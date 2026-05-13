Estudante de Baixo Guandu morre afogado no Rio Doce, em Minas Gerais

Um estudante de 17 anos, morador de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado morto na terça-feira (12) após se afogar no Rio Doce, em Aimorés, Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente desapareceu no domingo (10), enquanto nadava com um amigo no rio.





De acordo com os militares, o amigo da vítima contou que ambos estavam no local para nadar quando o adolescente afundou e não foi mais visto. Assustado, o jovem conseguiu nadar até uma ilha situada a cerca de 200 metros da margem, onde ficou ilhado. Ele foi resgatado ainda no domingo por um pescador da região, que possuía uma embarcação no local.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o trecho do rio onde ocorreu o afogamento é considerado instável por conta das pedras e da estrutura do cais, que possui um muro com altura entre cinco e sete metros. As buscas tiveram início na segunda-feira (11) e contaram com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar de Governador Valadares. No entanto, o adolescente não foi localizado no primeiro dia de operações.





Já na manhã de terça-feira (12), durante o segundo dia de buscas, o corpo do estudante foi encontrado sem vida. Nas redes sociais, o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) de Baixo Guandu, onde o adolescente estudava, publicou uma nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares e amigos.