Existe jeito certo de lavar a roupa?

Já diria Luiz Melodia, “lava a roupa todo dia, que agonia”! Tecido que encolhe, camisa que fica manchada, é tanto problema envolvido nesse processo, que só os verdadeiros donos de casa para entender a importância dos cuidados na hora de colocar os looks dentro da máquina de lavar. Afinal, não basta apenas seguir as tendências da moda, para andar apresentável é preciso caprichar na água e no sabão.
Entretanto, esses cuidados com as peças de roupa dentro das máquinas, nem sempre são aplicados por todos. Para os mais desatentos, as consequências podem ser grandes, inclusive, a perda total de uma camisa ou bermuda. Por isso, alguns especialistas recomendam alguns pontos para seguir e evitar que uma mancha desagradável apareça.
OU ENTÃO DEIXE COM QUEM SABE
O que quase todo mundo sabe, mas nem sempre faz, é separar as roupas por cores. No entanto, não vale apenas diferenciar as coloridas das brancas. O ideal é organizar diferentes bolos com as peças mais claras, as mais escuras e, então, as roupas brancas. Quem quer preservar as cores, também pode virar as peças do avesso. Isso vai ajudar a conservar os tons da peça e evitar que ela desbote durante as lavagens.
Antes de jogar a calça na máquina, não deixe de verificar os bolsos. Isso porque caso tenha algum papel ou folheto, eles podem se desfazer, manchar a peça e grudar em outra roupa. Além disso, quem costuma guardar os documentos nesses locais, vale a pena verificar para não perder ou danificá-los durante a lavagem. Outra dica de ouro é fechar os zíperes e botões das calças e bermudas porque ajuda a prevenir possíveis rasgos nas peças e caso estejam abertos podem agarrar em outras roupas.
As instruções estão nos rótulos para serem seguidas. Por isso, nada de inventar na hora de colocar as roupas na máquina e misturar os produtos. O ideal é ser um bom aluno e seguir as recomendações previstas nas embalagens e, também, nas etiquetas das próprias peças.
Mas se você não tem tempo para incluir uma lavagem de roupas cuidadosa em sua rotina, também é possível deixar isso para os especialistas no assunto. Parceira do Clube A Gazeta, a 5asec é uma lavanderia com 14 unidades no Espírito Santo. Líder no segmento, ela conta com equipamentos modernos, insumos importados e biodegradáveis e quatro métodos de limpeza com água manual, água mecanizada, a seco e wetcleaning. Os assinantes têm 13% de desconto nos preços de balcão.
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