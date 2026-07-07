Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal, diz jornal

O técnico Jorge Jesus será o novo comandante da seleção de Portugal após a saída de Roberto Martinez, segundo informações do jornal português "A Bola". Roberto Martinez anunciou sua saída do comando de Portugal na noite desta segunda-feira (06). A decisão ocorreu logo após a eliminação da seleção portuguesa para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo.





O treinador confirmou o adeus da seleção lusitana em entrevista coletiva. "É o fim do ciclo, é importante agora ter outra vez, é legítimo que o presidente possa escolher o seu selecionador, agradeço todo o apoio que me deram." Jorge Jesus é o nome escolhido para assumir a vaga, de acordo com o jornal "A Bola". O treinador português está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, onde comandou Cristiano Ronaldo e conquistou o título nacional.





Uma reunião deve selar o acordo nos próximos dias, segundo a publicação. O encontro entre Jorge Jesus e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vai acontecer assim que a delegação retornar dos Estados Unidos.