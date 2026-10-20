Como identificar café fraudado? Veja sinais para observar na embalagem

Preço, informações descritas na embalagem e certificação são alguns dos pontos que o consumidor deve observar na hora de comprar café. Os cuidados ajudam a identificar produtos que podem não corresponder ao que é anunciado e a evitar confusão entre o café tradicional e misturas comercializadas como bebidas sabor café.





As orientações foram reforçadas nesta segunda-feira (19), durante o 4º Seminário Defesa do Consumidor de Café, promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória. O evento reuniu representantes da indústria, do comércio e de órgãos públicos para discutir a qualidade do produto e as medidas de fiscalização.





A discussão ocorre após uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo ter retirado de circulação cerca de 8,5 toneladas de café na Grande Vitória, em setembro. Análises do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen/ES) identificaram excesso de umidade e irregularidades na rotulagem dos produtos, fabricados por uma empresa localizada em Goiás. O caso segue sob investigação.





Segundo Felipe Moreira, consultor jurídico de relações governamentais da Abic, o primeiro passo para o consumidor é verificar a descrição do produto na embalagem. Ele explica que o café deve ser identificado como “café torrado e moído” ou “café torrado em grãos”.





O alerta é para que o consumidor não confunda o café propriamente dito com produtos que utilizam outras denominações, como “pó para preparo de bebida sabor café” ou “mistura para preparo de bebida sabor café”. Essas descrições indicam produtos diferentes, que não devem ser apresentados como se fossem café puro.





Moreira afirma que existem empresas clandestinas que tentam comercializar produtos com aparência semelhante à do café, mas que não correspondem ao alimento esperado pelo consumidor. Por isso, a leitura atenta das informações na embalagem é uma das principais formas de evitar enganos na hora da compra.