Policiais militares, policiais civis e guardas municipais, três corporações distintas, um denominador comum: o cargo público utilizado como instrumento de crime organizado.
A Constituição Federal, em seu artigo 144, atribui às polícias e às guardas municipais a missão de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos cidadãos. Trata-se de um mandato que pressupõe confiança, legalidade e lealdade institucional. O que as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Espírito Santo, com o Gaeco, revelaram ao longo dos últimos quinze meses, no entanto, é um cenário que inverte essa lógica, agentes do Estado transformados nos principais operadores do crime que deveriam combater.
Os fatos são graves e estão documentados em processos judiciais públicos. Em setembro de 2025, quinze policiais militares tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no âmbito da Operação Argos. A investigação, conduzida pelo Gaeco em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar, apurou um esquema que funcionou de 2021 a 2025 nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.
Durante diligências policiais formais, os agentes recebiam propinas de facções criminosas, retinham drogas apreendidas sem o devido registro nos boletins de ocorrência e repassavam essas substâncias ao mercado ilegal. Com o produto financeiro da corrupção, praticavam agiotagem. A operação policial, ela mesma, havia se tornado o núcleo do negócio criminoso.
Dois meses depois, em novembro de 2025, a Polícia Federal e o Gaeco deflagraram a primeira fase da Operação Turquia, desta vez voltada contra policiais civis lotados no Departamento Especializado em Narcóticos, o Denarc, unidade criada especificamente para o combate ao tráfico de drogas.
As investigações, que tiveram origem na prisão em flagrante de um dos principais líderes do tráfico na Ilha do Príncipe, em Vitória, em fevereiro de 2024, revelaram que parte das drogas apreendidas em operações oficiais não era registrada e era repassada a intermediários do Primeiro Comando da Capital (PCC). Dois policiais foram presos e outros dois, afastados cautelarmente. A denúncia do Ministério Público foi recebida pela Justiça, tornando oito pessoas rés, entre policiais e integrantes da facção.
Em março de 2026, a segunda fase da operação prendeu o agente apontado, em depoimento prestado por um delegado no próprio inquérito, como "o maior traficante de drogas do Estado do Espírito Santo". Além do desvio de entorpecentes, o policial é acusado de repassar informações sigilosas ao crime organizado e de ter comprometido deliberadamente uma operação que investigava o ingresso de fuzis do PCC no Estado.
Um detalhe que expõe a dimensão do problema é que o agente havia sido afastado de suas funções em novembro de 2025, mas continuou recebendo salários mensais durante todo o período de detenção, os valores de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro somaram mais de R$ 47 mil pagos pelo erário público. Ou seja, o Estado financiou, com recursos dos cidadãos, um servidor que já era suspeita de tráfico de drogas.
Cinco dias após a segunda fase da Operação Turquia, a Operação Telic III alcançou a Guarda Municipal de Vila Velha. O ex-comandante do órgão, um guarda lotado no setor de inteligência e um terceiro agente foram presos temporariamente.
A investigação aponta que os três repassavam informações operacionais ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), alertavam traficantes sobre operações iminentes antes de sua deflagração e se apropriavam de drogas e valores apreendidos em custódia. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão. O processo tramita na 7ª Vara Criminal de Vila Velha.
Do ponto de vista jurídico-penal, as condutas descritas nas investigações configuram, em tese, múltiplos tipos penais de elevada gravidade. O desvio de drogas apreendidas pode caracterizar peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, cuja pena é de dois a doze anos de reclusão.
O recebimento de vantagem indevida para deixar de exercer ato de ofício, como não efetuar prisões em troca de propina, enquadra-se na corrupção passiva do artigo 317 do mesmo diploma, com pena de dois a doze anos. A integração em organização criminosa, por sua vez, é punida pela Lei 12.850/2013, com penas de três a oito anos de reclusão, em dobro para o líder ou fundador.
E, tratando-se de agentes públicos no exercício de função de repressão ao tráfico, o artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) prevê causa de aumento de pena para os crimes praticados nessa condição, justamente porque o legislador reconheceu que o desvio do agente estatal representa uma violação qualificada da confiança pública.
O que o conjunto desses casos revela, porém, vai além das responsabilidades individuais. O próprio delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo admitiu, em entrevista pública, que havia uma investigação interna em andamento na Corregedoria, mas que ela avançava "um pouco mais lenta".
A consequência dessa lentidão é objetiva, agentes investigados há ao menos nove anos permaneceram na ativa, com pleno acesso a operações, a informações sigilosas e a drogas sob custódia estatal. Foram transferidos de delegacia durante o período investigado, e o delegado-geral informou que será aberta nova apuração para verificar se também cometeram irregularidades nos novos locais de lotação.
A pergunta que essa sequência de fatos impõe não é de ordem jurídica, mas de gestão institucional: por que o controle interno demorou tanto? E por que, mesmo após indícios concretos, o afastamento cautelar não foi requerido antes de decisão judicial provocada por órgão externo?
Corregedorias não existem apenas para apurar o que já se tornou público. Existem para antecipar, investigar com celeridade e propor medidas antes que o dano institucional se consolide. Quando é o Ministério Público ou a Polícia Federal que precisam "antecipar as ações", como reconheceu o próprio delegado-geral, algo estrutural falhou no sistema de controle interno.
A segurança pública capixaba dispõe de milhares de profissionais sérios e comprometidos, que exercem uma função de alta periculosidade e escasso reconhecimento. Não se trata de condenar corporações inteiras. Trata-se, precisamente, de proteger esses profissionais e a credibilidade das instituições que integram, e isso exige que os casos de desvio sejam identificados, apurados e punidos com a mesma eficiência que se cobra do agente quando ele está nas ruas.
O cidadão que paga impostos e entrega nas mãos do Estado o monopólio legítimo do uso da força merece, no mínimo, que esse Estado investigue seus próprios erros com a mesma urgência com que investiga os de outros.