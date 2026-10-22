Seja para começar o dia, acompanhar uma pausa no trabalho ou encerrar uma refeição, o café faz parte da rotina de muita gente. Mas, além da tradicional xícara, a bebida também pode ser a base de drinks que fogem ao tradicional, combinando com leite, chocolate, frutas e até água com gás.





Com alguns ingredientes e um pouco de criatividade, é possível preparar drinks com café em casa sem precisar de equipamentos profissionais ou técnicas elaboradas. Há opções geladas para os dias quentes, receitas cremosas para quem gosta de bebidas mais encorpadas e combinações que exploram sabores inesperados. E o melhor: nem todas levam álcool, então dá para adaptar as receitas a diferentes ocasiões e preferências.





Confira seis ideias para variar a maneira de consumir café e experimentar novas combinações. As medidas seguem as receitas publicadas pela Nespresso em seu site brasileiro, e os números de cafeína vêm da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).



A EFSA ainda ressalta que uma dose única de 100 mg de cafeína, perto da hora de dormir, pode alterar a duração e o padrão do sono de alguns adultos. Por isso, o gin tônica com café, que costuma ser servido à noite, pede mais atenção do que o espresso tônica da tarde.



Sobre a mistura com álcool, a EFSA avaliou que doses únicas de até 200 mg de cafeína dificilmente escondem a sensação de embriaguez, e considera seguro combinar consumo moderado de álcool com ingestão habitual de até 400 mg de cafeína por dia. A moderação, no entanto, segue como ponto de partida.