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Bairro São Pedro

Homem mata ex-sogra e esfaqueia ex-mulher e namorado dela em Vitória

Segundo vizinhos, o criminoso não aceitava o término do relacionamento; crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 nov 2023 às 10:08

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 10:08

A madrugada desta quarta-feira (8) foi marcada por uma tragédia no bairro São Pedro, em Vitória: uma mulher de 59 anos foi morta a facadas pelo ex-genro, que também feriu outras duas pessoas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas contaram que o suspeito entrou na casa da ex-companheira e desferiu golpes de faca contra ela, o atual namorado e a mãe dela, identificada como Elma Machado de Souza.
Elma, que era aposentada mas trabalhava como faxineira para complementar a renda, não resistiu aos ferimentos. Ela levou golpes nas costas e no pescoço, e ficou caída em uma escada na entrada da casa. A filha dela, de 30 anos, teve diversos ferimentos por faca, mas estava viva e acordada quando os policiais chegaram ao local. O atual namorado da mulher também foi golpeado pelo suspeito e foi encontrado no terceiro andar da residência.
O casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). 
Elma Machado de Souza, de 59 anos, morta a facadas pelo ex-genro
Elma Machado de Souza, de 59 anos, morta a facadas pelo ex-genro Crédito: Acervo familiar
Foi a própria mulher de 30 anos que contou aos policiais que o agressor seria o ex-companheiro dela. Vizinhos relataram aos militares que o criminoso não aceitava o término do relacionamento. Ele conseguiu fugir.

Pulou muro

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o suspeito pulou o muro e invadiu a residência. A moça de 30 anos chegou a mandar uma mensagem para o irmão, dizendo que o homem estava no local. Veja:
Vítima de facadas mandou mensagem para irmão avisando sobre invasão
Vítima de facadas mandou mensagem para irmão avisando sobre invasão Crédito: Acervo familiar
Segundo familiares, o casal teve um relacionamento de no máximo três anos, marcado por agressões. Por conta disso, eles terminaram há cerca de seis meses, mas o criminoso não aceitou. 
Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido a vítima assassinada ser do sexo feminino. Até as 12h40, nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

Atualização

08/11/2023 - 12:30
A reportagem foi atualizada com foto da mulher assassinada e relato da filha dela sobre como era o relacionamento da mãe com o criminoso.

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