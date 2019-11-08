Como eliminar manchas de desodorante da roupa

Camisa manchada de suor Crédito: shutterstock

Os desodorantes antitranspirantes atuais, bem como os modelos em roll-on, spray ou jato seco, deixam manchas na região das axilas em nossas roupas, como se estivessem esbranquiçadas, escuras ou encardidas.

O produto acaba entrando nas fibras do tecido, e com o contato com o sabão e o calor do ferro de passar, acaba formando uma crosta difícil de remover, mas não impossível.

Confira algumas receitas para remover três tipos de manchas causadas pelo desodorante.

Para eliminar manchas esbranquiçadas recentes

Você precisará de:

detergente lava louça (neutro, transparente ou de coco)

Aplique nas axilas das camisas e esfregue um pouco para penetrar no tecido. Se a mancha sair, coloque na maquina para lavar normalmente. Se a mancha não sair, use a seguinte mistura:

1 colher de sopa de bicarbonato

1 colher de sopa de água

Aplique sobre a mancha e esfregue. O bicarbonato aumenta a fricção e ajuda remover a mancha. Deixe agir por 5 minutos e em seguida enxague em água corrente. Em casos onde o desodorante formou uma pasta dura, enxágue com água morna.

Depois de remover a mancha de desodorante, lave normalmente na mão ou coloque na máquina com o sabão de sua preferência. Sempre recomendo o uso do sabão de coco.

Removendo manchas de desodorante escuras

Você precisará de:

01 colher de lustra móvel;

01 colher de detergente.

Aplique a mistura sobre a mancha com o tecido seco. Deixe agir por 15 minutos e em seguida esfregue o local com um escovinha. Enxágue com água corrente.

Caso a mancha ainda permaneça na peça, você poderá usar para uma nova etapa de remoção:

água oxigenada com 20 volumes ou mais

Alerto que ao usar este produto a roupa não deve ser exposta ao sol! Com a peça ainda seca, aplique a água oxigenada em uma esponja limpa. Esfregue sobre a mancha de desodorante e deixe agir por 5 minutos. Posteriormente, enxágue com água morna e esfregue o local com sabão de coco. Enxágue novamente e lave então toda a peça na mão ou coloque na lavadora de roupas.

Uma outra receita que gosto muito é a seguinte:

Duas colheres de sabão líquido ou detergente para lava-louças, pode ser neutro, de coco ou incolor

Duas colheres de sopa de alvejante líquido sem cloro ou água oxigenada líquida de 10 volumes

Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio

Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Separe a peça com a mancha de desodorante, coloque-a do avesso. Aplique a mistura em cima da mancha e esfregue com uma escovinha macia. Deixe agir por 10 minutos e esfregue mais um pouco. Depois, lave normalmente a roupa na mão ou máquina de lavar.

Livre-se de manchas encardidas, fortes e antigas

Vamos fazer a remoção destas manchas em duas etapas. Na primeira fase você precisará de:

02 colheres de removedor (Varsol, similares ou querosene doméstico);

02 colheres de solvente de tintas;

01 colher de lustra móveis;

01 par de luvas.

Primeiramente, coloque as luvas. Misture bem todos os itens e aplique sobre a mancha. Deixe de molho por 10 minutos! Em seguida, esfregue com uma escovinha em movimentos de vai e vem até dissolver a crosta das axilas da roupa.. Logo depois, enxague para retirar os solventes.

Na segunda fase você precisará de:

01 colher de multiuso limpeza pesada;

01 colher de água sanitária ou água oxigenada (para roupas de cor) 20, 30 ou 40 volumes.