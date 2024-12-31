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Para 2025

Confira 5 dicas para manter roupas brancas impecáveis no ano novo

Aprenda com especialista como evitar manchas e manter suas roupas brancas em ótimo estado durante 2025
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 17:10

Roupas brancas
Roupas brancas Crédito: kei907 / Shutterstock
O Réveillon é um momento de renovação, e nada melhor do que vestir-se de branco para atrair paz e harmonia no novo ciclo que se inicia. Se você pretende reutilizar suas roupas brancas para a chegada de 2025, é essencial adotar alguns cuidados para garantir que elas estejam impecáveis. Confira as dicas da especialista em cuidados têxteis, Marinês Cassiano, para prolongar a vida útil das suas peças e brilhar na virada do ano.

1. Separe por cor e tecido

Antes de lavar suas roupas brancas, é crucial separá-las de peças coloridas ou escuras para evitar manchas indesejadas. Além disso, agrupar as peças por tipo de tecido ajuda a evitar o desgaste das fibras, prolongando a durabilidade e mantendo a aparência impecável.

2. Atenção à etiqueta

As etiquetas das roupas contêm informações valiosas sobre a melhor forma de cuidar de cada peça. Respeite as instruções do fabricante sobre a temperatura da água e o uso do ferro de passar. Em caso de dúvidas, não hesite em procurar uma lavanderia especializada para evitar danos irreparáveis.

3. Cuidado com "truques" caseiros

Embora existam muitos truques na internet para remover manchas de roupas brancas, eles podem ser prejudiciais às fibras dos tecidos. Evite métodos caseiros e opte por serviços especializados que oferecem soluções específicas para manter suas roupas brancas brilhantes e sem manchas.

4. Armazenamento adequado

Lave suas roupas antes de guardá-las, mesmo que pareçam limpas, para eliminar qualquer resíduo que possa causar amarelamento. Utilize sacos de TNT para protegê-las do pó e da luz, ou guarde-as em caixas de papelão com lenços de papel em um ambiente arejado. Evite sacos plásticos, que podem causar manchas e fungos devido à falta de ventilação. Se sua casa é úmida, use produtos como tira-mofo ou naftalina para proteger as roupas de traças e mofo.

5. Areje as peças regularmente

Durante o ano, retire suas roupas brancas do armário ocasionalmente para arejá-las. Isso ajuda a prevenir manchas e verificar a necessidade de uma nova lavagem. Ao dobrá-las novamente, mude o formato para evitar marcas e vincos difíceis de remover.
Com essas dicas, suas roupas brancas estarão sempre prontas para qualquer ocasião, especialmente para o Réveillon. Aproveite a festa de Ano Novo com estilo e tranquilidade, sabendo que suas peças favoritas estão bem cuidadas e prontas para celebrar a chegada de 2025!

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