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Retrospectiva: os melhores produtos de beleza em 2024

Guilherme Sillva, editor de beleza de A Gazeta, elege os melhores protetores solares, produtos de skincare e produtos para a hora do banho do ano

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 06:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

30 dez 2024 às 06:01
Melhores produtos do ano
Uma seleção de produtos testados em 2024 Crédito: Arte A Gazeta
O ano de 2024 contou com diversos lançamentos de beleza. Durante todo o ano mostramos dezenas de novidades que chegaram ao mercado. E também testamos muitos deles. Foram meses de descobertas de novas linhas e produtos no universo de skincare, perfumes e também itens para o cabelo.
Aqui mostro os meus preferidos nas categorias: proteção solar, skincare, perfumes masculinos e produtos para a hora do banho. E você, como seria a sua lista de favoritos? Ano que vem tem muito mais. Feliz 2025 com muito autocuidado e beleza!

PROTEÇÃO SOLAR

protetor solar protetor solar é um item indispensável na minha nécessaire - seja no verão ou no inverno. Ele protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão. Ao longo do ano tive a oportunidade de testar diversas novidades. Vale lembrar que, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o fator de proteção solar (FPS) mínimo indicado para a população brasileira é de 30, mas isso pode variar conforme o horário e duração da exposição solar, tons de pele e doenças que interagem com a luz do sol.
Melhores do ano
Uma seleção de protetores solares testados em 2024 Crédito: Arte A Gazeta
  1. Actine One FPS 50, da Darrow. Ele possui absorção ultrarrápida em apenas 1 segundo, tem um acabamento invisível em todos os fototipos, sem deixar resíduos oleosos. Promete 12 horas de controle da oleosidade. (COMPRE AQUI)

  2. Protetor Solar Facial Mineral FPS 30, da Mary Kay. Com uma fórmula leve e sem fragrância, tem textura não oleosa e não deixa resíduos, o que proporciona um acabamento natural.

  3. Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina. Possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, prometem clarear a pele. (COMPRE AQUI)

  4. Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma. Conta com textura ultra seca e efeito matte imediato, com fórmula desenvolvida na França exclusivamente para a pele brasileira. Garante controle da oleosidade por 8 horas e sensação de pele fresca e limpa. (COMPRE AQUI)

  5. Invisible Stick, da Isdin. Possui uma fórmula com ação antioxidante e hidratante que garante uma aplicação prática e rápida, com textura agradável e acabamento invisível. Tamanho ideal para levar na bolsa. (COMPRE AQUI)

  6. Mat Perfect Tri-Defense Ultra Fluido, da Avène. Tem textura ultra fluida, leve como água, que se funde à pele, proporcionando um acabamento invisível, efeito matte e toque seco, sem obstruir os poros. (COMPRE AQUI)

  7. Protetor Facial com Cor FPS 70, da Helioderm. Ele protege, hidrata e é não oleoso, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Toque seco, textura leve, rápida absorção. (COMPRE AQUI)

  8. Ensolei Multi FPS 60, da Profuse. Ajuda no controle da oleosidade, auxilia na renovação celular, combate os sinais visíveis do tempo no rosto e confere um toque seco com efeito mate. (COMPRE AQUI)

SKINCARE

A rotina de skincare conta com itens para o rosto e o corpo; são diversas texturas e produtos para diferentes tipos de pele. Vale apostar em sérum, creme hidratante e gel de limpeza. 
Melhores do ano
Melhores do anoMelhores do anoMelhores do ano Crédito: Arte A Gazeta
  1. Cell Cycle Catalyst, da SkinCeuticals. É sérum anti-idade, que auxilia no ciclo de renovação celular para corrigir linhas finas, rugas e melhorar a textura e luminosidade da pele.

  2. Bastão Antioleosidade, da Sallve. Em um formato prático, que disfarça a aparência dos poros dilatados, reduz o brilho excessivo e controla a oleosidade enquanto trata a pele. 

  3. Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca. A formulação conta com manteiga de cereais, vitamina E e blend de sete óleos. O produto tem rápida absorção, fácil aplicação e textura leve.

  4. Sérum Hidratante Hyper Real Serumizer Skin Balancing, da MAC. Sérum altamente hidratante com poder antioxidante e textura leve. Refina a textura da pele e reduz a aparência dos poros ao longo do tempo. A versão miniatura é ideal para viagem. 

  5. Photoderm Eau Solaire Bronz FPS 30, da Bioderma. Água bifásica que estimula o processo natural de bronzeamento da pele, enquanto proporciona uma hidratação intensa por até 8 horas. Ideal para os dias de verão. 

