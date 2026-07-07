Monaco anuncia a contratação de Filipe Luís até junho de 2028

O Monaco anunciou na manhã desta segunda-feira (6) a contratação do técnico Filipe Luís, que estava sem clube desde a demissão do Flamengo em março deste ano.
O técnico de 40 anos assinou contrato até junho de 2028. Filipe chega acompanhado de Ivan Palanco (auxiliar) e Diogo Linhares (preparador físico), ambos já integrantes de sua comissão técnica no Flamengo.
O Monaco informou que Filipe Luís comanda o primeiro treino já na quarta-feira (8). A negociação com o treinador foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, que é diretor esportivo do Monaco.
O anuncio do Monaco exalta a passagem vitoriosa de Filipe Luís pelo Flamengo: "Sob seu comando, o clube carioca conquistou diversos títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil de 2025, o Campeonato Carioca de 2025, o Campeonato Brasileiro de 2025 e a prestigiosa Copa Libertadores de 2025".