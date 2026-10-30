Comitiva de Jaguaré busca negócios e investimentos na China

A busca por novos mercados para o agronegócio e a atração de investimentos estrangeiros levaram representantes da Prefeitura de Jaguaré e produtores rurais do município à China, entre os dias 21 e 24 de outubro. A comitiva participou de feiras de negócios e reuniões com instituições públicas e privadas para apresentar o potencial econômico da cidade do Norte do Espírito Santo e buscar oportunidades comerciais.





A viagem foi articulada pela Câmara de Comércio Brasil-China no Espírito Santo e pela prefeitura. A agenda incluiu a 140ª edição da Canton Fair (China Import and Export Fair), realizada em Guangzhou, e a 31ª Feira Internacional de Macau (MIF).





A participação nas feiras deu continuidade à aproximação iniciada durante a primeira edição da Feira Internacional do Café Conilon (Ficc), realizada em Jaguaré em 2025, quando representantes do consulado chinês estiveram no município para conhecer a produção local.





O secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaguaré, João Henrique Sartori, e o vice-prefeito Elder Sossai também participaram de reuniões com entidades governamentais, instituições privadas e representantes de fundos de investimento. O objetivo foi apresentar as possibilidades econômicas do município e estabelecer contatos que possam resultar em novos negócios.