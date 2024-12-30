Retrospectiva: os melhores produtos de beleza em 2024

PROTEÇÃO SOLAR
- Actine One FPS 50, da Darrow. Ele possui absorção ultrarrápida em apenas 1 segundo, tem um acabamento invisível em todos os fototipos, sem deixar resíduos oleosos. Promete 12 horas de controle da oleosidade. (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Facial Mineral FPS 30, da Mary Kay. Com uma fórmula leve e sem fragrância, tem textura não oleosa e não deixa resíduos, o que proporciona um acabamento natural.
- Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina. Possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, prometem clarear a pele. (COMPRE AQUI)
- Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma. Conta com textura ultra seca e efeito matte imediato, com fórmula desenvolvida na França exclusivamente para a pele brasileira. Garante controle da oleosidade por 8 horas e sensação de pele fresca e limpa. (COMPRE AQUI)
- Invisible Stick, da Isdin. Possui uma fórmula com ação antioxidante e hidratante que garante uma aplicação prática e rápida, com textura agradável e acabamento invisível. Tamanho ideal para levar na bolsa. (COMPRE AQUI)
- Mat Perfect Tri-Defense Ultra Fluido, da Avène. Tem textura ultra fluida, leve como água, que se funde à pele, proporcionando um acabamento invisível, efeito matte e toque seco, sem obstruir os poros. (COMPRE AQUI)
- Protetor Facial com Cor FPS 70, da Helioderm. Ele protege, hidrata e é não oleoso, que ajuda na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Toque seco, textura leve, rápida absorção. (COMPRE AQUI)
- Ensolei Multi FPS 60, da Profuse. Ajuda no controle da oleosidade, auxilia na renovação celular, combate os sinais visíveis do tempo no rosto e confere um toque seco com efeito mate. (COMPRE AQUI)
SKINCARE
- Cell Cycle Catalyst, da SkinCeuticals. É sérum anti-idade, que auxilia no ciclo de renovação celular para corrigir linhas finas, rugas e melhorar a textura e luminosidade da pele.
- Bastão Antioleosidade, da Sallve. Em um formato prático, que disfarça a aparência dos poros dilatados, reduz o brilho excessivo e controla a oleosidade enquanto trata a pele.
- Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca. A formulação conta com manteiga de cereais, vitamina E e blend de sete óleos. O produto tem rápida absorção, fácil aplicação e textura leve.
- Sérum Hidratante Hyper Real Serumizer Skin Balancing, da MAC. Sérum altamente hidratante com poder antioxidante e textura leve. Refina a textura da pele e reduz a aparência dos poros ao longo do tempo. A versão miniatura é ideal para viagem.
- Photoderm Eau Solaire Bronz FPS 30, da Bioderma. Água bifásica que estimula o processo natural de bronzeamento da pele, enquanto proporciona uma hidratação intensa por até 8 horas. Ideal para os dias de verão.
- Lip Oil, da Bauny Cosméticos. Conta com um acabamento translúcido, ideal para quem busca um brilho natural e sutil nos lábios. Também funciona como um hidratante. (COMPRE AQUI)
- Actine Carvão Detox, da Darrow. Gel de limpeza esfoliante que oferece ação profuda na redução de cravos, desobstrução dos poros enquanto elimina impurezas e toxinas. (COMPRE AQUI)
- Pure C 20 Mega Potent, da Ada Tina. É um sérum formulado com vitamina C ultra potente, ácido hialurônico e niacinamida que tem uma textura leve e de rápida absorção. Promove a retexturização da pele, reduz rugas e melhora e atua no clareamento de manchas escuras. (COMPRE AQUI)
- Klassis R, da TheraSkin. O gel clareia ou previne manchas na pele. Também é indicado para melhorar a elasticidade, a hidratação e rejuvenescer a pele. (COMPRE AQUI)
- Sérum Corporal Niacinamida, de Dove. Garante entre 48h e 72h de hidratação regenerativa. Ele uniformiza e reduz a aparência de marcas escurecidas. (COMPRE AQUI)
