Homem mata ex-sogra e esfaqueia ex-mulher e namorado dela em Vitória

A madrugada desta quarta-feira (8) foi marcada por uma tragédia no bairro São Pedro, em Vitória : uma mulher de 59 anos foi morta a facadas pelo ex-genro, que também feriu outras duas pessoas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas contaram que o suspeito entrou na casa da ex-companheira e desferiu golpes de faca contra ela, o atual namorado e a mãe dela, identificada como Elma Machado de Souza.

Elma, que era aposentada mas trabalhava como faxineira para complementar a renda, não resistiu aos ferimentos. Ela levou golpes nas costas e no pescoço, e ficou caída em uma escada na entrada da casa. A filha dela, de 30 anos, teve diversos ferimentos por faca, mas estava viva e acordada quando os policiais chegaram ao local. O atual namorado da mulher também foi golpeado pelo suspeito e foi encontrado no terceiro andar da residência.

O casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu /192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Elma Machado de Souza, de 59 anos, morta a facadas pelo ex-genro Crédito: Acervo familiar

Foi a própria mulher de 30 anos que contou aos policiais que o agressor seria o ex-companheiro dela. Vizinhos relataram aos militares que o criminoso não aceitava o término do relacionamento. Ele conseguiu fugir.

Pulou muro

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o suspeito pulou o muro e invadiu a residência. A moça de 30 anos chegou a mandar uma mensagem para o irmão, dizendo que o homem estava no local. Veja:

Vítima de facadas mandou mensagem para irmão avisando sobre invasão Crédito: Acervo familiar

Segundo familiares, o casal teve um relacionamento de no máximo três anos, marcado por agressões. Por conta disso, eles terminaram há cerca de seis meses, mas o criminoso não aceitou.

Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido a vítima assassinada ser do sexo feminino. Até as 12h40, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".