  6. Lip Oil, da Bauny Cosméticos. Conta com um acabamento translúcido, ideal para quem busca um brilho natural e sutil nos lábios. Também funciona como um hidratante. (COMPRE AQUI)

  7. Actine Carvão Detox, da Darrow. Gel de limpeza esfoliante que oferece ação profuda na redução de cravos, desobstrução dos poros enquanto elimina impurezas e toxinas. (COMPRE AQUI)

  8. Pure C 20 Mega Potent, da Ada Tina. É um sérum formulado com vitamina C ultra potente, ácido hialurônico e niacinamida que tem uma textura leve e de rápida absorção. Promove a retexturização da pele, reduz rugas e melhora e atua no clareamento de manchas escuras. (COMPRE AQUI)

  9. Klassis R, da TheraSkin. O gel clareia ou previne manchas na pele. Também é indicado para melhorar a elasticidade, a hidratação e rejuvenescer a pele. (COMPRE AQUI)

  10. Sérum Corporal Niacinamida, de Dove. Garante entre 48h e 72h de hidratação regenerativa. Ele uniformiza e reduz a aparência de marcas escurecidas. (COMPRE AQUI)

PERFUMES MASCULINOS

Eu adoro perfumes! E nesse ano foram vários lançamentos masculinos no mercado com notas amadeiradas e ambaradas. Fragrâncias para o dia e para a noite. Destaque para as notas marinhas e cítricas.  
Melhores do ano
Melhores do ano Crédito: Arte A Gazeta
  1.  Close Intention, da Eudora. A fragrância seduz os sentidos e instiga a sensação de arrepio na pele através do acorde Shiver Mint, que traz o contraste entre o frescor da menta, nuances quentes amadeiradas e o dulçor instigante do praliné. (COMPRE AQUI)

  2. Acqua di Giò Profondo, de Giorgio Armani. A fragrância funde notas marinhas, cítricas e picantes na primeira camada, notas aromáticas no coração, e notas ambaradas e sensuais no fundo, destacando-se com esteva absoluta e patchouli Guatemala, que engloba notas terrosas e musgosas e uma faceta única de chocolate. (COMPRE AQUI)

  3. Polo 67, da Ralph Lauren. É um perfume solar amadeirado. A fragrância se inicia com um revigorante acorde de bergamota da Calábria e abacaxi. No coração, notas aromáticas de gerânio e sálvia. As sugestões de vetiver terroso e as nuances amadeiradas do patchouli envolvem a fragrância. (COMPRE AQUI)

  4. Eau de Parfum Le Flâneur 020, da O.U.i. A fragrância combina o frescor clássico do Fougère a notas amadeiradas e ambaradas. No topo, Bergamota, Limão, Maçã e Pimenta Rosa dão um tom frutado à saída da composição. Já o Elemi e o Cipreste se entrelaçam em um coração aromático moderno, que evolui para um fundo amadeirado e confortável de Patchouli, âmbar e Camurça.

  5. Deo Colônia Embrace for Him, da Mary Kay. Para criação da fragrância foi utilizado o Cristalfizz, uma molécula exclusiva cítrica efervescente, com raspas de laranja e tangerina, para proporcionar uma sensação aquosa, cristalina e ozônica. 

  6. Natura Homem Nós. A intensidade do âmbar e o conforto das madeiras envolvem o calor da pimenta preta e do cardamomo, em uma entrega elegante. (COMPRE AQUI)

  7. Perfume 300km/h Boost, da Avon. O perfume conta com um blend estimulante de pimenta Sichuan e Pimenta Rosa, criando um frescor picante que desperta os sentidos. Seguido da vibrante Laranja Vermelha, adicionando uma explosão de energia e vitalidade. (COMPRE AQUI)

HORA DO BANHO

A hora do banho é o momento de relaxar. E também de cuidar do cabelo e da pele. Para isso, novos shampoos, condicionadores e sabonetes devem fazer parte desse momento. 
Melhores produtos do ano
Uma seleção de produtos testados em 2024 Crédito: Arte A Gazeta
  1. Condicionador Bond Intense Repair, de Dove. A fórmula possui uma textura cremosa que hidrata em profundidade enquanto repara a fibra capilar, para cabelos macios, saudáveis e brilhantes. Ele entrega nutrição para os cabelos. (COMPRE AQUI)

  2. Condicionador Elseve L’Oréal Paris Glycolic Gloss. Traz fórmula com Acido Glicólico e pH ácido, sela de maneira vigorosa os fios, preenchendo as imperfeições presentes na fibra capilar. (COMPRE AQUI)

  3. Shampoo Anticaspa 3x1, da Bozzano. Conta com uma ação de limpeza profunda, que permite a purificação dos fios com a presença do Ácido Glicólico. Ele age no controle da oleosidade e promove refrescância imediata no couro cabeludo. 

  4. Shampoo Uva, da Skala. Desenvolvido para cabelos fracos e opacos. Sua fórmula tem Óleo de Semente de Uva, D-pantenol e Vitamina A, que fortalece os fios, protege contra a queda e garante um brilho.

  5. Shampoo Hydration, da Braé Stages. Restaura a umidade perdida, proporcionando uma hidratação intensa para deixá-los mais hidratados, macios e brilhantes. Indicado para cabelos secos, opacos e sem vida. (COMPRE AQUI)

  6. Sabonete Limão Siciliano, da Farnese. Possui manteiga de karité na composição, ativo que evita a perda de umidade, auxiliando para que a derme fique macia e radiante e sem o aspecto ressecado.

  7. Sabonete Acerola, da Francis. Conta com óleos em sua formulação, que garantem maciez, suavidade e reduzem o ressecamento da pele. Manteiga de manga e cacau, assim como óleos de oliva, amêndoas, abacate, soja e algodão estão presentes na barra.

  8. Máscara Condicionante Essencial Antiqueda, da Amend. É enriquecida com ingredientes que atuam diretamente no fortalecimento da raiz, proporciona hidratação profunda enquanto fortalece e previne a quebra dos fios.

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