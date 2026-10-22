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Café em casa

Seis receitas de drinks com café para você fazer em casa

Do calor da tarde à noite com amigos, saiba receita de drinks com café que pedem poucos ingredientes e medidas de cafeína conscientes para servir

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:28

Públicado em 

22 out 2026 às 17:28
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Matéria escrita por Artur Moura de Sá

Conheça ideias de drinks que compõem café para fazer em casa. Fonte: Canva

Seja para começar o dia, acompanhar uma pausa no trabalho ou encerrar uma refeição, o café faz parte da rotina de muita gente. Mas, além da tradicional xícara, a bebida também pode ser a base de drinks que fogem ao tradicional, combinando com leite, chocolate, frutas e até água com gás.


Com alguns ingredientes e um pouco de criatividade, é possível preparar drinks com café em casa sem precisar de equipamentos profissionais ou técnicas elaboradas. Há opções geladas para os dias quentes, receitas cremosas para quem gosta de bebidas mais encorpadas e combinações que exploram sabores inesperados. E o melhor: nem todas levam álcool, então dá para adaptar as receitas a diferentes ocasiões e preferências.

Confira seis ideias para variar a maneira de consumir café e experimentar novas combinações. As medidas seguem as receitas publicadas pela Nespresso em seu site brasileiro, e os números de cafeína vêm da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

A EFSA ainda ressalta que uma dose única de 100 mg de cafeína, perto da hora de dormir, pode alterar a duração e o padrão do sono de alguns adultos. Por isso, o gin tônica com café, que costuma ser servido à noite, pede mais atenção do que o espresso tônica da tarde.

Sobre a mistura com álcool, a EFSA avaliou que doses únicas de até 200 mg de cafeína dificilmente escondem a sensação de embriaguez, e considera seguro combinar consumo moderado de álcool com ingestão habitual de até 400 mg de cafeína por dia. A moderação, no entanto, segue como ponto de partida.

Quantidade de cafeína no drink

Em parecer científico de 2015, a EFSA concluiu que adultos saudáveis podem consumir até 400 mg de cafeína por dia, somando todas as fontes, com exceção das gestantes, e que doses únicas de até 200 mg não levantam preocupação de segurança.

A surpresa está nos volumes. Pelos valores de referência da agência, um espresso de 60 ml tem cerca de 80 mg de cafeína, e uma xícara de café coado de 200 ml tem cerca de 90 mg. A dose pequena e a xícara grande ficam quase empatadas.

Para gestantes, ela indica até 200 mg por dia, de todas as fontes. Pela referência de 80 mg por espresso, dois espressos somam cerca de 160 mg, perto desse teto. Quem está grávida ou amamentando deve conversar com o médico antes de incluir esses drinks na rotina.

Espresso tônica

Refrescante e com uma combinação de sabores marcante, o espresso tônica mistura o amargor do café com o toque levemente amargo e gaseificado da água tônica. É uma alternativa para quem quer experimentar o café de um jeito diferente, especialmente nos dias mais quentes.

Ingredientes:

  • 15 ml de xarope de limão siciliano;
  • 5 cubos de gelo;
  • 100 ml de água tônica;
  • café espresso, previamente resfriado com um cubo de gelo;
  • 5 folhas de hortelã.

Coloque o xarope no copo, junte o gelo e a água tônica, acrescente o café já resfriado e finalize com a hortelã.
Frappé de café

Para quem prefere bebidas cremosas, o frappé é uma opção gelada que combina café, leite e gelo batidos até formar uma mistura espumosa. A receita pode ser adaptada com açúcar, canela ou chocolate, de acordo com o gosto de cada pessoa.

Ingredientes:

  • 100 ml de café forte já frio;

  • 100 ml de leite;

  • 1 xícara de gelo;

  • Açúcar ou adoçante a gosto;

  • Canela em pó ou chocolate em pó para finalizar, se desejar.

Modo de preparo:

Coloque o café frio, o leite, o gelo e o açúcar no liquidificador. Bata até a mistura ficar cremosa e com bastante espuma. Transfira para um copo alto e finalize com canela ou chocolate em pó, se preferir.

Affogato

O jantar acabou e ninguém quer ligar o forno. O affogato resolve com dois ingredientes principais: sorvete e café. Na versão da Nespresso, o sorvete vai em uma xícara de cappuccino ou em um copo alto, e o café é extraído direto por cima.

Ingredientes:


  • 1 bola de sorvete de baunilha;

  • 1 espresso de 40 ml;

  • 1 pitada de nibs de cacau para decorar.


Coloque o sorvete na xícara, extraia o café sobre ele e decore com os nibs.

Summer shakerato

Aqui o café é agitado com gelo antes de ir ao copo, o que o deixa leve e com espuma. A receita da Nespresso usa a cápsula Freddo Intenso, e o leite entra apenas como opção.

Ingredientes:

  • 40 ml de espresso;

  • 2 cubos de gelo para agitar o café e 5 cubos de gelo no copo;

  • 10 ml de xarope de caramelo;

  • 5 g de raspas de laranja;

  • opcional: 90 ml de água gelada ou de leite gelado.


Modo de preparo:

Extraia o espresso em uma coqueteleira, junte os dois cubos de gelo e agite por cerca de 10 segundos, até o café ficar leve e espumoso. Despeje no copo com o gelo, o caramelo e as raspas de laranja.

Frappé de doce de leite

Um café gelado que quase vira sobremesa. A Nespresso classifica a receita como fácil, com preparo de cerca de cinco minutos.

Ingredientes:

  • 50 g de doce de leite, mais um pouco para decorar o copo;
  • 120 ml de leite gelado;
  • 5 cubos de gelo;
  • 40 ml de café espresso.

Modo de preparo:

Bata o doce de leite, o leite e o gelo. A marca indica o equipamento Barista ou o liquidificador para essa etapa. Decore o copo com doce de leite, despeje a bebida batida e finalize com o café.

Gin tônica com café

Para servir como drink alcoólico com café, a Nespresso propõe uma versão do clássico em que o café entra por último, sobre o gelo, e cria um contraste com a tônica.

A receita é fácil e leva cerca de cinco minutos, segundo a marca. A empresa acompanha a receita com o aviso de que o consumo excessivo de álcool é perigoso para a saúde.

Ingredientes:

  • 40 ml de gin;

  • 80 ml de água tônica;

  • 5 cubos de gelo, mais 1 para esfriar o café;

  • 40 ml de espresso;

  • 1 fatia de limão.

Modo de preparo:

No copo, coloque o gelo, o gin e a água tônica. Extraia o espresso em uma coqueteleira ou jarra, esfrie com um cubo de gelo e acrescente com cuidado sobre o gelo e finalize com o limão, servindo com um canudo.

O que ter para fazer os drinks?

Nenhum item é obrigatório, mas estes aparelhos ajudariam a repetir as receitas com maior facilidade:

Cafeteira Espresso Nespresso Essenza Mini Preta 127V

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3 Corações TRES Cafeteira Espresso e Multibebida LOV Preta - 127V

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Cafeteira Espresso Nespresso Essenza Mini Vermelha 110V

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Cafeteira Prensa Francesa 600ml Vidro Inox

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