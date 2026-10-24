Tecnologia e mercado chinês abrem novos caminhos para o café capixaba

O avanço da tecnologia no campo e a busca por novos mercados estão entre os caminhos para ampliar o espaço do café conilon do Espírito Santo no comércio internacional. Nesse cenário, a China desponta como uma oportunidade para os produtores capixabas, com o crescimento do consumo de café no país, tradicionalmente consumidor de chá, e a abertura de novas possibilidades de negociação com o mercado asiático.





Segundo o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), até setembro de 2026, as exportações de café pelos portos do Espírito Santo para a China chegaram a 8.438 sacas, sendo 7.334 de conilon. No mesmo período, em 2025, todo o Brasil havia exportado 11.667 sacas de café, todas de conilon.





A expansão, no entanto, depende de mais do que conquistar novos compradores. Para ampliar a presença no exterior, o setor precisa combinar qualidade, volume e regularidade na oferta, além de investir em técnicas que preservem as características do café durante a colheita e o processamento. Todas as etapas do campo à xícara, portanto, têm espaço para melhorias para que o conilon produzido no Espírito Santo mude de patamar nas prateleiras internacionais.





Esses foram alguns dos pontos discutidos no painel Diálogos.ag, realizado na sexta-feira (23), em São Gabriel da Palha, na Região Noroeste do Espírito Santo, durante a programação do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel 2026. Com o tema “Conilon de excelência: oportunidades para o produtor capixaba”, o encontro reuniu representantes do poder público, do cooperativismo e do mercado de cafés.