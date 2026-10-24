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Petiscos italianos: 3 receitas fáceis para fazer em casa

Aprenda a preparar opções saborosas e práticas para receber amigos e familiares
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 11:00

Arancini (Imagem: Food craving | Shutterstock)
Arancini Crédito: Imagem: Food craving | Shutterstock

Os petiscos italianos são uma ótima opção para receber amigos e familiares, seja em um jantar especial, seja em um encontro descontraído. Com ingredientes simples e preparos práticos, é possível levar um pouco dos sabores da Itália para a mesa sem passar horas na cozinha. A seguir, confira 3 receitas fáceis para surpreender na hora de servir. 

1. Arancini 

Ingredientes

Massa

  • 300 g de arroz arbóreo
  • 900 ml de caldo de legumes quente
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 cebola ralada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • 100 g de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 150 g de farinha de rosca
  • Óleo para fritar

Recheio

  • 150 g de queijo muçarela cortado em cubos
  • 150 g de molho de tomate
  • 1 colher de chá de orégano
  • Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o arroz arbóreo e misture por cerca de 2 minutos. Adicione o caldo de legumes quente aos poucos, mexendo sempre, até o arroz ficar cozido e cremoso, mas firme. Tempere com sal, desligue o fogo, acrescente a manteiga e o queijo parmesão e misture bem. Transfira para uma travessa e deixe esfriar completamente. Em seguida, leve à geladeira por 30 minutos.

Montagem

Em uma tigela, misture o molho de tomate com o orégano e as folhas de manjericão. Com o arroz frio, pegue pequenas porções e abra na palma da mão. Coloque um pouco do molho e um cubo de muçarela no centro de cada porção. Feche cuidadosamente, formando bolinhas. Passe cada uma na farinha de trigo, nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, cobrindo toda a superfície.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Frite os bolinhos aos poucos por cerca de 3 a 5 minutos, virando quando necessário, até ficarem dourados e crocantes. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

2. Mini focaccias 

Ingredientes

  • 500 g de farinha de trigo
  • 300 ml de água morna
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de sal
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 ramos de alecrim fresco
  • 1 colher de chá de sal grosso

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a água morna, o fermento biológico seco e o açúcar. Deixe descansar por cerca de 5 minutos. Acrescente a farinha de trigo, o sal e 2 colheres de sopa de azeite. Misture até formar uma massa e sove por aproximadamente 10 minutos, até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

Divida a massa em porções e modele pequenos discos. Distribua-os em uma assadeira untada com 1 colher de sopa de azeite, deixando espaço entre eles. Cubra e deixe descansar por mais 20 minutos. Em seguida, pressione delicadamente a superfície de cada disco com as pontas dos dedos para formar pequenas cavidades.

Regue com o restante do azeite, distribua as folhas de alecrim e finalize com o sal grosso. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até as focaccias ficarem douradas. Retire do forno e deixe amornar. Sirva em seguida.

Bruschetta de tomate (Imagem: Mesve79 | Shutterstock)
Bruschetta de tomate Crédito: Imagem: Mesve79 | Shutterstock

3. Bruschetta de tomate

Ingredientes

  • 1 pão italiano
  • 2 xícaras de chá de tomate cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho descascados
  • 1/4 de xícara de chá de folhas de manjericão
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o pão italiano em fatias de aproximadamente 2 cm de espessura. Disponha-as em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 5 a 8 minutos, até ficarem levemente douradas e crocantes. Retire do forno e esfregue o alho sobre a superfície de cada fatia ainda quente.

Em uma tigela, misture os tomates com o azeite, as folhas de manjericão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa delicadamente para incorporar os temperos e deixe descansar por cerca de 5 minutos, para que os sabores se misturem. Distribua a mistura de tomate sobre as fatias de pão tostado e sirva em seguida.

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