PERFUMES MASCULINOS
- Close Intention, da Eudora. A fragrância seduz os sentidos e instiga a sensação de arrepio na pele através do acorde Shiver Mint, que traz o contraste entre o frescor da menta, nuances quentes amadeiradas e o dulçor instigante do praliné. (COMPRE AQUI)
- Acqua di Giò Profondo, de Giorgio Armani. A fragrância funde notas marinhas, cítricas e picantes na primeira camada, notas aromáticas no coração, e notas ambaradas e sensuais no fundo, destacando-se com esteva absoluta e patchouli Guatemala, que engloba notas terrosas e musgosas e uma faceta única de chocolate. (COMPRE AQUI)
- Polo 67, da Ralph Lauren. É um perfume solar amadeirado. A fragrância se inicia com um revigorante acorde de bergamota da Calábria e abacaxi. No coração, notas aromáticas de gerânio e sálvia. As sugestões de vetiver terroso e as nuances amadeiradas do patchouli envolvem a fragrância. (COMPRE AQUI)
- Eau de Parfum Le Flâneur 020, da O.U.i. A fragrância combina o frescor clássico do Fougère a notas amadeiradas e ambaradas. No topo, Bergamota, Limão, Maçã e Pimenta Rosa dão um tom frutado à saída da composição. Já o Elemi e o Cipreste se entrelaçam em um coração aromático moderno, que evolui para um fundo amadeirado e confortável de Patchouli, âmbar e Camurça.
- Deo Colônia Embrace for Him, da Mary Kay. Para criação da fragrância foi utilizado o Cristalfizz, uma molécula exclusiva cítrica efervescente, com raspas de laranja e tangerina, para proporcionar uma sensação aquosa, cristalina e ozônica.
- Natura Homem Nós. A intensidade do âmbar e o conforto das madeiras envolvem o calor da pimenta preta e do cardamomo, em uma entrega elegante. (COMPRE AQUI)
- Perfume 300km/h Boost, da Avon. O perfume conta com um blend estimulante de pimenta Sichuan e Pimenta Rosa, criando um frescor picante que desperta os sentidos. Seguido da vibrante Laranja Vermelha, adicionando uma explosão de energia e vitalidade. (COMPRE AQUI)
HORA DO BANHO
- Condicionador Bond Intense Repair, de Dove. A fórmula possui uma textura cremosa que hidrata em profundidade enquanto repara a fibra capilar, para cabelos macios, saudáveis e brilhantes. Ele entrega nutrição para os cabelos. (COMPRE AQUI)
- Condicionador Elseve L’Oréal Paris Glycolic Gloss. Traz fórmula com Acido Glicólico e pH ácido, sela de maneira vigorosa os fios, preenchendo as imperfeições presentes na fibra capilar. (COMPRE AQUI)
- Shampoo Anticaspa 3x1, da Bozzano. Conta com uma ação de limpeza profunda, que permite a purificação dos fios com a presença do Ácido Glicólico. Ele age no controle da oleosidade e promove refrescância imediata no couro cabeludo.
- Shampoo Uva, da Skala. Desenvolvido para cabelos fracos e opacos. Sua fórmula tem Óleo de Semente de Uva, D-pantenol e Vitamina A, que fortalece os fios, protege contra a queda e garante um brilho.
- Shampoo Hydration, da Braé Stages. Restaura a umidade perdida, proporcionando uma hidratação intensa para deixá-los mais hidratados, macios e brilhantes. Indicado para cabelos secos, opacos e sem vida. (COMPRE AQUI)
- Sabonete Limão Siciliano, da Farnese. Possui manteiga de karité na composição, ativo que evita a perda de umidade, auxiliando para que a derme fique macia e radiante e sem o aspecto ressecado.
- Sabonete Acerola, da Francis. Conta com óleos em sua formulação, que garantem maciez, suavidade e reduzem o ressecamento da pele. Manteiga de manga e cacau, assim como óleos de oliva, amêndoas, abacate, soja e algodão estão presentes na barra.
- Máscara Condicionante Essencial Antiqueda, da Amend. É enriquecida com ingredientes que atuam diretamente no fortalecimento da raiz, proporciona hidratação profunda enquanto fortalece e previne a quebra dos fios.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável