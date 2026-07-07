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Seleção Portuguesa

Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal, diz jornal

Ex-Flamengo será o novo comandante da seleção de Portugal após a saída de Roberto Martinez, segundo informações do jornal português "A Bola"

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 15:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2026 às 15:04
Jorge Jesus, técnico do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

O técnico Jorge Jesus será o novo comandante da seleção de Portugal após a saída de Roberto Martinez, segundo informações do jornal português "A Bola". Roberto Martinez anunciou sua saída do comando de Portugal na noite desta segunda-feira (06). A decisão ocorreu logo após a eliminação da seleção portuguesa para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo.


O treinador confirmou o adeus da seleção lusitana em entrevista coletiva. "É o fim do ciclo, é importante agora ter outra vez, é legítimo que o presidente possa escolher o seu selecionador, agradeço todo o apoio que me deram." Jorge Jesus é o nome escolhido para assumir a vaga, de acordo com o jornal "A Bola". O treinador português está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, onde comandou Cristiano Ronaldo e conquistou o título nacional.


Uma reunião deve selar o acordo nos próximos dias, segundo a publicação. O encontro entre Jorge Jesus e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, vai acontecer assim que a delegação retornar dos Estados Unidos.

A eliminação na Copa do Mundo

Portugal se despediu do torneio ao perder, na tarde desta segunda-feira (06), para a Espanha por 1 a 0. O gol da vitória espanhola foi marcado pelo meio-campista Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo, em um confronto bastante equilibrado. A seleção portuguesa teve uma trajetória irregular ao longo da competição. A equipe estreou com empate contra a República Democrática do Congo, goleou o Uzbequistão e empatou sem gols com a Colômbia, avançando em segundo lugar no grupo.


O time passou pela Croácia antes de cair nas oitavas de final. Portugal venceu os croatas de virada na fase de dezesseis avos de final, mas não resistiu à Espanha, mesmo contando com um dos elencos mais talentosos de sua história.

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