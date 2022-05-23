Existe jeito certo de lavar a roupa?

OU ENTÃO DEIXE COM QUEM SABE

O que quase todo mundo sabe, mas nem sempre faz, é separar as roupas por cores. No entanto, não vale apenas diferenciar as coloridas das brancas. O ideal é organizar diferentes bolos com as peças mais claras, as mais escuras e, então, as roupas brancas. Quem quer preservar as cores, também pode virar as peças do avesso. Isso vai ajudar a conservar os tons da peça e evitar que ela desbote durante as lavagens.

Antes de jogar a calça na máquina, não deixe de verificar os bolsos. Isso porque caso tenha algum papel ou folheto, eles podem se desfazer, manchar a peça e grudar em outra roupa. Além disso, quem costuma guardar os documentos nesses locais, vale a pena verificar para não perder ou danificá-los durante a lavagem. Outra dica de ouro é fechar os zíperes e botões das calças e bermudas porque ajuda a prevenir possíveis rasgos nas peças e caso estejam abertos podem agarrar em outras roupas.

As instruções estão nos rótulos para serem seguidas. Por isso, nada de inventar na hora de colocar as roupas na máquina e misturar os produtos. O ideal é ser um bom aluno e seguir as recomendações previstas nas embalagens e, também, nas etiquetas das próprias peças.