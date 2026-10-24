Petiscos italianos: 3 receitas fáceis para fazer em casa

Em uma tigela, misture o molho de tomate com o orégano e as folhas de manjericão. Com o arroz frio, pegue pequenas porções e abra na palma da mão. Coloque um pouco do molho e um cubo de muçarela no centro de cada porção. Feche cuidadosamente, formando bolinhas. Passe cada uma na farinha de trigo, nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, cobrindo toda a superfície.