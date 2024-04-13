Para quem gosta de café: confira experiências com a bebida em diferentes cidades do ES!

Adoçante no café Crédito: Freepik

14 de abril é o Dia Nacional do Café. A data foi criada pela Organização Internacional do Café (OIC) em para dar visibilidade aos produtores de café e oportunidade aos consumidores de conhecerem as diversas variedades e métodos de preparo da bebida mais amada do país.

Falando em produtores de café, aqui no ES temos um passeio bem bacana para conhecer a produção de cafés especiais, da lavoura à xícara. O Sítio Zandonade Cafés Especiais oferece essa tour em Bela Aurora, zona rural de Venda Nova do Imigrante, pelo valor de R$ 197 (em comemoração ao mês do café o valor está promocional, por R$ 97). O roteiro inclui guia que conta a história do café entre as lavouras, acompanhamento de uma torra de café ao vivo e degustação de café em variados métodos de preparo. A experiência é disponível entre terça a domingo de 08h às 14h e as reservas devem ser realizadas no site cafezandonade.com.br

Já a nova Terrafé na Praia do Canto em Vitória oferece uma experiência sensorial que conta com uma roda de sabores de cafés especiais, além de drinks com café. Fica na Av. Rio Branco nº 1124, no Ed. Signature, Praia do Canto e abre de segunda a quinta de 08h às 20h e sexta e sábado de 08h às 22h

Para quem deseja passar mais tempo degustando cafés especiais uma ótima opção fica no Caparaó Capixaba: o Cafés Vovô Nininho, que oferece hospedagens temáticas de café e experiências com cafés especiais em uma cafeteria super charmosa. Para saber mais informações o perfil no Instagram é @cafesvovonininho